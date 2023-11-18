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Украина будет иметь возможность присоединиться к НАТО, как только завершится война, - сенатор США Шахин

нато

Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, такое мнение во время пребывания в Канаде выразила член Сената США от Демократической партии Джин Шахин.

"Как и в случае с решением о приближении Украины к ЕС, мы видим, что НАТО также движется в этом направлении. Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО", - сказала Шахин.

По ее словам, немедленное членство Украины в НАТО поддерживается достаточно широким кругом лиц, но существуют факторы, препятствующие этому. "Прежде всего, существует пятая статья, которая будет применена в случае присоединения Украины к НАТО сейчас, что вызывает у многих сомнения в том, есть ли сегодня должным временем", - отметила сенатор.

Она добавила, что Украине также следует провести определенные реформы, ведь "НАТО – это также и альянс ценностей".

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Автор: 

Украина (44934) членство в НАТО (1510) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+13
Тобто війна буде вічно, бо кацапам зрозуміло говорять, поки не закінчиться війна то Україну в НАТО не візьмуть, а тому можна підтримувати бойові дії до безкінечності.
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18.11.2023 20:36
+8
Якщо США припинять постачання зброї та фінансування, а в ЄС прорашистська мерзота блокуватиме всю допомогу і на додачу ще й "добрі" сусіди продовжать економічну блокаду на кордоні, а війна триватиме з такою ж інтенсивністю - є висока ймовірність, що в цьому вже не буде потреби. Приймати вже буде нікого.
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18.11.2023 20:44
+4
Якщо будуть такі формулювання, то ***** (або ляльководи двійників) зроблять все, щоб війна тривала вічність. Може реально бути Друга Тридцятирічна війна, беручи до уваги той факт, що війна триває 9 років.
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18.11.2023 20:46
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Правила форума Совет форумчан
Вот это уже хоть как-то понятно. А то Портников уже рвет на себе рубаху, идем в НАТО по частям и точка. Такое впечатление, что для вот таких вступ в НАТО важнее страны в целом.
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18.11.2023 20:33 Ответить
Вступ в НАТО це єдиний шанс зберегти державу, адже кацапи не розваляться і навіть після гепотетичної поразки через 5-10 років знову попруть. Але нажаль поразкою параші поки і не пахне.
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18.11.2023 20:57 Ответить
Если по частям, то это как раз и есть кацапский сценарий. Еще уже кормящий червей жириновский сказал, если Украина и будет в НАТО, то только по частям.
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18.11.2023 21:03 Ответить
нас и по частям никто не берет
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19.11.2023 01:03 Ответить
Нічого схожого Портников не говорить.
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18.11.2023 20:59 Ответить
Верю)
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18.11.2023 21:05 Ответить
Блин, да пох уже с тем НАТО... Главное, чтоб война закончилась, а зверолюди отправились к себе на болота...
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18.11.2023 23:44 Ответить
Портніков на собі нічого не рве. Він висловлює свої думки з приводу ідеї ексгенсека НАТО Расмуссена про вступ України в НАТО частиною яка неокупована. А як воно піде побачимо. Як довго буде йти війна ніхто не знає. Але на практиці такі випадки вже були: Західна Німеччина - ФРН була в ЄС і НАТО, Східна Німеччина - НДР була під совєцькою окупацією. Сьогодні Республіка Кіпр - член ЄС і Турецька республіка Кіпр. Південна Корея і Північна Корея.

Ось що говорив з цього приводу Портніков:

https://www.youtube.com/watch?v=5mFpzEIodss Чи наважиться Україна на ТАКИЙ вступ до НАТО? Нова концепція приєдання

