Оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери. Враг готовит очередную волну наступления на Авдеевку, - Силы обороны

На Таврическом направлении оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери, все, кто пополняет их ряды - будущие смертники.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает в первую очередь, несут очень значительные потери. У некоторых осталось 10-15% личного состава от начального количества. Но российское командование и российское руководство продолжает попытки формирования новых подобных подразделений, в том числе и на территории россии", - рассказал Штупун в эфире телемарафона.

Отметим, что сначала батальоны "Шторм" и "Шторм-Z" формировали из бывших осужденных силовиков. Однако с весны 2023 они фактически превратились в штрафные батальоны. Их начали укомплектовывать зеками и военными, получившими дисциплинарные взыскания.

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По словам спикера, что, по сути, солдаты из этих отрядов – будущие смертники.

В то же время Штупун добавил, что в Донецкой области фиксируется увеличение дезертиров среди российских оккупантов. При этом россияне там даже используют так называемые заградительные отряды.

"В минувшие сутки общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" составили 456 человек. Также уничтожено 19 единиц военной техники противника", - напомнил Штупун.

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По словам Штупуна, российские оккупационные войска готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты, уточнил спикер, могут снова попытаться окружить город.