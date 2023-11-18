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Министр обороны Эстонии Певкур: Сами самолеты не изменят ход войны. Украина нуждается в боеприпасах для дальнобойного оружия

певкур

Самолеты для Украины важны, но сами самолеты не изменят ход войны. Украинцам сейчас прежде всего нужны боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и т.д.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Но "в целом ВСУ нужно любое оружие", добавил Певкур.

"Конечно, вам нужны, в первую очередь, боеприпасы - для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - подчеркнул глава эстонского Минобороны.

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Также министр напомнил, что только 50 стран соглашаются предоставлять Украине оружие для войны с Россией, что составляет около 1 млрд населения.

"Таким образом, это одна седьмая или чуть больше мирового населения. По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира. Итак, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, не занявших ничью позицию в этом конфликте", - рассказал Певкур.

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Автор: 

боеприпасы (2334) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+6
- Маєте рацію.
- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.

Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
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18.11.2023 14:28
+6
Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція
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18.11.2023 14:29
+4
Він правий, досить вже сподіватись на вундерваффе. 5 літаків минулого покоління нічого не змінять.
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18.11.2023 14:30
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Пан Певкур, має рацію,
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18.11.2023 14:22 Ответить
- Маєте рацію.
- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.

Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
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18.11.2023 14:28 Ответить
Самі літаки не змінять хід війни.

Та самі літаки й не вихвалялися, що змінять!
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18.11.2023 14:24 Ответить
+++ .
Браво!
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18.11.2023 14:43 Ответить
Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція
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18.11.2023 14:29 Ответить
ділема, якщо спростити, полягає в тому, що для нашої блискавичної і беззаперечної перемоги Захід повинен нам або

а) передати нам абсолютно всі свої ******* збройні сили (але без людей, процедури передати, навчити всьому) і поточну зброю, а також спрямувати виробництво всій нової зброї і амуниції для нас безкоштовно на всю потужність (в нас не буде грошей сплатити за всю потужність).

б) воювати замість нас своїми збройними силами

Вони обрали третій варіант: віддавати все, що зараз не стоїть на озброєнні, або потребує заміни на нове. За виключенням ппо. Плюс у Німеччини не так багато старого, то віддають вже й нове своє.
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18.11.2023 14:36 Ответить
І цей третій варіант тільки підтримує агонію нашої країни. Як на мене то це шлях до фізичного знищення українців. Просто більш тривалий час. Потрібно ******* озброєння і в потрібній кількості. В ідеалі, звичайно, і людська сила з Заходу. Як не крути, росія це спільний ворог і для нас і для них у довгостроковому відліку.
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18.11.2023 15:06 Ответить
Є дешо шо обєднує кацапів з деякими країнами Заходу ( майже зі всіма ) - вгадаєте про шо йдеться ( підказка країни Балтії не відносяться до цих країн Заходу ну і Корея також ).
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18.11.2023 15:56 Ответить
Треба відповідні ракети до тих літаків: Taurus, AGM-158 JASSM-ER, AIM-120-C-8. І не кожну з цих ракет щє потягне немодифікований F-16 A/B (радар наведення треба ********).
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18.11.2023 14:29 Ответить
Він правий, досить вже сподіватись на вундерваффе. 5 літаків минулого покоління нічого не змінять.
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18.11.2023 14:30 Ответить
"Нічого не змінять" це така ж сама максималистська маячня, як і про "вундерваффе-gamechanger", тільки із зворотнім знаком. В реальністі, якщо це будуть F-16 C/D - це вже допоможе вийти на парітет у повітрі по дальністі захоплення цілі і відсунути москальскі літаки від фронту.
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18.11.2023 14:41 Ответить
Вже відомо, що це стара модифікація, європейські F-16, які збирались списувати. Радар набагато гірше ніж у москальських Су-35. Нічого вони не посунуть.
Як зараз немає повітряних боїв щоб щось посунути, так і з ними їх не буде. Реально в цій війні лише ППО бореться з авіацією, але це в обидві сторони працює.
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18.11.2023 14:47 Ответить
А ось гріпени, на яких теж тренуються наші пілоти (13 вересня тестовий політ був) вже можуть нести взагалі веселі смаколики типу Taurus
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18.11.2023 14:44 Ответить
Шольцу нада левый глаз подбить чтоб дал Таурсы
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18.11.2023 14:50 Ответить
Кришку піаніна тре було захлопнути
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18.11.2023 15:18 Ответить
Резніков вже купив снаряди, побудував заводи, зараз і цей міністр «закупить». Доречі, хто випустив колишнього міністра оборони за кордон з його військовими таємницями?
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18.11.2023 14:45 Ответить
ну не за поребрик же
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18.11.2023 14:48 Ответить
Та да
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18.11.2023 15:17 Ответить
изменят еще как , Наймерсы то изменили , теперь орки отступают
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18.11.2023 14:47 Ответить
Куди одступають?
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18.11.2023 15:16 Ответить
Просто цікаво, а виліт буде коштувати як і відпустка .
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18.11.2023 15:42 Ответить
Украина нуждается в боеприпасах для дальнобойного оружия
Больше боеприпасов хороших и разных!
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18.11.2023 21:58 Ответить
Ні літаки ні будь яка далекобійна зброя не змінять хід війни , якщо буде діяти заборона використовувати зброю там , де треба .
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18.11.2023 23:40 Ответить
 
 