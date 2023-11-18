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Орбан на съезде своей партии пообещал "исправить ошибочное обещание Украине начать переговоры" о вступлении в ЕС

орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на съезде своей партии "Фидес" в субботу повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Текст речи Орбана опубликовало венгерское провластное издание Magyar Hirlap, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Часть речи премьера Венгрии была посвящена видению Европейского Союза, где, по его мнению, в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии". Среди них он упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении с ЕС, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Читайте также: Орбан: Ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье была лучше во времена СССР, чем сегодня в Украине

"Мы оказываем сопротивление махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют признаки коммунизма и даже якобинства", – заявлял Орбан.

Он также заявил, что Венгрия должна не выходить из Евросоюза, а менять его, потому что без "радикальных изменений" ЕС, по мнению Орбана, "просто развалится".

"Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Орбана опубликовало вопросы, которые вынесут на "национальные консультации"

В последнее время Венгрия активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы притеснений прав венгерского меньшинства в Украине.

Автор: 

Венгрия (1941) членство в ЕС (1010) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+35
От зараза. Бачила відео українських селищ на Закарпатті. Стоять орли- символи угорщини, а самі мешканці спілкуються угорською або срасійською.
І за це ми податки платимо ? Зрощуємо сепаратизм ?
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18.11.2023 19:51
+27
Рано или поздно с Орбаном тоже решат вопрос!
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18.11.2023 19:52
+18
Він ні в чому не правий, так ми маємо корупцію, але орбан теж не святий, він просто за рашку, тому і каже, те що накажуть з москви
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18.11.2023 19:57
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От зараза. Бачила відео українських селищ на Закарпатті. Стоять орли- символи угорщини, а самі мешканці спілкуються угорською або срасійською.
І за це ми податки платимо ? Зрощуємо сепаратизм ?
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18.11.2023 19:51 Ответить
а самі мешканці спілкуються угорською або срасійською

звиняйте вони теж платять налоги і між собою можуть спілкуватись хоч ельфійською

інтегрально-націоналістичної України вже не буде, запізно чухнулися, треба було за часів Української держави 1917-1920 рр. діяти....
треба творити політичну українську націю
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18.11.2023 20:04 Ответить
управління ЄС треба радикально перетрахнути

