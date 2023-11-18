Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и ряда российских компаний
Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против ряда лиц и компаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.
Так, одним из указов предусмотрены санкции против Львовой-Беловой, председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова и других граждан РФ и Украины, работающих на врага на территории страны-агрессора. Всего в списке 100 человек.
Санкции против них внедрены на пять лет, они предусматривают блокировку активов и ряд других ограничений и запретов.
Также этим указом внедрены санкции на пять лет против 37 юридических лиц, среди которых Российский детский фонд и ряд других фондов, общественных организаций РФ и т.д.
Еще в одном указе – обновлены санкции сроком на 10 лет против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, народного депутата Украины IV-VII созывов Олега Царева, народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша, главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина, а также бывшего украинского телеведущего Юрия Кота.
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що говорити про інших, як що бімбу досі не чіпали....
мабудь ще були активи які можна було прибрати до своїх рук
ба він косив по 2,5 ярда баксів в рік, щось в офшори а щось купував...
видно активи закінчились...
вижив, падло!
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019
Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошей і цінних паперів Олександра Януковича
08 квітня 2021
А от щодо Майдану він вже проговорився.
давай скажи - за що саме "солоткого" посадили?
Вясна прийшла, пройшла - і так 2 рази, "саджати будемо" не склалося?
я не за Петра, а за правду - тому питаю\запитую дурачків - де, кого і як і хто "посадив"?
зелений чупачупс вам в ..... рот теж.
так за це варто б "садити" бориг, як погрожувала зелень.
навіть славносумнозвісних свинарчуків не посадили.
ну так як можна довіряти будь-якій владі?
Порошенко хоч звільнив свинарчука. а Татаров - сидить і рішає вопросіки.
шо тут сперечатись коли Зеля наклав товстий шар "шоколаду" на очі дурачкам, а вони кажуть шо це щось солодке. правда, може й солодке, просто вже після "переробки".
при Пороху санкції ввели, при Зебзду зняли... тепер воно проснулось і знову ввели санкції.
Чи 5 років не хватило?
Можливо, аби то тільки від суду залежало-цього б персонажа вже на довічне "закатали".
Це чиста політика, мраЗЕта боїться, що їх ще й утисках на релігійному підгрунті звинуватять. А значить кеш із ЄС та США-зріжуть.
Чи давно Зеленський плакався, що його! кремлівського агента! агенти Кремля усунути від влади хочуть!
І якою трагедією це стане для тих млрд, які він вже вкрав і ще планує вкрасти.
Фрагмент із доповідної для ФСБ з флешки, яку ДБР знайшло під час обшуків у квартирі:
"Установлен контакт с С, который является доверенным и очень близким к президенту Украины. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ними, наработок присоединения к России".
до сих пір помятаю його чудову "азірівку" - такого мудацького паплюження мови я більше не чув