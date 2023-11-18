В МИД РФ выразили "решительный протест" послу Чехии и пообещали "осуществить ответные шаги" из-за замораживания российского имущества
В пятницу, 17 ноября, Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Чехии Йиржи Чистецкого в связи с решением Чехии заморозить российские государственные активы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский МИД.
"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрет на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость такого правового произвола.
Отмечено, что с целью защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе - предпримет ответные шаги по чешским имущественным активам в России", - говорится в сообщении.
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а то, шо какапи - мразі, ніхто і не проти в Чехії
не ****** а *****!!!
і ці ***** починаються за 60-100 км від центрального очка
А прикольно спостерігати як гопника ставлять на місце очкаріка.
Адже кацапи виробляють що їм заманеться, а проти лише "стурбованості".
Коли Ірак захопив частину Кувейту, то одразу отримав "Бурю в пустелі".
І ніяких "стурбованостей".
Бо ж перегар від слівовіци чи кристалівської бормотухи-це далеко не одне й те ж саме
Мавзолейные обезьяны Вермахта...что такое Майдан..хоть знаете?, БЫДЛО ЗеКодломойское...типа 73%😁😁😁
Будуть бульдозерами чавити чешське пиво і моравські вина та труїтися скрєпним Жигульовським?
Єнта будєт потужна відповідь!