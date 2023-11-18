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Новости Война
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Оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери. Враг готовит очередную волну наступления на Авдеевку, - Силы обороны

женщины,оккупанты,армиярф

На Таврическом направлении оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери, все, кто пополняет их ряды - будущие смертники.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает в первую очередь, несут очень значительные потери. У некоторых осталось 10-15% личного состава от начального количества. Но российское командование и российское руководство продолжает попытки формирования новых подобных подразделений, в том числе и на территории россии", - рассказал Штупун в эфире телемарафона.

Отметим, что сначала батальоны "Шторм" и "Шторм-Z" формировали из бывших осужденных силовиков. Однако с весны 2023 они фактически превратились в штрафные батальоны. Их начали укомплектовывать зеками и военными, получившими дисциплинарные взыскания.

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По словам спикера, что, по сути, солдаты из этих отрядов – будущие смертники.

В то же время Штупун добавил, что в Донецкой области фиксируется увеличение дезертиров среди российских оккупантов. При этом россияне там даже используют так называемые заградительные отряды.

"В минувшие сутки общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" составили 456 человек. Также уничтожено 19 единиц военной техники противника", - напомнил Штупун.

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По словам Штупуна, российские оккупационные войска готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты, уточнил спикер, могут снова попытаться окружить город.

Автор: 

армия РФ (19160) Авдеевка (2444) дезертирство (331) Штупун Александр (82)


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Топ комментарии
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.11.2023 15:05
+5
Всіх чекають ісконно руцкіє зємлі на глибині 2 м. Благородна мотивація здохнути: за путіна.
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18.11.2023 14:56
+5
Їм краще хероїчно здохнути, ніж жити на кацапській скотобазі.
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18.11.2023 15:34
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Всіх чекають ісконно руцкіє зємлі на глибині 2 м. Благородна мотивація здохнути: за путіна.
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18.11.2023 14:56 Ответить
Втрати Шторма кацапів НЕ хвилюють. Взагалі.

Це не е для них суттєвим

Так що досить писати про другорядні моменти.
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18.11.2023 18:35 Ответить
Кацапня дурнувата йде на цю безглузду війну , твердо знаючи , що їх посилають
на вірну смерть 😠
Повні ідіоти , тому що навіть не знають , за що воюють і дохнуть 😡
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18.11.2023 15:04 Ответить
Їм краще хероїчно здохнути, ніж жити на кацапській скотобазі.
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18.11.2023 15:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.11.2023 15:05 Ответить
Де наші доти
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18.11.2023 15:21 Ответить
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) - найбільше коксохімічне підприємство в Україн.На заводі випускається понад 30 видів продукції, основна з яких - кокс для металургії.
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18.11.2023 15:27 Ответить
Это ты так оскорбления в сторону евреев под ненависть к кацапам замаскировал?
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18.11.2023 15:58 Ответить
Авдеевку спасет 2 фактора : 1) если командовать обороной будет НЕ Сыркин. 2) и контрудар в направлении Горловки. Так что пока всё не плохо. ЗСУ понемногу перемалывают ублюдков-рашистов, дикарей и варваров. А там и F-16 c "Абрамсами" на подходе.
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18.11.2023 15:45 Ответить
Интересная точка зрения.
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18.11.2023 15:59 Ответить
Пох... на їхнє м'ясо на утилізацію.... а яке гів..но у нас відбувається....

https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI

https://www.youtube.com/watch?v=U9gfiTDmlNk
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18.11.2023 16:35 Ответить
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18.11.2023 17:25 Ответить
здохнуть за трупяка в мавзолее и шизоида в кремле, -это Эпик!!!!
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18.11.2023 19:13 Ответить
 
 