https://www.youtube.com/watch?v=LDxhWFHqO0k ПОРТНИКОВ: Умови вступу до НАТО - НЕПРИЙНЯТНІ!
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18.11.2023 23:52 Ответить
Тобто війна буде вічно, бо кацапам зрозуміло говорять, поки не закінчиться війна то Україну в НАТО не візьмуть, а тому можна підтримувати бойові дії до безкінечності.
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18.11.2023 20:36 Ответить
Вічно війна не буде хоча б тому, що у нас на це немає ні людських, ні збройних, ні фінансових ресурсів. Тому кацапня і взяла курс на виснаження, заразом, вкидаючи чималі кошти своїм посіпакам в ЄС та США за саботаж будь-якої допомоги з заходу.
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18.11.2023 20:49 Ответить
Липень 2024 року саміт НАТО у Вашингтоні - Україна отримає запрошення до НАТО.
2025 рік саміт НАТО в Нідерландах - Україна стане членом НАТО.
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18.11.2023 23:56 Ответить
смішно...
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19.11.2023 01:04 Ответить
Ваші ,,цінності" вже всім відомі!! Подивимось як ця ,,п'ята стаття" спрацює коли від рашки і до альянса прилетить!!! Як ви будете у похід збиратись!!! А нас після війни ще треба буде не ,,запросити", а попросите! Вас захищати!!! Купа ласих до кацапськіх грошей, жадібних боягузів!
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18.11.2023 20:36 Ответить
Почитайте про так называемую "пятую статью" ничего там страшного нет. Своими словами каждая страна будет решать как ей оказывать помощь из имеющихся средств. "Извините, но пулемёт я вам не дам". Мы сейчас полностью находимся под 5-ой статьёй.
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19.11.2023 07:39 Ответить
А я якому році закічиться війна? Років через 20 ?
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18.11.2023 20:36 Ответить
Вона не закінчиться, принаймні поки тов. байден чи хтось інший з опг демпартії сидітиме в Білому домі і лизатиме #уйлу.
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18.11.2023 20:53 Ответить
Сумно
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18.11.2023 20:37 Ответить
Гора з плеч.
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18.11.2023 20:37 Ответить
Если мы победим и закончится война то ето мы будем думать принимать НАТО в Украину или нет
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18.11.2023 20:38 Ответить
Навеяло:
Чтобы в колхозе появился новый амбар, есть два варианта:
Реальный - прилетят марсиане и построят.
Фантастический - построить самим.
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19.11.2023 07:43 Ответить
Якщо США припинять постачання зброї та фінансування, а в ЄС прорашистська мерзота блокуватиме всю допомогу і на додачу ще й "добрі" сусіди продовжать економічну блокаду на кордоні, а війна триватиме з такою ж інтенсивністю - є висока ймовірність, що в цьому вже не буде потреби. Приймати вже буде нікого.
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18.11.2023 20:44 Ответить
Думаю, тому вони й розкидаються подібними обіцянками.
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18.11.2023 20:46 Ответить
Якщо будуть такі формулювання, то ***** (або ляльководи двійників) зроблять все, щоб війна тривала вічність. Може реально бути Друга Тридцятирічна війна, беручи до уваги той факт, що війна триває 9 років.
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18.11.2023 20:46 Ответить
наллємо води у басейн коли стрибати з вишки навчітесь
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18.11.2023 20:47 Ответить
Ну враховуючи засланих 'козачків' в ОПі і оманські договорняки то НАТО нам в близькому майбутньому ''не світить''.
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18.11.2023 20:49 Ответить
Тобто, Роіся буде робили все, щоб війна тривала якомога довше.
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18.11.2023 20:50 Ответить
Саме тому війні не видно кінця. Товариш байден товаришу путіну око не виклює.
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18.11.2023 20:50 Ответить
она уже договорилась с Орбаном и Эрдоганом?
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18.11.2023 20:52 Ответить
Коли війна закінчиться, ця шановна пані Сєнаторка вже буде на пенсії !
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18.11.2023 20:53 Ответить
Звучить цинічно.
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18.11.2023 21:03 Ответить
А мрійники далі мріють що нас кудись там візьмуть з війною, тут є два шляхи воювати до пабедного з імовірним сценарієм втрати всього або йти на непопулярні територіальні поступки задля збереження держави та вступу в ЄС НАТО.
Хоча про що це я ***** вирішив додавити наваросію, тут від нас самих вже мало що залежить, адже докерувались ціленаправлено до ручки зегниди.
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18.11.2023 21:05 Ответить
Як закінчиться війна, вірніше коли буде Перемога, приймемо НАТО до себе, тільки без уГорщини..
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18.11.2023 21:10 Ответить
Матиме можливість приєднатися і приєднається, це не одне і те ж. Відчуйте різницю.
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18.11.2023 21:12 Ответить
Рейган был достойным президентом, а эти смельчаки и гении, это позорище.
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18.11.2023 21:14 Ответить
Рейган - это голова! Я вам скажу лично я палец бы в рот Рейгану не положила.
Рейганомика и империя зла - это сила.
Для того чтобы иметь деньги на развал империи зла был взят курс на вывод своих предприятий в страны с дешевой рабочей силой. Империя зла была повержена - ей 30 лет понадобилось чтоб восстановиться. Всё производство в США было похерено. Желтые макаки были подняты из нищеты и на сегодня требуют у "сыновей" Рейгана пол мира. Кстати наращивание безумного долга, начало от туда из рейганомики. А так да попервах оно пёрло круто. Вот сейчас только завод микроэлектроники в США построить невозможно. Зато 30 лет миром правили.
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19.11.2023 07:56 Ответить
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18.11.2023 22:34 Ответить
Коли будуть реформи, тоді буде зброя і буде перемога, але з ворожими щурами у владі це неможливо
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19.11.2023 04:20 Ответить
Ах, не надо. Ах, бросьте. В нашей стране проблемы системные. Которые возможно решить только полным сносом существующей системы управления и тотальной перестройкой государства. Что во время войны просто нереально. Оно и в мирное время очень и очень тяжело.
У Украины был шанс начать коренную перестройку государства, - это февраль 14-го. Но "патриоты" решили что самым первым делом нужно менять "языковой закон", а потом поехали "вежливые человечки" и история покатилась как она сейчас есть. До новой развилки.
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19.11.2023 08:05 Ответить
 
 