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В результате сбрасывания оккупантами взрывчатки с дрона в Херсонской тергромаде ранены два человека

херсон

В Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали два человека.

Об этом вечером сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"На этот час в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали два человека.

43-летний мужчина и 40-летняя женщина получили легкие ранения в результате сбрасывания российскими военными взрывчатки с дрона", - говорится в сообщении.

Также еще один человек 1966 года рождения сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил 16 ноября во время обстрела армией рф Херсона с временно оккупированного левого берега.

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Автор: 

обстрел (27057) Херсон (2808)


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До яких пір українці будуть страждати? Всьому миру на це наплювати!
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18.11.2023 19:41 Ответить
А чому світу буде не начхати якщо самим українцям начхати? Одні совкодрочери радіють діям тцк і закритим кордонам, інші називають тих хто не виїздить з небезпечних місць ждунами, усі спокійно хавають велике крадівництво і мовчки купляють ЗСУ дрони. Тут багато чого такого, що в розвинених країнах навіть теоретично не могло вібдуватися.
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18.11.2023 19:50 Ответить
 
 