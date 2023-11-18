Польша, первая среди союзников США, получила право на производство новой радарной системы для ЗРК Patriot - СМИ
Польша первая среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
"Представители министерства национальной обороны и PGZ (государственного оборонного концерна Польши - Ред.) разговаривали с лицами, принимающими государственные решения в Вашингтоне, и партнерами из оружейного концерна Raytheon, ныне являющегося частью технологическо-оборонного гиганта RTX, осознавая, что американцы, как правило, не делятся новейшими технологиями даже со своими самыми преданными союзниками. Но - это сработало", - пишет издание.
"Это важно, поскольку польская оборонная промышленность уже давно, с момента, когда вооруженные силы Польши решили усилить свой щит ПВО средней дальности Wisla системами Patriot, добивалась доступа к американским радиолокационным технологиям", - отмечает издание.
Стоимость контракта в сообщении не разглашается, но отмечается, что сейчас продолжаются последние согласования его условий между Варшавой и Вашингтоном.
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а це, якто кажуть "дорогого стоит", кохані українці
- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.
а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
Ідіот, ти розберися у темі, а потім будеш писати зрадофільську хєрню про посралися з пшеками. Вони ще з літа 2022 не дуже то і хотіли дружити, влаштувавши антиукраїнську істерію пов'язану з подіями 1943 року на Волині. Агропродукція і фури - це не наш зальот, це вони не виконують зобов'язання по ЄС.
І по-друге, вони тобі не подарують петріотів, бо це дуже дорого. Хіба що скинуть старий радянський мотлох, бо утилізувати його дуже дорого.