Российские оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и 58 авиаударов по территории Украины, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 18 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также в ночь на 18 ноября противником были нанесены авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 29 из 38 ударных БПЛА.

В общем, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, и другая гражданская инфраструктура".

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