.
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18.11.2023 20:07 Ответить
И не раз при том, перетрахнуть!
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18.11.2023 21:09 Ответить
Які їхні виправдання тому що вони не володіють державною мовою ?
Ви написали дурницю.
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18.11.2023 20:07 Ответить
Якщо вони не повинні володіти державною мовою, вони мають право не володіти державною мовою, то їхній Брайтон-Біч і най собі торгують на базарі
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18.11.2023 20:44 Ответить
Ще один рузкє провокатор. В нас тут є проект - встановлюємо особистість пізд**ів. Ти - наступний
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18.11.2023 20:18 Ответить
Шановні чисто-українські чистоплюї, найстрашніший наслідок війни буде демографічна криза!
Отже, готуйтесь бачити в Україні людей всіх кольорів веселки 😕
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18.11.2023 20:37 Ответить
якщо при владі залишаться ці шмаркляві ублюдки то так. а якщо ні, то ні.
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18.11.2023 20:46 Ответить
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18.11.2023 21:11 Ответить
якщо грошей для соцпрограмм підтримки біженців не буде то ніхто не приїде
да і більшість населення ставиться до мігрантів вороже
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19.11.2023 03:07 Ответить
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18.11.2023 19:51 Ответить
Рано или поздно с Орбаном тоже решат вопрос!
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18.11.2023 19:52 Ответить
Щось воно дуже роздухарилося, черговий транш з рашки отримало?
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18.11.2023 19:52 Ответить
Нажаль, орбана зі всіма його "заліпухами" підтримує більшість угооців
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18.11.2023 20:39 Ответить
Були в історії небезпечні психи, типу гітлера, а це просто псих.
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18.11.2023 19:54 Ответить
як казав ВікПьордич: "этот козел мешает нам жить!" 😂
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18.11.2023 20:41 Ответить
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18.11.2023 21:13 Ответить
він підарас, але цього разу правий!!!
наша корупція в ЄСне потрібна.....
і є сумніви що ми туда попадемо при цьому житті
хіба переїдемо туда на пмп
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18.11.2023 19:54 Ответить
Він ні в чому не правий, так ми маємо корупцію, але орбан теж не святий, він просто за рашку, тому і каже, те що накажуть з москви
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18.11.2023 19:57 Ответить
100% . Чхати йому на нашу корупцію . Бо він і сам - корупція , така ж як і наша .
Не буде в нас корупції , він придумає щось інше .
Вказівка від ***** прийшла , от він і загавкав .
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18.11.2023 20:11 Ответить
орбан є "рашистським агент І в ЄС і в НАТО і не виключено що утримується,як і агент "козирний" в Україні ,на рашистські срібняки
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18.11.2023 20:15 Ответить
Ну майже правильно: "є сумніви що ми туда попадемо при цьому житті"
Але, як на мене "при цьому житті" треба змінити на "при діючій владі".
Тоді зміна ПМП зведеться всього тільки до зміни влади...
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18.11.2023 20:15 Ответить
В европі своя корупція, нам і не снилась.
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18.11.2023 20:26 Ответить
Це пише той що ніколи там не був. Корупція є всюди звісно, але у нас вона є частиною держави і усіх все влаштовує.
Піди запропонуй мадярському поліцаю порішать на місці, подивимось що буде.
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18.11.2023 20:50 Ответить
у нас тоже уже не порешаешь
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19.11.2023 01:07 Ответить
ти хочеш сказати там немає корупції, чи там вона менша?
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18.11.2023 20:50 Ответить
І шо?
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18.11.2023 19:55 Ответить
Жители закарпатья должны *обрадоваться* что Орбан их не ждет в ЕС
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18.11.2023 19:56 Ответить
Та йому срати на жителів Закарпаття він печеться тільки про своїх, а їх в області крихта та і проживають компактно з паспортами мадяроти, тобто вони і так вже в ЄС
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18.11.2023 20:53 Ответить
Ввести усиленную уголовную ответственность за двойное гражданство с запретом покидать страну и голосовать на выборах. А так же перекрыть границу с Венгрией в том р-не. Пускай проветривают мозги от сепаратизма и довести до ведома каждого что ето благодаря Орбану и Сцийарто.
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18.11.2023 21:16 Ответить
Яка уголовка ви про що єдине чим загрожує 2 паспорт це більше віддати есебеу за проходження перевірки .
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18.11.2023 21:21 Ответить
Щось ця промова схожа на Геббельса, або Гітлера. В Євросоюзі виростили якось точно нациста.
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18.11.2023 19:57 Ответить
А українську меншину він не утискує?!
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18.11.2023 19:57 Ответить
Дивно,що така "одностайна Європа" якось не реагує на те,що один з членів їх союзу є пригрітою жабою.Більше того ,жаба приміряє на себе одяг королеви та робить все,аби домовитися з ворогом рашкою.
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18.11.2023 19:57 Ответить
Де ще цей ***** не наср@в?
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18.11.2023 19:58 Ответить
максимум протягне у політиці ще десять років, потім почнуться проблеми із здоровлям.
А поки нам своє робить.
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18.11.2023 19:59 Ответить
Якась невеличка купка ссяних підарасів мутить воду у 500 000 000 країні.
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18.11.2023 20:00 Ответить
точніше Юніоні, але в принципі Ви праві - наприклад, найбільшою проблемою Китаю протягом всього часу його існування була саме керованість демографічним монстром
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18.11.2023 20:48 Ответить
Може його тойво? Хай вже світ не коптить.
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18.11.2023 20:05 Ответить
прапорець тобі в дупу і шашку в руки.
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18.11.2023 20:51 Ответить
Цікава думка. Але прапорець тобі більше личить в дупі.
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18.11.2023 21:25 Ответить
Само п*дло вступило, а другим не дає!
Але можна детальніше про те, що ми нарід, не олігархи чи великий бізнес який в офшорах отримаємо від вступу в ЄС? Бо може ми крім біженців, пееселенців азіатів, гомосяків та качання прав нацменшинами таких прибацаних ******** нічого більше і не отримаємо
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18.11.2023 20:05 Ответить
кусок кацапського гівна
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18.11.2023 20:08 Ответить
Крепко путин держит орбана за яйца
Обычно такие орбаны на ГБ СССР еще работали
Страх перед ГБ у орбана на клеточном уровне
И это правильно
Своих агентов ГБ травит как клопов
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18.11.2023 20:10 Ответить
Музей просто неба. Мощно опрєдєлілся. Мощно. Настоящій бурлак Х...... Той дає 6 ярдів газу, а друзяки перепродують його.
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18.11.2023 20:10 Ответить
Глибоко орбан лизнув дупу *****, аж йому гидко стало, мабуть!
Це так прийнято на оркостані…
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18.11.2023 20:11 Ответить
По-моєму Угорщина цілком готова до виключення з ЄС і включення в ОДКБ.
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18.11.2023 20:13 Ответить
Чинуші з ЄС кажуть що в керівництва ЄС є способи втихомирити ****** . Але немає для цього політично волі .
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18.11.2023 20:16 Ответить
Немає для політично волі який знайомий вираз, не інакше, як їх хтось із зеленої *ОПи покусав
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18.11.2023 20:22 Ответить
Ну і геморойні члени ЄС нам точно туди портібно?
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18.11.2023 20:17 Ответить
Ви можете без геморою інтегруватися у срср-2. Нужно просто перестать стрєлять
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18.11.2023 20:40 Ответить
А ви можете йти за кораблем!
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18.11.2023 21:09 Ответить
На хіба ЄС взагалі фінансує цей мадярський "спротив"?
Тим більше, його лідор чудово усвідомлює, що без евросубсидій він ніщо.
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18.11.2023 20:21 Ответить
Це тільки мені хочеться щоб воно подавилось?
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18.11.2023 20:27 Ответить
Це явна наша вражина на західних кордонах.
Після рашки - потрібно ту проблему вирішувати. Дати уральким циганам ********.
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18.11.2023 20:29 Ответить
Цей ********* нічого не вирішуе))))
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18.11.2023 20:31 Ответить
Може пора змінити підходи до Угорщини, може не йти на поступки, бо ті що зробили бажаного результату не дали, а тільки роздухарили шантажиста, може пора щось перекрити наприклад Дружбу????
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18.11.2023 20:40 Ответить
Європейський Союз - це добровільне об'єднання, ніхто нікого до нього не примушує.
Якщо Угорщину не влаштовує Євросоюз, то є приклад Великої Британії.
У 2018 році Великобританія вирішила вийти з ЄС в результаті референдуму.

