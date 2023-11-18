Россияне-военнопленные слушают гимн Украины, смотрят на Бандеру и пьют Coca Cola, - The Times

В украинских лагерях российские военнопленные чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины, работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.

Журналисты британской газеты The Times побывали в самом большом в Украине лагере для военнопленных, где из россиян пытаются "выбить" кремлевскую пропаганду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам представителя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, оккупанты там чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины и т.д.

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"Россияне были под влиянием пропаганды всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", – сказал Яценко.

Чтобы попасть из своих жилых помещений в столовую, военнопленные должны пройти по улице, где размещены фотографии деятелей из истории Украины. Среди них - портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко, говорится в материале.

По словам Яценко, "символом того, как большинство российских пленных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина".

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Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые они тратят на напитки и сладости в лагерном магазине. Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там, пишут журналисты.

Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что являются здесь "большими людьми", рассказал другой представитель Координационного штаба.

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"Мы очень быстро пресекаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим, и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", – подытожил он.