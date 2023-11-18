Около 20 российских солдат 144-й бригады дезертировали из Крынков Херсонской области, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о дезертирстве в российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144-й отдельной мотострелковой бригады из России, которые самовольно покинули боевые позиции".

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