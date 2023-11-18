РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 356 19

Около 20 российских солдат 144-й бригады дезертировали из Крынков Херсонской области, - Генштаб

дезертир,дезертирство

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о дезертирстве в российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144-й отдельной мотострелковой бригады из России, которые самовольно покинули боевые позиции".

Читайте также: Оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери. Враг готовит очередную волну наступления на Авдеевку, - Силы обороны

Автор: 

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) дезертирство (331)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Пусть дезертиры видосик снимут как всегда мол дорогой царь батюшка помиои..
показать весь комментарий
18.11.2023 20:53
+3
Для них це як піщинка в морі - там навіть якби й кілька сотень втекли, то не дуже б переймалися. Рано чи пізно все одно зловлять та відправлять назад, а м'яса у них вистачає як свого, так і з окупованих територій.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:55
+2
думаю, краще їх розстріляти на плацу перед особовим складом.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знайти, відгамселити, посадити на яму (пляшку?), зібрати по 400к фублів і в расход. Нічого не пропустив?
показать весь комментарий
18.11.2023 20:38 Ответить
думаю, краще їх розстріляти на плацу перед особовим складом.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:45 Ответить
У них ще кувалда вагнера є
показать весь комментарий
18.11.2023 21:26 Ответить
це не скрєпно. Повинна буть спеціальна розстрільна команда реставраторів у кавалерійських шинелях, будьоновках і з мосінками.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:54 Ответить
Пусть дезертиры видосик снимут как всегда мол дорогой царь батюшка помиои..
показать весь комментарий
18.11.2023 20:53 Ответить
Для них це як піщинка в морі - там навіть якби й кілька сотень втекли, то не дуже б переймалися. Рано чи пізно все одно зловлять та відправлять назад, а м'яса у них вистачає як свого, так і з окупованих територій.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:55 Ответить
не скажи, 18 "ребят" остановили армию немцев под Москвой у развилки Дубосеково))
показать весь комментарий
18.11.2023 21:02 Ответить
28 панфілавцев. Хоча насправді не 28, а близько 120, і не всю армію, а близько десятка танків, і не зупинили, а танки прорвалися
показать весь комментарий
18.11.2023 22:18 Ответить
Панфилов командовал дивизией, которая входила в состав армии под командованием Власова
показать весь комментарий
18.11.2023 23:16 Ответить
- Це правда, що ви машину в лотерею виграли?
- Майже. Тільки не машину, а квартиру. І не в лотерею, а в покер. І не виграв, а програв.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:11 Ответить
Это не дезертиры, там офицеры покинули расположение - на них идёт целенаправленная охота со спутника Притулы. Соответственно рядовой состав может идти восвояси.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:00 Ответить
Нам, своє робити!!!
показать весь комментарий
18.11.2023 21:34 Ответить
Генштаб нехай оприлюднить чесну інформацію про ситуейшен на критичних напрямках, бо замість "противник успіху немав" починають рахувати кількість відбитих атак. Ну і що з тих 20 москаликів що десь в тилу розповзлись по селах шукати самогонку ? Це їхніх півгодини якогось штурму.
От хлопці з окопів пишуть що банально не вистачає масксіток, окопи і техніка проглядаються наскрізь. Лізуть в вищі матерії, f16 давай, будемо леопарди і три топори робити. Та по тюрмах тисячі сидять нероб, могли б за день на бригаду гектари сітки наплести.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:47 Ответить
Генштаб сітками не займається, це парафія МО або волонтерів
показать весь комментарий
18.11.2023 22:20 Ответить
Насправді Генштабу нема сенсу тобі оприлюднювати якусь більш детальну інформацію, бо вона за 20-30 хвилин вже стає неактуальна.
показать весь комментарий
18.11.2023 23:28 Ответить
- от ви кажете рекорди...
- я кажу?
- ну, думаєте...

https://twitter.com/i/status/1725964529505370240 4км - цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію"(MCR Horizon's Lord).

«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:11 Ответить
Генштабу більше нічим займатись крім рахувати рашистських дезертирів?
показать весь комментарий
18.11.2023 22:44 Ответить
А з чого ти цю хірню вигадав?
показать весь комментарий
18.11.2023 23:29 Ответить
Я? Читай уважно - Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дезертирства у російській армії. Джерело: про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0B1AMssXqxSFgbwTghAgWEZCcSr8XZLRndnVdUWWgH4AjE71tM5qJzhoMY1gV96g4l?__cft__[0]=AZWI6kpOrOnOJ9U2dTZrZwYKqVzMDcS5V4e4bCiHkzAHTOkwngkAo42dh6rVpBglSJa1tMZr4g8i8pCty4c4wt0CpDk5WM6zSsPrauhy_2HPMFMFImu4jT64IXuBmRvsT_j47IYyJQJhfwShjKy7VSYUkVWZD6CJB0gRqTHduLMSvXkfD3FwPHdXvgkpgKD-VcI&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці Джерело:
показать весь комментарий
19.11.2023 00:00 Ответить
 
 