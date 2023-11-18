Орбан на съезде своей партии пообещал "исправить ошибочное обещание Украине начать переговоры" о вступлении в ЕС
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на съезде своей партии "Фидес" в субботу повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".
Текст речи Орбана опубликовало венгерское провластное издание Magyar Hirlap, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Часть речи премьера Венгрии была посвящена видению Европейского Союза, где, по его мнению, в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии". Среди них он упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении с ЕС, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".
"Мы оказываем сопротивление махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют признаки коммунизма и даже якобинства", – заявлял Орбан.
Он также заявил, что Венгрия должна не выходить из Евросоюза, а менять его, потому что без "радикальных изменений" ЕС, по мнению Орбана, "просто развалится".
"Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом", – добавил он.
В последнее время Венгрия активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы притеснений прав венгерского меньшинства в Украине.
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І за це ми податки платимо ? Зрощуємо сепаратизм ?
звиняйте вони теж платять налоги і між собою можуть спілкуватись хоч ельфійською
інтегрально-націоналістичної України вже не буде, запізно чухнулися, треба було за часів Української держави 1917-1920 рр. діяти....
треба творити політичну українську націю
.
Ви написали дурницю.
Отже, готуйтесь бачити в Україні людей всіх кольорів веселки 😕
да і більшість населення ставиться до мігрантів вороже
наша корупція в ЄСне потрібна.....
і є сумніви що ми туда попадемо при цьому житті
хіба переїдемо туда на пмп
Не буде в нас корупції , він придумає щось інше .
Вказівка від ***** прийшла , от він і загавкав .
Але, як на мене "при цьому житті" треба змінити на "при діючій владі".
Тоді зміна ПМП зведеться всього тільки до зміни влади...
Піди запропонуй мадярському поліцаю порішать на місці, подивимось що буде.
А поки нам своє робить.
Але можна детальніше про те, що ми нарід, не олігархи чи великий бізнес який в офшорах отримаємо від вступу в ЄС? Бо може ми крім біженців, пееселенців азіатів, гомосяків та качання прав нацменшинами таких прибацаних ******** нічого більше і не отримаємо
Обычно такие орбаны на ГБ СССР еще работали
Страх перед ГБ у орбана на клеточном уровне
И это правильно
Своих агентов ГБ травит как клопов
Це так прийнято на оркостані…
Тим більше, його лідор чудово усвідомлює, що без евросубсидій він ніщо.
Після рашки - потрібно ту проблему вирішувати. Дати уральким циганам ********.
Якщо Угорщину не влаштовує Євросоюз, то є приклад Великої Британії.
У 2018 році Великобританія вирішила вийти з ЄС в результаті референдуму.
Минуло п'ять років, а видимих переваг Великобританія так і не отримала.
У Брюсселі вже неодноразово звинувачували уряд Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів і боротьби з корупцією. При цьому Єврокомісія попереджала про можливість уперше застосувати механізм верховенства права ЄС, який дозволяє скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.
Рішення ЄС стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати становлять кілька відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цьогоріч. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Єврокомісією та Угорщиною через можливість Будапешта заблокувати рішення ЄС, для ухвалення яких потрібна одностайність, зокрема, санкції проти Росії або допомогу Україні.
резирваціі. А після закінчення -- відпустили до дому. В Японію ні
хто не поїхав.
Если он сидит на прикорме у россии, это проверяется элементарно, и на него должно быть заведено дело.
Молчание ЕС и в 1ом и во 2ом случае просто шокирует. Как минимум могли бы выйти с общим заявлением и осудить кретина