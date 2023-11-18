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И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент, - Байден

байден

Российский диктатор Владимир Путин и террористы ХАМАС преследуют в войне одну и ту же цель – стереть с карты соседнюю демократию.

Об этом в колонке для Washington Post заявил президент США Джо Байден, акцентируя на том, что нужно противодействовать как ХАМАСу, так и РФ – ради безопасного будущего для всего мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Байден заявил, что сегодня мир переживает переломный момент, когда принимаемые решения – в том числе во время кризисов в Европе и на Ближнем Востоке – будут определять направление для будущих поколений.

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"Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?" – написал Байден.

Главным вопросом он назвал то, будут ли следовать Штаты неизменно позитивному видению будущего, позволят ли тем, кто не разделяет эти ценности, "перетащить мир в более опасное и разделенное место".

Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС.

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"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться беспорядком. Америка не может позволить и не позволит этому произойти. В интересах нашей национальной безопасности и во благо всего мира", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что мир ожидает от США "решения проблем нашего времени" – это "долг лидера", и Америка возьмет на себя эту обязанность, поскольку, в противном случае, риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.

"Мы не позволим этому произойти <…> Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе", – отметил Байден.

Он отметил, что это напрямую вовлекает США, поэтому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность.

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Байден подчеркнул, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но предоставляют оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.

Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более чем 50 странами.

Автор: 

Байден Джо (2788) Израиль (1922) помощь (7793)


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Топ комментарии
+33
Презтденту США респект і повага за правду про
диктатора путлєра 😕
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18.11.2023 22:44
+15
На кого ця пуста фігня розрахована, війна це перш за все гроші, ви не можете елементарного зробити, об'явити РФ країною терористкою ввести повне ембарго на нафту і газ і позбавити її грошей за які вона нас два роки убиває, ви пане президент не можете ніхера...
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18.11.2023 23:06
+15
Харашо ізлагает(с) Andry Moon
Тільки незрозуміло яким боком Байден до артилеристів Магури під Авдіївкою. Вони що, американські артилеристи, чи в них немає свого президента?
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18.11.2023 23:25
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А що з Конгресом не так?

Звісно, що конкретики узгоджують військові, з дозволу адміністрації
Проте перед ними є політична складова - затверджений бюджет Конгресом.

Конгрес затвердив лендліз - то чому адміністрація не виконувала?
Військові би узгодили конкретики

А що в законі про лендліз - потрібно прописувати номенклатуру та об'єм?
Чомусь в законі немає такого
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim)

тому що це узгоджується в рамках запитів, котрі підтверджує або ні - президент

рахували техніку як нову, а передали бувшу у використанні - тому виникла ця різниця
Вірно?

Так об'єм поставок не збільшили - а навпаки зменшили.
Було 1.1 млрд в місяць, стало 400-500млн
Де збільшення?

А 1.6млрд котрі повернулись в бюджет в 2022 - як пояснити?
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19.11.2023 15:02 Ответить
ви напевне, з такою розвиненою здатністю до софістики - адвокат? Або слідчий по замовленню (наприклад, в системі ДБР)?
Я сказав, що і подарунки зброї/техніки від Байдена, і зброя по ленд-лізу нам надходитимуть виключно з-за бажання згаданих інституцій США цю зброю надавати, у визначеній ними же номенклатурі та об'ємах. І це очевидний і безперечний факт.
Все.
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19.11.2023 15:22 Ответить
Подарунки залежать - від обсягу бюджету наданого Конгресом та адміністрації
Лендліз - залежить від адміністрації

Начебто є різниця - "І це очевидний і безперечний факт."

Від кого залежить ця поправка?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
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19.11.2023 21:11 Ответить
Тобто довести свої забаганки документально ви не в змозі. Це не дивно. Бо це саме забаганки. Майже, як у найзЕличнішого.
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19.11.2023 14:03 Ответить
згідно ваших фантазій - надайте докази, де в уставі НАТО вказано, перелік зброї, номенклатура та кількість - як кожна країна або США будуть допомагати в разі нападу
або любий договір - де конкретно це перелічується

або любий договір про оборону або союз - де вказується чіткий перелік допомоги зброєю, номенклатурою та кількістю.

якщо такого немає - то це саме фантазії та забаганки
коли видумують, що виправдадати чому "халява" краще - "діти" "жертви" арестовича
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19.11.2023 14:20 Ответить
Якийсь дитячий у вас злив вийшов. З відсиланням до НАТО, членом якої Україна не є, з відсиланням до якихось лЮбих договорів, які Україна не укладала. Але висновок правильний - "якщо такого немає - то це саме фантазії та забаганки"
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19.11.2023 14:55 Ответить
У підсумку, після наданих доказів, що лендліз безкоштовний, повернення в 2072 році, не обмежений бюджетом.
Та не маючи аргументів проти цих доказів

Ви висунули нову вимогу надати докази, де вказано скільки F35 та іншої зброї пообіцяли згідно лендліза.
Такого не існує, бо такі обіцянки ніде не прописуються, а вирішуються по факту.

