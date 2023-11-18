Украина более адаптирована к войне, чем РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

В Минобороны Эстонии убеждены, что украинская армия способна адаптироваться, и сейчас более адаптирована к войне, чем российская. Это преимущество может стать путем к успеху Украины в войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться к ее использованию", - сказал Певкур.

Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения в использовании нового вооружения.

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"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что, мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы, вместе с союзниками. Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", - сказал он.

Министр считает, что такое преимущество - путь к успеху в войне, однако важно понимать, что у нас никогда не будет так много солдат на поле боя, как в России. Это означает, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию.

"Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия", - подчеркнул Певкур.

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