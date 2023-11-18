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Украина более адаптирована к войне, чем РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

певкур

В Минобороны Эстонии убеждены, что украинская армия способна адаптироваться, и сейчас более адаптирована к войне, чем российская. Это преимущество может стать путем к успеху Украины в войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться к ее использованию", - сказал Певкур.

Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения в использовании нового вооружения.

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"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что, мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы, вместе с союзниками. Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", - сказал он.

Министр считает, что такое преимущество - путь к успеху в войне, однако важно понимать, что у нас никогда не будет так много солдат на поле боя, как в России. Это означает, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию.

"Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия", - подчеркнул Певкур.

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Автор: 

армия РФ (19160) Эстония (1420) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+7
Я в це не вірю.
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
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18.11.2023 17:48
+3
Почитай как Киев освобождали
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18.11.2023 17:57
+2
Радянський Союз завалив Вермахт не трупами (як багато хто вважає), а танками та іншою зброєю.
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18.11.2023 17:48
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Радянський Союз завалив Вермахт не трупами (як багато хто вважає), а танками та іншою зброєю.
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18.11.2023 17:48 Ответить
а в танках льядьяньцько-сцойухних їздили роботи шолі?
таке ж саме бидло шо і весело воювало заСраліна в Фінляндії.
так і тут - русня пхає в танки дебілів, проте їх багато. смішно горять, але до Лісабону дойдуть(вони так думають, а Джонсон сміється, ну, або хто там в Британії є. до речі танки то Британія придумала, вкравши у козаків ідею, як і підводні човни - теж вкрали.)
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18.11.2023 17:54 Ответить
когда видишь какой-то дикий бред,набор букв и слов,которые не несут никакого смысла,можно не сомневаться,кто творец этого шедевра.это юрий смит.и срет же,неугомонный под каждой статьей
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18.11.2023 18:27 Ответить
я правду написал, просто не привык шо надо разжевывать как для детсада.
подлодки, ну, похожее нечто - делали еще козаки, "танк", тоже похожее что то, я правда не знаю, правда ли, но читал - они же делали. может и ложь, поди проверь?
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19.11.2023 10:11 Ответить
Почитай как Киев освобождали
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18.11.2023 17:57 Ответить
Нет! Отвоевывали. ты совок шоле? а страны Балтии тоже "освобождали", или завоевывали обратно? совка сразу видно
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19.11.2023 10:09 Ответить
Вчіть історію. Саме трупами і закидала. Консервованими.
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18.11.2023 18:26 Ответить
Я в це не вірю.
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
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18.11.2023 17:48 Ответить
такое впечатление, что тут не война, а бои гладиаторов.
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18.11.2023 17:50 Ответить
Цього мало, ми маємо бути більше ніж у п'ять разів сильнішими. В нас усіх повинен прокинутись "дикий укр". А ми розслабились і зайнялись своїми звичайними чварами, коли доля нам посилає можливість загинути героєм!

Ps. Дядько класно співає гімн "Браття українці", респект.
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18.11.2023 17:52 Ответить
Ви це хто, флажок не український. Легко писати про героїчну загибель з іншої країни.
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18.11.2023 18:24 Ответить
Покровський район Донецької області - це Україна!
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18.11.2023 18:37 Ответить
Ага-ага, це Україна десятки років клепала зброю і готувалася до війни з мордором.
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18.11.2023 18:00 Ответить
Ця перевага може стати шляхом до успіху України у війні

Геж, геж...
Спасибі на добрім слові...
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18.11.2023 18:00 Ответить
Закрий своє москальське хлєбало, ТП.
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18.11.2023 20:28 Ответить
Очевидно, бо ж на території РФ ми перенести війну не маємо права і поки уся ця "адаптація" відбувається лише на нашій території вона не дасть нам жодного позитивного результату...
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18.11.2023 18:36 Ответить
Така маленька країна робить неможливе щоб нам допомогти, країни Балтії непохитні у відношенні до підарашки, і нашої підтримки в Європі, маймо повагу і вдячність до них.
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18.11.2023 18:36 Ответить
 
 