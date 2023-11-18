Россияне-военнопленные слушают гимн Украины, смотрят на Бандеру и пьют Coca Cola, - The Times
В украинских лагерях российские военнопленные чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины, работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.
Журналисты британской газеты The Times побывали в самом большом в Украине лагере для военнопленных, где из россиян пытаются "выбить" кремлевскую пропаганду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам представителя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, оккупанты там чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины и т.д.
"Россияне были под влиянием пропаганды всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", – сказал Яценко.
Чтобы попасть из своих жилых помещений в столовую, военнопленные должны пройти по улице, где размещены фотографии деятелей из истории Украины. Среди них - портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко, говорится в материале.
По словам Яценко, "символом того, как большинство российских пленных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина".
Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине. Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там, пишут журналисты.
Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что являются здесь "большими людьми", рассказал другой представитель Координационного штаба.
"Мы очень быстро пресекаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим, и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", – подытожил он.
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Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
Він був попсою. Та їй і залишився….
От кого кого, а українців треба посилено вчити історії