РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10499 посетителей онлайн
Новости
2 714 13

Польша, первая среди союзников США, получила право на производство новой радарной системы для ЗРК Patriot - СМИ

радар,trml-4d

Польша первая среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Представители министерства национальной обороны и PGZ (государственного оборонного концерна Польши - Ред.) разговаривали с лицами, принимающими государственные решения в Вашингтоне, и партнерами из оружейного концерна Raytheon, ныне являющегося частью технологическо-оборонного гиганта RTX, осознавая, что американцы, как правило, не делятся новейшими технологиями даже со своими самыми преданными союзниками. Но - это сработало", - пишет издание.

Читайте также: Польша в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией организует массовое производство противотанковых боеприпасов

"Это важно, поскольку польская оборонная промышленность уже давно, с момента, когда вооруженные силы Польши решили усилить свой щит ПВО средней дальности Wisla системами Patriot, добивалась доступа к американским радиолокационным технологиям", - отмечает издание.

Стоимость контракта в сообщении не разглашается, но отмечается, что сейчас продолжаются последние согласования его условий между Варшавой и Вашингтоном.

Также читайте: Бундесвер начал вывод своих Patriot из границы Польши и Украины

Автор: 

ПВО (2736) Польша (8407) радар (69) Patriot (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
а що ми?

- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.

а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:12
+5
відосики знімаємо, гроші крадемо, Залужного хочемо зняти...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:18
+3
А могла стати партнером Укроборонпрому.
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ура.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:59 Ответить
а що "зе" вже помирився з поляками...??
показать весь комментарий
18.11.2023 19:01 Ответить
А що американці дозволили нам його продавати?
показать весь комментарий
18.11.2023 20:30 Ответить
себто: американці довіряють полякам

а це, якто кажуть "дорогого стоит", кохані українці
показать весь комментарий
18.11.2023 19:07 Ответить
польща у НАТО. А в Україні - війна на виснаження, і навіть немає теоретичної можливості вступити у НАТО
показать весь комментарий
18.11.2023 20:31 Ответить
а що ми?

- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.

а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:12 Ответить
відосики знімаємо, гроші крадемо, Залужного хочемо зняти...
показать весь комментарий
18.11.2023 19:18 Ответить
І це в глобальних масштабах усього народу. Таке відчуття, що наш народ - якісь інфантили з дитячого садку, який за усі роки Незалежності так і не подорослішав.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:31 Ответить
А могла стати партнером Укроборонпрому.
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:39 Ответить
В Україні не будуть виробляти петріотів, які б розкішні інвестиційні умови у нас не були б, бо Україна не є членом НАТО!
показать весь комментарий
18.11.2023 20:37 Ответить
а фіглі ви на якісь подарунки розраховували?
показать весь комментарий
18.11.2023 19:47 Ответить


Ідіот, ти розберися у темі, а потім будеш писати зрадофільську хєрню про посралися з пшеками. Вони ще з літа 2022 не дуже то і хотіли дружити, влаштувавши антиукраїнську істерію пов'язану з подіями 1943 року на Волині. Агропродукція і фури - це не наш зальот, це вони не виконують зобов'язання по ЄС.
І по-друге, вони тобі не подарують петріотів, бо це дуже дорого. Хіба що скинуть старий радянський мотлох, бо утилізувати його дуже дорого.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:35 Ответить
починати речення словами "ідіот, ти" може тільки повний ідіот, бо далі вже ніхто не читатиме.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:41 Ответить
 
 