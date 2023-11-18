Министр обороны Эстонии Певкур: Сами самолеты не изменят ход войны. Украина нуждается в боеприпасах для дальнобойного оружия
Самолеты для Украины важны, но сами самолеты не изменят ход войны. Украинцам сейчас прежде всего нужны боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и т.д.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По его словам, оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Но "в целом ВСУ нужно любое оружие", добавил Певкур.
"Конечно, вам нужны, в первую очередь, боеприпасы - для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - подчеркнул глава эстонского Минобороны.
Также министр напомнил, что только 50 стран соглашаются предоставлять Украине оружие для войны с Россией, что составляет около 1 млрд населения.
"Таким образом, это одна седьмая или чуть больше мирового населения. По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира. Итак, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, не занявших ничью позицию в этом конфликте", - рассказал Певкур.
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- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.
Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
Та самі літаки й не вихвалялися, що змінять!
Браво!
а) передати нам абсолютно всі свої ******* збройні сили (але без людей, процедури передати, навчити всьому) і поточну зброю, а також спрямувати виробництво всій нової зброї і амуниції для нас безкоштовно на всю потужність (в нас не буде грошей сплатити за всю потужність).
б) воювати замість нас своїми збройними силами
Вони обрали третій варіант: віддавати все, що зараз не стоїть на озброєнні, або потребує заміни на нове. За виключенням ппо. Плюс у Німеччини не так багато старого, то віддають вже й нове своє.
Як зараз немає повітряних боїв щоб щось посунути, так і з ними їх не буде. Реально в цій війні лише ППО бореться з авіацією, але це в обидві сторони працює.
Больше боеприпасов хороших и разных!