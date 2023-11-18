Украина будет иметь возможность присоединиться к НАТО, как только завершится война, - сенатор США Шахин
Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, такое мнение во время пребывания в Канаде выразила член Сената США от Демократической партии Джин Шахин.
"Как и в случае с решением о приближении Украины к ЕС, мы видим, что НАТО также движется в этом направлении. Как только закончится война, для Украины будет возможность присоединиться к НАТО", - сказала Шахин.
По ее словам, немедленное членство Украины в НАТО поддерживается достаточно широким кругом лиц, но существуют факторы, препятствующие этому. "Прежде всего, существует пятая статья, которая будет применена в случае присоединения Украины к НАТО сейчас, что вызывает у многих сомнения в том, есть ли сегодня должным временем", - отметила сенатор.
Она добавила, что Украине также следует провести определенные реформы, ведь "НАТО – это также и альянс ценностей".
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Ось що говорив з цього приводу Портніков:
https://www.youtube.com/watch?v=5mFpzEIodss Чи наважиться Україна на ТАКИЙ вступ до НАТО? Нова концепція приєдання
https://www.youtube.com/watch?v=LDxhWFHqO0k ПОРТНИКОВ: Умови вступу до НАТО - НЕПРИЙНЯТНІ!
2025 рік саміт НАТО в Нідерландах - Україна стане членом НАТО.
Чтобы в колхозе появился новый амбар, есть два варианта:
Реальный - прилетят марсиане и построят.
Фантастический - построить самим.
Хоча про що це я ***** вирішив додавити наваросію, тут від нас самих вже мало що залежить, адже докерувались ціленаправлено до ручки зегниди.
Рейганомика и империя зла - это сила.
Для того чтобы иметь деньги на развал империи зла был взят курс на вывод своих предприятий в страны с дешевой рабочей силой. Империя зла была повержена - ей 30 лет понадобилось чтоб восстановиться. Всё производство в США было похерено. Желтые макаки были подняты из нищеты и на сегодня требуют у "сыновей" Рейгана пол мира. Кстати наращивание безумного долга, начало от туда из рейганомики. А так да попервах оно пёрло круто. Вот сейчас только завод микроэлектроники в США построить невозможно. Зато 30 лет миром правили.
У Украины был шанс начать коренную перестройку государства, - это февраль 14-го. Но "патриоты" решили что самым первым делом нужно менять "языковой закон", а потом поехали "вежливые человечки" и история покатилась как она сейчас есть. До новой развилки.