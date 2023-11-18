Около 20 российских солдат 144-й бригады дезертировали из Крынков Херсонской области, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о дезертирстве в российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144-й отдельной мотострелковой бригады из России, которые самовольно покинули боевые позиции".
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- Майже. Тільки не машину, а квартиру. І не в лотерею, а в покер. І не виграв, а програв.
От хлопці з окопів пишуть що банально не вистачає масксіток, окопи і техніка проглядаються наскрізь. Лізуть в вищі матерії, f16 давай, будемо леопарди і три топори робити. Та по тюрмах тисячі сидять нероб, могли б за день на бригаду гектари сітки наплести.
- я кажу?
- ну, думаєте...
https://twitter.com/i/status/1725964529505370240 4км - цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію"(MCR Horizon's Lord).
«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.