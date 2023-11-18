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Новости Война
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Россияне-военнопленные слушают гимн Украины, смотрят на Бандеру и пьют Coca Cola, - The Times

военнопленные

В украинских лагерях российские военнопленные чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины, работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.

Журналисты британской газеты The Times побывали в самом большом в Украине лагере для военнопленных, где из россиян пытаются "выбить" кремлевскую пропаганду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам представителя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, оккупанты там чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины и т.д.

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"Россияне были под влиянием пропаганды всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", – сказал Яценко.

Чтобы попасть из своих жилых помещений в столовую, военнопленные должны пройти по улице, где размещены фотографии деятелей из истории Украины. Среди них - портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко, говорится в материале.

По словам Яценко, "символом того, как большинство российских пленных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина".

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Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине. Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там, пишут журналисты.

Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что являются здесь "большими людьми", рассказал другой представитель Координационного штаба.

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"Мы очень быстро пресекаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим, и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", – подытожил он.

Автор: 

военнопленные (1064) лагерь (15)


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Топ комментарии
+24
А українських полонених різали ржавим ножем, відрізали геніталі і ті хто вернувся важать половину від попередньої ваги.
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18.11.2023 22:29
+17
Бліін! Влаштували їм курорти! На обмін кацапню! А якщо їм не треба , то на розмінування! Досить з хижаками в толерантність гратися!
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18.11.2023 22:33
+11
Ох ви думаєте це їх чомусь навчить? Вернуться в своє расріздюєво, де газу і унітазу нема, і будуть проклинати бандерівських хахлів.
Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
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18.11.2023 22:47
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А українських полонених різали ржавим ножем, відрізали геніталі і ті хто вернувся важать половину від попередньої ваги.
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18.11.2023 22:29 Ответить
але хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте випадково...
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18.11.2023 22:37 Ответить
А наші щурів їдять
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18.11.2023 22:29 Ответить
Це ж просто тортури якісь-просто адський ад для рашистав...
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18.11.2023 22:29 Ответить
Nu da , Bandera i Coca-cola , uboinaia smess ....🤣🤣🤣
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18.11.2023 22:38 Ответить
Бліін! Влаштували їм курорти! На обмін кацапню! А якщо їм не треба , то на розмінування! Досить з хижаками в толерантність гратися!
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18.11.2023 22:33 Ответить
Наче знущання. Треба разом з дітьми своїм у полон здатися
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18.11.2023 22:34 Ответить
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18.11.2023 22:35 Ответить
а нвіщо в статті двічі писати, що вони роблять і скільки отримують, це на рідкість тупо. рівень журналістики вже нижче плінтуса, і таке на кожному кроці.
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18.11.2023 22:37 Ответить
Еще наверное устраивают "пытки" борщом и салом... После таких пыток многие пленные набирают лишний вес. Настоящие "фашисты и каратели"!
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18.11.2023 22:41 Ответить
Портрета Бандери замало буде. Примусьте дивитись наніч лекції Ірини Фаріон.
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18.11.2023 22:43 Ответить
Ох ви думаєте це їх чомусь навчить? Вернуться в своє расріздюєво, де газу і унітазу нема, і будуть проклинати бандерівських хахлів.
Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
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18.11.2023 22:47 Ответить
Там говорять Фаріонша зараз незайнята, може хай займеться перевихованням кацапів в людей?
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18.11.2023 22:48 Ответить
зайнята, університет передумав її звільняти. Але ідея перевиховання її лекціями хороша
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18.11.2023 22:51 Ответить
А за зданий екзамен видавати кока-колу...
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18.11.2023 22:56 Ответить
Судячи з сюжету та фото в ЗМІ про умови утримання, лікування та харчування рашистських військовополонених - чималій кількості пенсіонерів треба вдавати себе за рашистських військових та здаватися в полон ЗСУ аби поліпшити своє харчування та підлікуватися.
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18.11.2023 22:59 Ответить
Цім підарасам ще й платять? Ви **** далися там взагалі? В сраки ще їх цілуйте!
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18.11.2023 23:01 Ответить
Це катування, однозначно!!!😁
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18.11.2023 23:13 Ответить
як тут не згадати відомого втікача-розвідника - полноє расчєловєчіваніє...)
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18.11.2023 23:17 Ответить
и хвосты с копытами кацапы теперь токо в рюкзаках носят...
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18.11.2023 23:27 Ответить
Якщо взяли в полон то маємо дотримуватись вимог женевської конвенції. Кацапи за останні пів року обміняли лише 23 чоловіка. Тому брати в полон немає сенсу - поле бою єдине місце де можна і потрібно знищувати окупантів без будь яких обмежень по кількості.
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18.11.2023 23:54 Ответить
Вибити з них пропаганду під силу хіба що лоботомії!!
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19.11.2023 00:36 Ответить
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19.11.2023 00:56 Ответить
Уце і все що може зробити ректор культурного закладу для Перемоги?!

Він був попсою. Та їй і залишився….
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19.11.2023 17:45 Ответить
"Та Шо ж це таке? Я в Шоци..." Пить Coca Cola! Ужас!!!
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19.11.2023 01:21 Ответить
Справжні тортури! Куди дивиться Amnesti International!?
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19.11.2023 03:45 Ответить
Нашо воно їм..
От кого кого, а українців треба посилено вчити історії
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19.11.2023 08:54 Ответить
А вони наших полонених спалювали живцем реактивним вогнеметом джміль в Оленівці. Ми цього вам не забудемо гади.
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19.11.2023 09:00 Ответить
А на розмінування коли вже їх повезуть?
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19.11.2023 09:00 Ответить
..исправить мокшей на генетическом уровне,мне так кажется, что пустая трата времени и ресурсов
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19.11.2023 11:29 Ответить
 
 