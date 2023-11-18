В течение 18 ноября ВСУ отразили штурмы россиян на 6 направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 18 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также в ночь на 18 ноября противником были нанесены авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 29 из 38 ударных БПЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Степка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Клюсы, Янжуловка, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Рожковичи, Чуйковка Сумской области; Огирцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 6 атак. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Терны, Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Спирное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались следующие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

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На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них: Луговское, Орехов, Новоданиловка, Работино, Каменское, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Михайловка, Тягинка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады из РФ, самовольно покинувших боевые позиции.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивают зерновой урожай мирных граждан. В городе Бердянске Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается баржами вывезти похищенную пшеницу в свои порты.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и складу боеприпасов противника".

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