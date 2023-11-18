Польша в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией организует массовое производство противотанковых боеприпасов

Польша в сотрудничестве с американской корпорацией Northrop Grumman Corp. организует массовое производство противотанковых боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель генерального директора польской компании-производителя боеприпасов Mesko S.A. Пшемислав Ковальчук.

"Пока мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - отметил Ковальчук.

По его словам, подписание контракта планируется в декабре текущего года или начале января 2024-го.

Ожидается, что это позволит увеличить ежегодные объемы производства этого типа боеприпасов в Польше с нескольких тысяч до 50-70 тысяч.

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