Минуло п'ять років, а видимих переваг Великобританія так і не отримала.
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18.11.2023 20:41 Ответить
Заяви Орбана, про те, що Україні ще "дуже далеко" до членства в Європейському Союзі, підкреслюють, що сама Угорщина віддаляється від ЄС, вважає колишній міністр закордонних справ і оборони Литви Лінас Лінкявічюс. "Можливо, це так здається, тому що Орбан бачить Україну, яка безсумнівно - з ЄС, зі своєї країни, яка сама віддаляється на світлові роки від ЄС".
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18.11.2023 20:55 Ответить
І це член НАТО ? І як це НАТО буде воювати з таким членом?
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18.11.2023 20:46 Ответить
ну це тільки влада, яка скоріш за все, як всі друзі путіна обираються, типу Лукашенка, Януковича, Назарбаєва і т.п. на "типу" демократичних виборах, але "трішки" підтасували, ну так трішки, щоб як раз вистачило...
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18.11.2023 22:45 Ответить
Перше ми прокачуємо дешеву нафту якою орки розраховуються з ним, друге Угорщина дотується з ЄС кредитами і якби вони хотіли навести з ним лад... то перекрили б фінансування....
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18.11.2023 20:48 Ответить
чого цє фсб лайно-півня ще не грохнули?
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18.11.2023 21:00 Ответить
Єврокомісія виступила проти виплати Угорщині допомоги в розмірі понад 13 мільярдів євро. Регулятор схвалив плани Будапешта щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 мільярда євро до виконання всіх умов. Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 мільярда євро, призначених для вирівнювання рівня життя в країнах Євросоюзу.

