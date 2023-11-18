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Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и ряда российских компаний

азаров

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против ряда лиц и компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Так, одним из указов предусмотрены санкции против Львовой-Беловой, председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова и других граждан РФ и Украины, работающих на врага на территории страны-агрессора. Всего в списке 100 человек.

Санкции против них внедрены на пять лет, они предусматривают блокировку активов и ряд других ограничений и запретов.

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Также этим указом внедрены санкции на пять лет против 37 юридических лиц, среди которых Российский детский фонд и ряд других фондов, общественных организаций РФ и т.д.

Еще в одном указе – обновлены санкции сроком на 10 лет против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, народного депутата Украины IV-VII созывов Олега Царева, народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша, главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника, депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина, а также бывшего украинского телеведущего Юрия Кота.

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Автор: 

Азаров Николай (8195) санкции (11282) СНБО (4431) Царев Олег (433)


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Топ комментарии
+28
Але Портнов поза увагою бо його люди у ОП борються з Майданом.
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18.11.2023 16:16
+23
Невже вже на часі?
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18.11.2023 16:13
+17
А что притив Азарова до сих пор санкции не ввели? И это спустя 10 лет как он смылся. Чудеса. Ладно эти, а те куда смотрели?
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18.11.2023 16:14
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Невже вже на часі?
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18.11.2023 16:13 Ответить
Довго думали , а потім ТАТАРОВ З ЕРМАКОМ АБО ПРИТИРЯТЬ , або зберігатимуть , як ПАЛАЦИ МЕРТВЕЧУКА ЗАРАЗ ПІД ОХОРОНОЮ
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18.11.2023 16:56 Ответить
Він висмаркався на Іститутську, смачно плюнув на Грушевського і розтер в бруківку на МАЙДАНІ- ЛАПІН
https://www.youtube.com/watch?v=LV302xLOxA8 https://www.youtube.com/watch?v=LV302xLOxA8

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18.11.2023 16:13 Ответить
дуже коротке відео, всього 5 секунд, думаю що автору треба в 5 разів розтягнути. відосік то
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18.11.2023 16:21 Ответить
А что притив Азарова до сих пор санкции не ввели? И это спустя 10 лет как он смылся. Чудеса. Ладно эти, а те куда смотрели?
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18.11.2023 16:14 Ответить
оновлені санкції терміном на 10 років
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18.11.2023 16:15 Ответить
ааааа прикинь...
що говорити про інших, як що бімбу досі не чіпали....
мабудь ще були активи які можна було прибрати до своїх рук
ба він косив по 2,5 ярда баксів в рік, щось в офшори а щось купував...
видно активи закінчились...
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18.11.2023 19:51 Ответить
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18.11.2023 16:16 Ответить
та, щось проти царьова, слабенкі санкції!
вижив, падло!
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18.11.2023 16:16 Ответить
Але Портнов поза увагою бо його люди у ОП борються з Майданом.
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18.11.2023 16:16 Ответить
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18.11.2023 16:39 Ответить
Суд зняв арешт з рахунків у банку Януковича-молодшого

ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019
Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошей і цінних паперів Олександра Януковича

08 квітня 2021
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19.11.2023 12:45 Ответить
Чому так завуальовано - з Майданом, насправді з Україною
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18.11.2023 16:51 Ответить
Ну так відверто ЗЄ покищо (ПОКИЩО!!!) не каже.

