Польша, первая среди союзников США, получила право на производство новой радарной системы для ЗРК Patriot - СМИ

Польша первая среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Представители министерства национальной обороны и PGZ (государственного оборонного концерна Польши - Ред.) разговаривали с лицами, принимающими государственные решения в Вашингтоне, и партнерами из оружейного концерна Raytheon, ныне являющегося частью технологическо-оборонного гиганта RTX, осознавая, что американцы, как правило, не делятся новейшими технологиями даже со своими самыми преданными союзниками. Но - это сработало", - пишет издание.

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"Это важно, поскольку польская оборонная промышленность уже давно, с момента, когда вооруженные силы Польши решили усилить свой щит ПВО средней дальности Wisla системами Patriot, добивалась доступа к американским радиолокационным технологиям", - отмечает издание.

Стоимость контракта в сообщении не разглашается, но отмечается, что сейчас продолжаются последние согласования его условий между Варшавой и Вашингтоном.

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