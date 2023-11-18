В результате сбрасывания оккупантами взрывчатки с дрона в Херсонской тергромаде ранены два человека

В Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали два человека.

Об этом вечером сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"На этот час в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали два человека.

43-летний мужчина и 40-летняя женщина получили легкие ранения в результате сбрасывания российскими военными взрывчатки с дрона", - говорится в сообщении.

Также еще один человек 1966 года рождения сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил 16 ноября во время обстрела армией рф Херсона с временно оккупированного левого берега.

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