Конгресс США в конце концов одобрит новый пакет помощи Украине, - сенатор Шахин
Украина пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате США, поэтому законопроект о масштабной помощи, в конце концов, будет одобрен.
Такое мнение во время пребывания в Канаде высказала член Сената США от Демократической партии Джин Шахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я оптимистично настроена по поводу принятия этого (предложенного администрацией Байдена многомиллиардного пакета поддержки национальной безопасности США, в котором предусмотрена существенная помощь Украине – Ред.), поскольку в Конгрессе существует двухпартийная поддержка этого", – сказала Шахин.
Она подчеркнула, что демократический процесс может быть "хаотичным". "Людей стоит слышать, они должны выражать свою обеспокоенность, и на них необходимо реагировать. Впрочем, я убеждена, что в конце концов мы сделаем это, поскольку неудача недопустима. Мы не можем позволить Путину и его пособникам победить", - подчеркнула сенатор.
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Бісить, коли свої політикани замість конкретних дій розказують балачки, як воно буде класно у майбутньому, але бачу, що популізм -це не тільки Українська проблема.
Це яким требо бути хворим на усю голову, щоб так відверто повторяти термінологію
кацапськоі пропаганди?!!!
або аргументуйте або прибирайтесь нах