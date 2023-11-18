В Ереване началась осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ: в фокусе Армения и Украина

На 21-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая началась в субботу в Ереване, обсуждают развитие устойчивого мира и настоящей безопасности в евроатлантическом регионе.

В работе осенней сессии принимают участие более 300 участников, в том числе около 200 парламентариев из около 50 стран. Об этом говорится на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия хочет и будет разжигать войны в разных уголках мира, чтобы отвлечь, утомить всех и ждать, пока об Украине забудут. Мы же не можем устать, ведь если устанем мы, не будет Украины", - с такими словами обратилась к депутатам на открытии член украинской делегации народный депутат Украины Евгения Кравчук.

На полях осенней встречи Парламентская группа поддержки Украины (ПГПУ) провела заседание, посвященное обсуждению войны российской федерации против Украины, в ходе которого три докладчика ПГПУ обсудили измерения безопасности, экономическое, экологическое и гуманитарное измерения этой войны. Пиа Каума, президент ПА ОБСЕ, выступила со вступительным словом, сосредоточившись на человеческих потерях, включая десятки тысяч жертв среди гражданского населения и миллионы беженцев.

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ОБСЕ сейчас сосредоточено на преодолении влияния противопехотных мин, укреплении украинских институтов и помощи Украине на пути реформ. Об этом сообщил на заседании Марсель Пешко, координатор проектов ОБСЕ в Украине.

Основные докладчики и парламентарии отметили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также недавние военные действия на Южном Кавказе как свидетельство о необходимости более смелого подхода к международной дипломатии и безопасности, основанной на сотрудничестве.

"В то время как мы, кажется, переходим от кризиса к кризису, не в состоянии предсказать большие события, мы должны напомнить себе, что почти полвека назад наши страны снова собрались вместе, чтобы разорвать этот разрушительный круг", - напомнила всем участниками Пиа Каума, президент ПА ОБСЕ.

На открытии конференции выступили также Никол Пашинян, премьер-министр Армении, и Ален Симонян, глава Национального собрания Армении.

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Осенняя встреча Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до понедельника и продолжится еще двумя сессиями Парламентской конференции и заседанием Средиземноморского форума.