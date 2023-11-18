Украина более адаптирована к войне, чем РФ, - министр обороны Эстонии Певкур
В Минобороны Эстонии убеждены, что украинская армия способна адаптироваться, и сейчас более адаптирована к войне, чем российская. Это преимущество может стать путем к успеху Украины в войне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.
"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться к ее использованию", - сказал Певкур.
Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения в использовании нового вооружения.
"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что, мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы, вместе с союзниками. Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", - сказал он.
Министр считает, что такое преимущество - путь к успеху в войне, однако важно понимать, что у нас никогда не будет так много солдат на поле боя, как в России. Это означает, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию.
"Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия", - подчеркнул Певкур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таке ж саме бидло шо і весело воювало заСраліна в Фінляндії.
так і тут - русня пхає в танки дебілів, проте їх багато. смішно горять, але до Лісабону дойдуть(вони так думають, а Джонсон сміється, ну, або хто там в Британії є. до речі танки то Британія придумала, вкравши у козаків ідею, як і підводні човни - теж вкрали.)
подлодки, ну, похожее нечто - делали еще козаки, "танк", тоже похожее что то, я правда не знаю, правда ли, но читал - они же делали. может и ложь, поди проверь?
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
Ps. Дядько класно співає гімн "Браття українці", респект.
Геж, геж...
Спасибі на добрім слові...