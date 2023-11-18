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Польша в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией организует массовое производство противотанковых боеприпасов

польша

Польша в сотрудничестве с американской корпорацией Northrop Grumman Corp. организует массовое производство противотанковых боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель генерального директора польской компании-производителя боеприпасов Mesko S.A. Пшемислав Ковальчук.

"Пока мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - отметил Ковальчук.

По его словам, подписание контракта планируется в декабре текущего года или начале января 2024-го.

Ожидается, что это позволит увеличить ежегодные объемы производства этого типа боеприпасов в Польше с нескольких тысяч до 50-70 тысяч.

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Автор: 

боеприпасы (2334) Польша (8407)


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Топ комментарии
+12
У відповідь, українські посадовці у тісній співпраці з "гражданамі Ізраїлю та Кіпру" поставили на поток реєстрацію фірм-прокладок.
І тепер фіндопомога "асваіваітся" протягом одного банківського дня!
Потужний успіх!
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18.11.2023 17:10
+8
Це до новини про відшкодування ПДВ та повернення валюти до України від зерно-трейдерів. Ті як обично організували схематоз про вивід готівки за кордон через фірми-прокладки.
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18.11.2023 17:24
+6
Я щось нерозумію, в них що асфальт не такої системи, чи шашлики нетакі ?
Для чого ці зайві трати, і стреси для населення...
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18.11.2023 17:48
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У відповідь, українські посадовці у тісній співпраці з "гражданамі Ізраїлю та Кіпру" поставили на поток реєстрацію фірм-прокладок.
І тепер фіндопомога "асваіваітся" протягом одного банківського дня!
Потужний успіх!
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18.11.2023 17:10 Ответить
К чему вы это? Как это относится к новостям на Цензоре? Вы новость перепутали?
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18.11.2023 17:15 Ответить
Це до новини про відшкодування ПДВ та повернення валюти до України від зерно-трейдерів. Ті як обично організували схематоз про вивід готівки за кордон через фірми-прокладки.
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18.11.2023 17:24 Ответить
Но в данной новости нет ни слова про Украину или аграриев
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18.11.2023 18:57 Ответить
Це я до того, що корупційна система України свідомо гальмує та нищить промислове виробництво.
Приклад: Антонов самостійно нездатен виробляти дрон-розвідник. Я зараз не про іноземну електроніку, дрон проектували французи.
Харківські танки ремонтують чехи.
І все це "дякуючі" потужному промисловому росту останніх років.
Які аграрії?
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18.11.2023 19:31 Ответить
Про аграриев я не вам отвечал. Про промышленный потенциал - его уничтожали всю историю независимости Украины.
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18.11.2023 19:45 Ответить
Я щось нерозумію, в них що асфальт не такої системи, чи шашлики нетакі ?
Для чого ці зайві трати, і стреси для населення...
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18.11.2023 17:48 Ответить
Те пісдовате населення сходило на вибори по-приколу, а потім ****** закордон.
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18.11.2023 18:30 Ответить
Гарний приклад для України!

Не треба чекати « милостині» від неметчеини
- чи зможе їх концерн , чі не зможе.

За базу треба брати зброю та технологів США,

а не гаяти час на балачки про «можливості» корумпованого Укроборонпром порому.
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18.11.2023 18:24 Ответить
Толку від тих ***********, якщо війна в Україні виходить на новий рівень, де дрони зі штучним інтелектом самі знаходять і знищують техніку ворога.
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18.11.2023 18:28 Ответить
танки ніхто не відміняв, вони ще покажуть себе
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18.11.2023 18:36 Ответить
Не думаю.Танк це дуже велика,дорога,помітна ціль,а декілька дрончиків за пару тисяч доларів множать його,і нерідко екіпаж на нуль.
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18.11.2023 18:55 Ответить
гарний КАЗ, антидроновий захист та димовий захист - і дрони фсьо, зільються

зараз зоряний час дронів, але цей час може бути надто короткий

.
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18.11.2023 19:53 Ответить
Так у тому то і справа, що дрону з ШІ похєр на ваші реби, похєр на ваш дим. Він сам орієнтується у просторі і куди треба *******.
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18.11.2023 20:47 Ответить


Танки себе показали у 1 світовій війни, зараз їх час минув. При наявності безлімітного флоту дронів з ШІ, життєвий цикл танка дорівнює 5 хвилинам.
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18.11.2023 20:45 Ответить
Шурік, залиш казки про « штучний інтелект» піарщику Маску

Те що зараз е це- звичайний софт, алгоритми.

А не « штучний інтелект» як система яка саба себе « забезпечує».
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18.11.2023 19:15 Ответить
най танк пукне димовухою і штучний інтелект буде в шокє
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18.11.2023 19:55 Ответить
неметчеина - якась китайська провінція ?
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18.11.2023 20:53 Ответить
У них Абрамси, тому і клепають для них **********.
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18.11.2023 20:24 Ответить
 
 