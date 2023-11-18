В МИД РФ выразили "решительный протест" послу Чехии и пообещали "осуществить ответные шаги" из-за замораживания российского имущества

В пятницу, 17 ноября, Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Чехии Йиржи Чистецкого в связи с решением Чехии заморозить российские государственные активы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский МИД.

"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрет на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость такого правового произвола.

Отмечено, что с целью защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе - предпримет ответные шаги по чешским имущественным активам в России", - говорится в сообщении.

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