А от щодо Майдану він вже проговорився.
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18.11.2023 17:53 Ответить
Ось як пан Байден файно вплива,є на наших можновладців...😁
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18.11.2023 16:21 Ответить
Ніііпрааашлоіполгода 🤔🧐😁 Тьфу, *****... мразота, в тому числі і типу вождь від народа Петро солодкий 💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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18.11.2023 16:21 Ответить
????
давай скажи - за що саме "солоткого" посадили?
Вясна прийшла, пройшла - і так 2 рази, "саджати будемо" не склалося?
я не за Петра, а за правду - тому питаю\запитую дурачків - де, кого і як і хто "посадив"?
зелений чупачупс вам в ..... рот теж.
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18.11.2023 16:24 Ответить
ЄС зняв санкції практично із всіх ригів тому що наша прокуратура не подала вчасно документи.... а ще майно потрохи переписалось на інших людей... от і всі дєла...
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18.11.2023 16:54 Ответить
ну-ну і шо?
так за це варто б "садити" бориг, як погрожувала зелень.
навіть славносумнозвісних свинарчуків не посадили.
ну так як можна довіряти будь-якій владі?
Порошенко хоч звільнив свинарчука. а Татаров - сидить і рішає вопросіки.
шо тут сперечатись коли Зеля наклав товстий шар "шоколаду" на очі дурачкам, а вони кажуть шо це щось солодке. правда, може й солодке, просто вже після "переробки".
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18.11.2023 17:00 Ответить
А твой папа уже уран кіркой ковиряєт?)
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18.11.2023 16:46 Ответить
морозов, ти в літаргічному сні був чи г+г дивився?
при Пороху санкції ввели, при Зебзду зняли... тепер воно проснулось і знову ввели санкції.
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19.11.2023 12:12 Ответить
З чотирнадцятого!!!___((------------Яка швидкість подій,та введення??)) --- і глазом нє успєлі мАргнуть!),
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18.11.2023 16:29 Ответить
Так треба було ж їм дати час перевести в рф
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18.11.2023 17:27 Ответить
з 14-го були введені, при Бубі треба було подавати з прокуратури в ЄС документи на продовження санкцій, але прокурори іншим займались - ганялися за патріотами.... пройшло кілька років і Буба прокинувся - славімо його, який молодець, еге ж? не те, що Порох клятий... отак ви й живете без мізків.
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19.11.2023 15:30 Ответить
Санкції проти них впроваджено на п'ять років, вони передбачають блокування активів та низку інших обмежень і заборон. - "зебуїни" лишають можливість,через 5 років цим зрадникам звернутися до суду з позовом про повернення тог.на що накладені санкції...
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18.11.2023 16:33 Ответить
Та там напевно уже пебуїни все забрали.
Чи 5 років не хватило?
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18.11.2023 17:36 Ответить
Спдіваюсь- бізнеса їх,меж "своїми"роздеребанили.
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18.11.2023 16:39 Ответить
А можна якось оце все запровадили проти діючись гнид
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18.11.2023 16:42 Ответить
Ніт, ніколи. Вмились.
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18.11.2023 16:43 Ответить
Черкаського митрополита ДРГ "УПЦ МП" Феодосія Соснівський райсуд так і не схотів відправити за ґрати попри прохання прокурора через невиконання попом МП умов перебування під домашнім арештом та тиском на потерпілих. Феодосій має вже три підозри.

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18.11.2023 16:43 Ответить
Розп'яти підара!!
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18.11.2023 16:50 Ответить
Це рішення не судді.
Можливо, аби то тільки від суду залежало-цього б персонажа вже на довічне "закатали".
Це чиста політика, мраЗЕта боїться, що їх ще й утисках на релігійному підгрунті звинуватять. А значить кеш із ЄС та США-зріжуть.
Чи давно Зеленський плакався, що його! кремлівського агента! агенти Кремля усунути від влади хочуть!
І якою трагедією це стане для тих млрд, які він вже вкрав і ще планує вкрасти.
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18.11.2023 16:55 Ответить
Санкції теж умовно з відстрочкою на два роки з забороною займати певні державні посади впродовж 3 років?
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18.11.2023 16:46 Ответить


Фрагмент із доповідної для ФСБ з флешки, яку ДБР знайшло під час обшуків у квартирі:

"Установлен контакт с С, который является доверенным и очень близким к президенту Украины. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ними, наработок присоединения к России".
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18.11.2023 16:54 Ответить
А їм від наших санкцій ні гаряче, ні холодно.
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18.11.2023 16:56 Ответить
Їхні активи в Україні давним давно розтягнули разом із Зе
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18.11.2023 16:56 Ответить
Твою мать!!!! Не прошло и двух лет!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2023 16:59 Ответить
Так їх судить треба, особливо ту су-ку що дітей крала...
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18.11.2023 17:02 Ответить
Не прошло и пол года
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18.11.2023 17:23 Ответить
Головне зоб вони про це знали.
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18.11.2023 17:27 Ответить
Питання - позбавили звань Народних артистів і Героїв України явних зрадників і колаборантів?
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18.11.2023 17:29 Ответить
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18.11.2023 17:46 Ответить
Комедія ) А чому не через 10 років ?
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18.11.2023 17:46 Ответить
не прошло и 174 года, стыдно жить в такой стране
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18.11.2023 18:13 Ответить
Та ти шо !
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18.11.2023 18:18 Ответить
Мыло мыльное пенится!!!,а народ в пузырях!,твари чиновники всех рангов и мастей!
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18.11.2023 18:54 Ответить
Ой, як страшно, аж жуть!
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18.11.2023 19:10 Ответить
Ввели "санкций" когда пособники януковича все вывезли и продали.
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18.11.2023 20:43 Ответить
ну, Порох ввів в 14-му, Зебздюк прийшов і познімав, дав можливість добро переховати.. тепер знову ввів - ай, маладєц, герой і всі довольні.
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19.11.2023 15:36 Ответить
О! Незабвенний Кіля Бімбович
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18.11.2023 20:57 Ответить
Тупорилий ішак "спрацював оперативно". Не минуло і кілька років.
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18.11.2023 21:46 Ответить
Цих зрадників треба повісити.
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19.11.2023 07:40 Ответить
Це ті санкції які зетелепень познімав раніше
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19.11.2023 08:50 Ответить
перо у бок - найкраща санкція для усіх них
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19.11.2023 10:02 Ответить
хоча якщо чесно в азірові помер великий стендапер
до сих пір помятаю його чудову "азірівку" - такого мудацького паплюження мови я більше не чув
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19.11.2023 10:03 Ответить
 
 