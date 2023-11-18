Оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери. Враг готовит очередную волну наступления на Авдеевку, - Силы обороны
На Таврическом направлении оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери, все, кто пополняет их ряды - будущие смертники.
Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает в первую очередь, несут очень значительные потери. У некоторых осталось 10-15% личного состава от начального количества. Но российское командование и российское руководство продолжает попытки формирования новых подобных подразделений, в том числе и на территории россии", - рассказал Штупун в эфире телемарафона.
Отметим, что сначала батальоны "Шторм" и "Шторм-Z" формировали из бывших осужденных силовиков. Однако с весны 2023 они фактически превратились в штрафные батальоны. Их начали укомплектовывать зеками и военными, получившими дисциплинарные взыскания.
По словам спикера, что, по сути, солдаты из этих отрядов – будущие смертники.
В то же время Штупун добавил, что в Донецкой области фиксируется увеличение дезертиров среди российских оккупантов. При этом россияне там даже используют так называемые заградительные отряды.
"В минувшие сутки общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" составили 456 человек. Также уничтожено 19 единиц военной техники противника", - напомнил Штупун.
По словам Штупуна, российские оккупационные войска готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты, уточнил спикер, могут снова попытаться окружить город.
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Це не е для них суттєвим
Так що досить писати про другорядні моменти.
на вірну смерть 😠
Повні ідіоти , тому що навіть не знають , за що воюють і дохнуть 😡
https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI
https://www.youtube.com/watch?v=U9gfiTDmlNk