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Новости Помощь Украине
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Конгресс США в конце концов одобрит новый пакет помощи Украине, - сенатор Шахин

сша,конгресс

Украина пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате США, поэтому законопроект о масштабной помощи, в конце концов, будет одобрен.

Такое мнение во время пребывания в Канаде высказала член Сената США от Демократической партии Джин Шахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я оптимистично настроена по поводу принятия этого (предложенного администрацией Байдена многомиллиардного пакета поддержки национальной безопасности США, в котором предусмотрена существенная помощь Украине – Ред.), поскольку в Конгрессе существует двухпартийная поддержка этого", – сказала Шахин.

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Она подчеркнула, что демократический процесс может быть "хаотичным". "Людей стоит слышать, они должны выражать свою обеспокоенность, и на них необходимо реагировать. Впрочем, я убеждена, что в конце концов мы сделаем это, поскольку неудача недопустима. Мы не можем позволить Путину и его пособникам победить", - подчеркнула сенатор.

Автор: 

Конгресс США (1232) помощь (7793)


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Топ комментарии
+15
У бнр горить військовий шпиталь-відать лінза пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.11.2023 20:49
+14
🙏 Боже бережи Україну та Америку
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18.11.2023 20:48
+8
Харашо гаріт? Поки ніч, думаєш савсєм сгаріт?
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18.11.2023 21:02
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🙏 Боже бережи Україну та Америку
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18.11.2023 20:48 Ответить
У бнр горить військовий шпиталь-відать лінза пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.11.2023 20:49 Ответить
Харашо гаріт? Поки ніч, думаєш савсєм сгаріт?
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18.11.2023 21:02 Ответить
Все це зрозуміло.. і зрозуміло що маніпулювати цим будуть ще більше..
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18.11.2023 20:54 Ответить
Говорити і робити - це різні речі. По голосуванню видно цю "двопартійну підтримку".
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18.11.2023 21:02 Ответить
Ну-ну... поживемо - побачимо.

Бісить, коли свої політикани замість конкретних дій розказують балачки, як воно буде класно у майбутньому, але бачу, що популізм -це не тільки Українська проблема.
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18.11.2023 21:06 Ответить
Якось Луценко сказав, що досвідчений політик це рафінований пі@дабол, а політик перед виборами це пі@дабол у кубі
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18.11.2023 21:42 Ответить
Вони балансуватимуть на лезі ножа - поразка України неприйнятна боце Буча у кожному місті і селищі а перемога це остаточна легітимізація режиму Зеленського. Тут треба пройти між Сцилою та Харібдою.
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18.11.2023 21:12 Ответить
Хотів написати спростовуючий коментар, мовляв нормальні Українці чітко розуміють, що з себе представляє Зеленський, але потім згадав результати опитів... передумав!
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18.11.2023 21:55 Ответить
« Режвм Зеленского « !?!

Це яким требо бути хворим на усю голову, щоб так відверто повторяти термінологію
кацапськоі пропаганди?!!!
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18.11.2023 22:14 Ответить
ви на все що вам не подобається чіпляєте ярлика кацапської пропаганди
або аргументуйте або прибирайтесь нах
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18.11.2023 23:04 Ответить
Це зебіл. Таких тільки в спам.
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18.11.2023 23:06 Ответить
Ну ж Зе пообіцяв навіть Майдан, то не має бути ідеологічних перепон для американської допомоги.
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18.11.2023 22:21 Ответить
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18.11.2023 23:35 Ответить
А може й ні?
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19.11.2023 01:40 Ответить
 
 