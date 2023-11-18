РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости
3 374 24

В МИД РФ выразили "решительный протест" послу Чехии и пообещали "осуществить ответные шаги" из-за замораживания российского имущества

рф,мид

В пятницу, 17 ноября, Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Чехии Йиржи Чистецкого в связи с решением Чехии заморозить российские государственные активы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский МИД.

"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрет на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость такого правового произвола.

Отмечено, что с целью защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе - предпримет ответные шаги по чешским имущественным активам в России", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российскую недвижимость заблокировали в кадастре Чехии

Автор: 

МИД РФ (1665) Чехия (1704) замороженные активы (285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Бедные чехи. Они никогда больше не купят сортир с дыркой в Нижних *******.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:28
+5
Кацапи навєрна рєшитєльна пратєстуя снова насрут сєбє в скрєпниє парткі...
показать весь комментарий
18.11.2023 18:31
+5
Снова грозно насут себе в штаны? Це ж було вже
показать весь комментарий
18.11.2023 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бедные чехи. Они никогда больше не купят сортир с дыркой в Нижних *******.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:28 Ответить
і шо характєрно, чешською мороз - мразь.

а то, шо какапи - мразі, ніхто і не проти в Чехії
показать весь комментарий
18.11.2023 18:36 Ответить
навіщо ти так????
не ****** а *****!!!
і ці ***** починаються за 60-100 км від центрального очка
показать весь комментарий
18.11.2023 19:22 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2023 18:30 Ответить
Кацапи навєрна рєшитєльна пратєстуя снова насрут сєбє в скрєпниє парткі...
показать весь комментарий
18.11.2023 18:31 Ответить
Рішучий протест це сурово, можна ще озабочєность...
А прикольно спостерігати як гопника ставлять на місце очкаріка.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:31 Ответить
Логіка РФ наступна - їм можна підтертись міжнародним правом, але шось робити проти них - оце не можна
показать весь комментарий
18.11.2023 18:34 Ответить
І це працює, якщо ви маєте ЯЗ.

Адже кацапи виробляють що їм заманеться, а проти лише "стурбованості".

Коли Ірак захопив частину Кувейту, то одразу отримав "Бурю в пустелі".

І ніяких "стурбованостей".
показать весь комментарий
18.11.2023 18:50 Ответить
Законні інтереси? Ні, у цивілізованому світі це так не працює: тут нам вигідно - то законні інтереси, а тут нам не вигідно, тож нам насрати на закони. Йдіть на хєр.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:48 Ответить
В очко вас рюзке будут имееть весь мир!!!,конченные ублюдки!
показать весь комментарий
18.11.2023 18:49 Ответить
Пуганули то пуганули
показать весь комментарий
18.11.2023 18:50 Ответить
Снова грозно насут себе в штаны? Це ж було вже
показать весь комментарий
18.11.2023 18:59 Ответить
рашка воняє....як і в усі часи...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:04 Ответить
Відсмокчуть?
показать весь комментарий
18.11.2023 19:13 Ответить
Манька захєрова дмухне перегаром. Стережіться чехи)
показать весь комментарий
18.11.2023 19:21 Ответить
Дійсно, стережіться!
Бо ж перегар від слівовіци чи кристалівської бормотухи-це далеко не одне й те ж саме
показать весь комментарий
18.11.2023 19:54 Ответить
В Воронеже опять напряглись
показать весь комментарий
18.11.2023 19:29 Ответить
Хана. Не срати чехам в елітних нужниках кацапських дєрєвєнь...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:31 Ответить
нічого з цього у росіян не вийде - тому що нерухомість була дана російському міду для дипломатичної діяльності. але ці ссуки вирішили здати їх у суборенду. тому чехи і повернули все назад, тому що це не відповідає умовам договору
показать весь комментарий
18.11.2023 19:40 Ответить
https://youtu.be/iRJa6GW36Fo?si=KyaPKBSd5v4UEZVR ...

Мавзолейные обезьяны Вермахта...что такое Майдан..хоть знаете?, БЫДЛО ЗеКодломойское...типа 73%😁😁😁
показать весь комментарий
18.11.2023 19:45 Ответить
І шо?
Будуть бульдозерами чавити чешське пиво і моравські вина та труїтися скрєпним Жигульовським?
Єнта будєт потужна відповідь!
показать весь комментарий
18.11.2023 19:51 Ответить
И на злость Чехий пиво выпить ,бутылку разбить. Но не сдать в скупку.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:36 Ответить
Чехам-респект!помнят же еще 1968 год.Ну а мадяры оказались тряпками..................................гидота ****...........
показать весь комментарий
18.11.2023 19:53 Ответить
 
 