У Брюсселі вже неодноразово звинувачували уряд Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів і боротьби з корупцією. При цьому Єврокомісія попереджала про можливість уперше застосувати механізм верховенства права ЄС, який дозволяє скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.

Рішення ЄС стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати становлять кілька відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цьогоріч. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Єврокомісією та Угорщиною через можливість Будапешта заблокувати рішення ЄС, для ухвалення яких потрібна одностайність, зокрема, санкції проти Росії або допомогу Україні.
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18.11.2023 21:01 Ответить
з Орбаном зрозуміло - його заробіток, робити приємно ртом путіну! Але ж все більше питань до дих, кого звуть "закарпатьськи угорці"! Може ви і угорці, алеж живете в Україні, з Украінськими паспортами. Тож вийдіть і розьясніть Орбану, куди йому піти! Якщож ви сидите тихо, фактично підспівуючи йому, тож може ви розраховуєте потрапляти і потрапити до ЕС без решти України та Українців?
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18.11.2023 21:01 Ответить
У них інтерес користуватись виплатами Угорщини для своїх закордонних ,,фольксдойчів,, але жити в Україні при українських цінах. Там і подвійні пенсії і різні ніштяки. Вони ж не хочуть туди переїзджати.
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18.11.2023 21:30 Ответить
Швидше за все, цей русофоб орбан, дзвіночок від вигрібної ями-404, отримав...
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18.11.2023 21:04 Ответить
Русофіл.
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19.11.2023 10:16 Ответить
Органу не потрібен вступ України до ЄС. Зараз вони підтримують дотаціями угорську меншину, можливо, треба там пошукати корупцію, а якщо ми вступимо до ЄС, то причини для перекачування грошей крізь його рученятавже не буде.
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18.11.2023 21:06 Ответить
орбан - найбільша прорашистська Криса в ЄС, цим все сказано! Але нажаль, скоріше за все, з ним там багато однодумців!
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18.11.2023 21:31 Ответить
В 1942 році, в США всіх японців, що мешкали в країні, оселили в
резирваціі. А після закінчення -- відпустили до дому. В Японію ні
хто не поїхав.
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18.11.2023 22:40 Ответить
а хто виправить помилку в його прізвищі? Там 100% має бути - *****, а не Орбан.
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18.11.2023 22:41 Ответить
орбан, це кремлівська Гнида 100%, дуже давно куплена і, в ЄС його головна місія - змішувати демократію з гівном!
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18.11.2023 22:56 Ответить
Новый лозунг угров "Русский брат захади! Водка есть!"
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19.11.2023 00:17 Ответить
Орбаноїд
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19.11.2023 00:58 Ответить
если орбан и венгрия - идеологические идиоты, то что они делают в ЕС?
Если он сидит на прикорме у россии, это проверяется элементарно, и на него должно быть заведено дело.
Молчание ЕС и в 1ом и во 2ом случае просто шокирует. Как минимум могли бы выйти с общим заявлением и осудить кретина
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19.11.2023 01:11 Ответить
 
 