В Минобороны обещают защищать боевые выплаты военным от дискредитации: "Манипулируют свои же"
Боевые выплаты сегодня оказались под угрозой, потому что ими манипулируют свои же.
Об этом написал заместитель министра обороны Юрий Джигир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Боевые выплаты украинским военным свидетельствуют, что мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым стало духу пойти под вражеский огонь. И сегодня этот символ - под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют, некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые имитируют службу на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически", - подчеркнул Джигир.
Такие поступки, по его словам, значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они разрушают базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства. Они разрушают уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их Поступок. Они разрушают уверенность еще не призванных граждан, что, в случае мобилизации на передовую, они получат уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается за границами красной зоны, подчеркнул замминистра.
"Справедливость этих выплат должна быть несомненной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи – это то, над чем и нужно строить наш железный купол", - подчеркнул Джигир.
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Ну а збільшення фінансування ОПи, ВРУ та КМУ - то найпотужніше "шанування" захисників! Ага...
Цікаво: виборцям цієї шобли ще заходить? Ще сміються? Гірше не стало?
https://www.youtube.com/watch?v=Fj9JveB2BsU&t=40s
Далі буде…
Бійці повинні отримати свої гроші в будь-якому разі, все інше - це твоя, джига, робота і умєра, звичайно.
Якщо бійці будуть жалітися на неотримання, то ви дві кончені зелені тварини!