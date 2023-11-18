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Новости Война
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В Минобороны обещают защищать боевые выплаты военным от дискредитации: "Манипулируют свои же"

джигир

Боевые выплаты сегодня оказались под угрозой, потому что ими манипулируют свои же.

Об этом написал заместитель министра обороны Юрий Джигир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Боевые выплаты украинским военным свидетельствуют, что мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым стало духу пойти под вражеский огонь. И сегодня этот символ - под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют, некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые имитируют службу на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически", - подчеркнул Джигир.

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Такие поступки, по его словам, значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они разрушают базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства. Они разрушают уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их Поступок. Они разрушают уверенность еще не призванных граждан, что, в случае мобилизации на передовую, они получат уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается за границами красной зоны, подчеркнул замминистра.

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"Справедливость этих выплат должна быть несомненной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи – это то, над чем и нужно строить наш железный купол", - подчеркнул Джигир.

Автор: 

выплаты (645) Минобороны (9314) военнослужащие (6125)


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Топ комментарии
+10
Ну "єдиний марафєт" ви шануєте ще більше! Вам, падлам, вже не натяками, а відкритим текстом кажуть: його існування - пряме паплюження демократичних приципів. Але ж дєрьмак не може дозволити свободу думки і слова, коли вже майже 2 роки веде передвиборчу агітацію боневтіка і себе в режимі 24/7 за допомогою цієї пропаганди.
Ну а збільшення фінансування ОПи, ВРУ та КМУ - то найпотужніше "шанування" захисників! Ага...
Цікаво: виборцям цієї шобли ще заходить? Ще сміються? Гірше не стало?
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18.11.2023 21:20
+9
Тобто з початку дегенерати в ВР за підтримки вищого армійського керівництва прийняли закон який перетворив воїнів в безправних рабів а зараз виявляється що через небмежену владу командири охрініли від безкарності ? Раджу МО не витрачати час на прозу а ініціювати законопроект який наведе порядок з виплатами .
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18.11.2023 21:13
+8
а хто буде контролювати вимагання та хабарництво командного составу??які за ""свої"" послуги здирають з хлопців гроші!!
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18.11.2023 21:22
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Ха-ха. А я думал Байден))))
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18.11.2023 20:59 Ответить
Значить скоро пацанам поврізають, а залишать тільки прибліжонним. Прохолили.
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18.11.2023 21:00 Ответить
Пропоную - пистити.. правильніше - бити..
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18.11.2023 21:07 Ответить
Тобто з початку дегенерати в ВР за підтримки вищого армійського керівництва прийняли закон який перетворив воїнів в безправних рабів а зараз виявляється що через небмежену владу командири охрініли від безкарності ? Раджу МО не витрачати час на прозу а ініціювати законопроект який наведе порядок з виплатами .
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18.11.2023 21:13 Ответить
Ну "єдиний марафєт" ви шануєте ще більше! Вам, падлам, вже не натяками, а відкритим текстом кажуть: його існування - пряме паплюження демократичних приципів. Але ж дєрьмак не може дозволити свободу думки і слова, коли вже майже 2 роки веде передвиборчу агітацію боневтіка і себе в режимі 24/7 за допомогою цієї пропаганди.
Ну а збільшення фінансування ОПи, ВРУ та КМУ - то найпотужніше "шанування" захисників! Ага...
Цікаво: виборцям цієї шобли ще заходить? Ще сміються? Гірше не стало?
показать весь комментарий
18.11.2023 21:20 Ответить
а хто буде контролювати вимагання та хабарництво командного составу??які за ""свої"" послуги здирають з хлопців гроші!!
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18.11.2023 21:22 Ответить
13 млн грн в кишені "Маркер медіа" за розробку розмовного шоу для ТБ: війна у розпалі
https://www.youtube.com/watch?v=Fj9JveB2BsU&t=40s
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18.11.2023 21:28 Ответить
Резніков, із купою наволочі на посадах, отримували, а тепер новим, не платитимуть!
Далі буде…
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18.11.2023 21:32 Ответить
Художній свист зільоних рукавадітєлєй.....
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18.11.2023 21:33 Ответить
на паливо скидайте, на запчастини,на дрони, на ще 1000 речей , за відпустку теж дай на ВЛК дай і що з тих грошей залишилось?
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18.11.2023 21:43 Ответить
Похоже кто то хочет оставить любовниц не сознательных командиров без "боевых"
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18.11.2023 21:53 Ответить
Обіцяє воно. А не хоче він сказати про те,що зараз у військових забрали навіть надбавку в 30к,при тому що командири вимагають ремонтувати і заправляти авто за свій рахунок. А за не виконання статя.
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18.11.2023 22:45 Ответить
асоціація у мене з совковими промовами про зп як "винагорода за працю".
Бійці повинні отримати свої гроші в будь-якому разі, все інше - це твоя, джига, робота і умєра, звичайно.
Якщо бійці будуть жалітися на неотримання, то ви дві кончені зелені тварини!
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18.11.2023 22:46 Ответить
як стимул за 2 місяця нуля зарплата теж НУЛЬ,
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19.11.2023 06:53 Ответить
У 60 бригаді пораненого бійця "вивели зі штату" і НЕ ПЛАТЯТЬ ЗАРПЛАТИ ВЗАГАЛІ (0 гривень 0 копійок)
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19.11.2023 09:14 Ответить
 
 