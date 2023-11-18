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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская пропаганда распространила ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов, - представитель ГУР Юсов

юсов

Российская пропаганда распространила дезинформацию о том, что действующий летчик ВСУ якобы совершил перелет на российскую сторону, в ГУР опровергли это сообщение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на источники УП, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя заявления российских пропагандистов.

Российское агентство ТАСС в субботу заявило, что якобы "действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону". Об этом пропагандистам якобы сообщил летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, организовавший перелет.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП подчеркнул, что "это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция – Ред.) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе - офицеров, а также пилотов с техникой".

По данным источников УП, все летчики Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ – на месте.

Читайте также: Украина поразила в оккупированном Крыму два российских катера, - ГУР (обновлено)

Автор: 

авиация (2823) самолет (3589) ГУР (422)


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Топ комментарии
+10
Будемо сподіватись що це іпсо, бо так літаків нам точно не дадуть
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18.11.2023 19:48
+7
Його не існує, про кого мова - як він виступить?
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18.11.2023 19:49
+7
- Скажите, а это правда, что Рабинович выиграл машину?
- Правда. Только не Рабинович, а Кацман, не машину, а деньги, и не выиграл, а проиграл…
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18.11.2023 20:06
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Будемо сподіватись що це іпсо, бо так літаків нам точно не дадуть
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18.11.2023 19:48 Ответить
Саме на це і розрахунок. Якщо гра фсб.
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18.11.2023 20:29 Ответить
Так,як що відомо,про кого мова,то хай виступіть і спростуе сам цю брехню.Як що не виступіть,то це правда.
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18.11.2023 19:48 Ответить
Його не існує, про кого мова - як він виступить?
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18.11.2023 19:49 Ответить
Думаю,що Ви таки прави.Кацапи також призвіще не назвали.
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18.11.2023 19:59 Ответить
Цікаво, чим така гуйня, виколупана з носу, може допомогти рузьгим?
Крупная пабєда?
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18.11.2023 19:48 Ответить
Це щоб "стимулювати" передачу ф16 Україні.
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18.11.2023 19:51 Ответить
це фейкові "перемоги" для внутрішнього споживача
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18.11.2023 20:02 Ответить
"льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода"

Звідки у ЗСУ Ка-52?
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18.11.2023 19:55 Ответить
Ссиш, москаліку? Правильно, сси 🤣
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18.11.2023 20:03 Ответить
- Скажите, а это правда, что Рабинович выиграл машину?
- Правда. Только не Рабинович, а Кацман, не машину, а деньги, и не выиграл, а проиграл…
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18.11.2023 20:06 Ответить
", який організував переліт"

Тобто, це росіянин.
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18.11.2023 20:04 Ответить
То рашистьский організатор переліту - уважно.
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18.11.2023 20:31 Ответить
То не українсьуий льотчик Воєвода перелетів, а російський льотчик Воєвода "повідомив та організував переліт". Читайте уважніше, будь ласка! Прізвища зрадника ніде немає, тож велика ймовірність чергової іпсо. "100500 сбітих Петріотов і укрАінскій льотчік" - міфи з однієї і тієї ж бочки.
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19.11.2023 10:08 Ответить
В кінці другого року повномасштабного вторгнення?! Повна маячня!
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18.11.2023 19:59 Ответить
Не сси...читай ТГ
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18.11.2023 20:01 Ответить
Юсов і не реагував на ТГ, він відреагував на запит звичайних журналістів УП, які відреагували на ТГ.
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18.11.2023 20:06 Ответить
а вже відомо хто буде грати роль того льотчика? Бєзруков чи Машков?
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18.11.2023 20:04 Ответить
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18.11.2023 20:07 Ответить
Короче - горит госпиталь при заводе!
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19.11.2023 13:58 Ответить
Московітам вірити, себе неповажати!!
За 30 років в Україні, ще залишилися лише ЖДУТИ від совдепії, та в копанках сидить нарот даумбаса! Чекають на нове пришестя дворазово несудимого якунОвоща … Ті, в копанках, у що хочуть вірять!! Бо нароТ..
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18.11.2023 20:16 Ответить
На болотах пропагандони разом з військовими ввели нове поняття діючої армії -ЧИСЛО. Подойдет,подбросят,направят ЧИСЛО тогда будем наступать. Зараз ще встановлять "золотоє сєчєніє ЧИСЛА" і маршал Жора відпочиває.
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18.11.2023 20:21 Ответить
хто хотів перейшли ще у 2014
зараз таких ідіотів немає
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18.11.2023 20:21 Ответить
Коли безбожно брешеш , головне зробити невинне лице . https://twitter.com/ho_fed/status/1725483883599126930

Чим більша брехня тим швидше в неї повірять ( с ) Й Геббельс
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18.11.2023 20:24 Ответить
Схоже дійсно фейк, бо нахолери кацапам 27, їм спокою не дають наші 24 та 29. Та хоча відкидати на всі 100 не варто, кацап же купився за гроші, а нашому думаю більше запропонували, якраз під передачу ефок так би мовити
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18.11.2023 20:42 Ответить
Настільки масовою що треба новий табір бо невлазять.
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18.11.2023 20:55 Ответить
Перелетів льотчик ? Невже Арєстовіч Зєлін борт з новою розважальною системою угнав ? ))
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18.11.2023 21:20 Ответить
"Птичка в Гнезде" Це ж брехня. ГУРом клянусь
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19.11.2023 03:17 Ответить
Мабуть на F16 втік.......
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19.11.2023 09:03 Ответить
 
 