Украина будет иметь возможность присоединиться к НАТО, как только завершится война, - сенатор США Шахин

Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, такое мнение во время пребывания в Канаде выразила член Сената США от Демократической партии Джин Шахин.

"Как и в случае с решением о приближении Украины к ЕС, мы видим, что НАТО также движется в этом направлении. Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО", - сказала Шахин.

По ее словам, немедленное членство Украины в НАТО поддерживается достаточно широким кругом лиц, но существуют факторы, препятствующие этому. "Прежде всего, существует пятая статья, которая будет применена в случае присоединения Украины к НАТО сейчас, что вызывает у многих сомнения в том, есть ли сегодня должным временем", - отметила сенатор.

Она добавила, что Украине также следует провести определенные реформы, ведь "НАТО – это также и альянс ценностей".

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