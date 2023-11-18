Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и ряда российских компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против ряда лиц и компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Так, одним из указов предусмотрены санкции против Львовой-Беловой, председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова и других граждан РФ и Украины, работающих на врага на территории страны-агрессора. Всего в списке 100 человек.

Санкции против них внедрены на пять лет, они предусматривают блокировку активов и ряд других ограничений и запретов.

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Также этим указом внедрены санкции на пять лет против 37 юридических лиц, среди которых Российский детский фонд и ряд других фондов, общественных организаций РФ и т.д.

Еще в одном указе – обновлены санкции сроком на 10 лет против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, народного депутата Украины IV-VII созывов Олега Царева, народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша, главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина, а также бывшего украинского телеведущего Юрия Кота.

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