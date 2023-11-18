Польша в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией организует массовое производство противотанковых боеприпасов
Польша в сотрудничестве с американской корпорацией Northrop Grumman Corp. организует массовое производство противотанковых боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель генерального директора польской компании-производителя боеприпасов Mesko S.A. Пшемислав Ковальчук.
"Пока мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - отметил Ковальчук.
По его словам, подписание контракта планируется в декабре текущего года или начале января 2024-го.
Ожидается, что это позволит увеличить ежегодные объемы производства этого типа боеприпасов в Польше с нескольких тысяч до 50-70 тысяч.
Топ комментарии
+12 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий18.11.2023 17:10
+8 Дмитрий Донской #339252
показать весь комментарий18.11.2023 17:24
+6 Олександр Гуменюк #582028
показать весь комментарий18.11.2023 17:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тепер фіндопомога "асваіваітся" протягом одного банківського дня!
Потужний успіх!
Приклад: Антонов самостійно нездатен виробляти дрон-розвідник. Я зараз не про іноземну електроніку, дрон проектували французи.
Харківські танки ремонтують чехи.
І все це "дякуючі" потужному промисловому росту останніх років.
Які аграрії?
Для чого ці зайві трати, і стреси для населення...
Не треба чекати « милостині» від неметчеини
- чи зможе їх концерн , чі не зможе.
За базу треба брати зброю та технологів США,
а не гаяти час на балачки про «можливості» корумпованого Укроборонпром порому.
зараз зоряний час дронів, але цей час може бути надто короткий
.
Танки себе показали у 1 світовій війни, зараз їх час минув. При наявності безлімітного флоту дронів з ШІ, життєвий цикл танка дорівнює 5 хвилинам.
Те що зараз е це- звичайний софт, алгоритми.
А не « штучний інтелект» як система яка саба себе « забезпечує».