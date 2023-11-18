Российская пропаганда распространила ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов, - представитель ГУР Юсов

Российская пропаганда распространила дезинформацию о том, что действующий летчик ВСУ якобы совершил перелет на российскую сторону, в ГУР опровергли это сообщение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на источники УП, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя заявления российских пропагандистов.

Российское агентство ТАСС в субботу заявило, что якобы "действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону". Об этом пропагандистам якобы сообщил летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, организовавший перелет.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП подчеркнул, что "это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция – Ред.) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе - офицеров, а также пилотов с техникой".

По данным источников УП, все летчики Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ – на месте.

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