В якості прикладу наведена, ст.5 НАТО, та допомога Ізраїлю - котрі не мають переліку зброї якою будуть допомагати

Інші фантазії - що все рівно нічого не дали - це дитячі фантазії
Щоб перевірити - треба було для початку попросити
А потім радіти, або казати "бачити все рівно нічого не дали"
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19.11.2023 15:16 Ответить
Цитату з Закону, будь ласка. Вона буде доказом. Усе інше - флуд.
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19.11.2023 16:16 Ответить
Закінчилися кошти виділені Конгресом - допомога перестала надаватись.
Коли прийняли лендліз - всі стверджували, що коли закінчаться кошти, то будуть надавати лендліз.
Тобто для лендліза не потрібно виділення коштів.
Так вийшло - що разом з коштами, завершився також лендліз

В законі немає обмежень
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title22/html/USCODE-2017-title22-chap39-subchapVI.htm

В довідці також - вказується, що невідомо скільки надасть адміністрація - тому не можуть порахувати видатки. Все залежить від адміністрації, а не від бюджета або Конгреса
Because CBO has insufficient information about how the Administration would use the
authorities under S. 3522, we have no basis to estimate its effects on federal spending.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

закон для України - також не має обмежень
for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
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19.11.2023 21:07 Ответить
Цитату з закона. Усе інше - флуд.
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19.11.2023 21:52 Ответить
3 бер. 2021 р. - Байден ввел свои первые санкции против России.

як тільки запрацювали "пекельні санкції" на імпорт
то єкспорт різко зріс, та дав додатково більше 100млрд$

на графіку, в масштабі 5 років - це чітко видно
а якщо подивитись 25 років - то ніколи санкції із ада, так не допомагали єкспорту

https://tradingeconomics.com/russia/exports
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19.11.2023 03:35 Ответить
Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє, вільне від ХАМАС Джерело: Тобто армія Ізраїлю повинна покинути територію Гази після знищення терористів? І шо містер Байден пропонує робити з Натаньяху, який вже заявив, що Ізраїль залишить за собою контроль над цією територією? Контроль це окупація чи ще ні? Схоже Байден трохи заблукав і абсолютно не уявляє як розрулити ситуацію - хоче підтримувати Ізраїль, але не може підтримати окупацію, бо не хоче конфронтації з арабським світом. Ох і розкорячився
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18.11.2023 23:54 Ответить
Согласен с Президентом Байденом ,но где он был в 2015 г. .... с Президентом Обамой ....заламывали руки и проведали "озабоченность " каторая для американцев превратилось в повышения налогов и хаос . Он отменил надзор на границе с Мексикой , и повальныий наплыв емигрантов до 2.000.000 ,за 2022 год задержанно 49.000 из россий ( терористы - типа искателей шпилей) ,что дальше никто неможит предсказать .
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19.11.2023 01:32 Ответить
И боится чтобы террорист из москвабада непотериал "морду " как друг из Франций тоже был озабочен ...Макрон ". А как был Резидент Саркози ,были погромы ... и выступали в желтых нагрудиках-жилетах .... был закон : нарушил .. чемодан ... аеропорт- родина. Мигом прекраились всякие протесты .
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19.11.2023 01:45 Ответить
Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє Джерело:

Якесь фарисейство. Все этого хотят. Но Израиль и США главные противники создания Палестинского государства.
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19.11.2023 02:51 Ответить
Вони за палестинську державу, але проти терористів ХАМАС. На жаль, це, зараз одне й те саме, тому, розділити їх окремо, це дуже складне завдання.
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19.11.2023 07:52 Ответить
Создать своё государство это значит нужно пахать в три смены, а не жрать в три горла и нахаляву.
Сравните оба "государства", их "современную историю" с 1947 года. Вывод "кто есть кто" очевиден ...
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19.11.2023 11:14 Ответить
Началась активная фаза выборов. Вчера WSJ писал про "поразительную эффективность" Байдена в Украине.
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19.11.2023 03:29 Ответить
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19.11.2023 08:42 Ответить
сейчас все помойки cnn, nyt и nbc подключатся, будут пугать фашистами. донапугали в 2020 так, что кровью захлебываемся.

тот же wsj это безос/амазон, а амазон, который уже имеет монополию на рынке сша и постепенно наращивает силы в ес, заинтересован в присутствии на рынках условного китая. поэтому им выгодно даже за счет потерь сша иметь бизнес в деспотиях. если не ошибаюсь уже. aws там присутствует. и им насрать к чему это всё может привести, их бог это current account.
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19.11.2023 10:56 Ответить
Украина живет и побеждает (превосходит сама себя), и это само по себе уже свидетельство эффективности, если не забывать, что ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ, в том числе и с "за ТРИ дня", афган (не к.. сказано), ...
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19.11.2023 18:20 Ответить
Также очень Важно Уточнить, что Все Главные Законы США и Европы применяемые в Судах этих стран всегда были и есть ЗА Путина и ЗА Путинский Режим. И Резко Против любой разумной силовой оппозиции Путинскому Режиму в РФ. + Дополнительно США в 2017 году по Требованию Путина через Агентство USAID признали Военными Преступниками практически всех Граждан РФ, Украины и Белоруссии кто воевал против Путина в Украине с 2014-2015 + почти всех тех кто помогал таковым.. Этот Документ USAID применялся в Судах США против тех кто воевал за Украину либо помогал таковым включая 2022 год.
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19.11.2023 05:08 Ответить
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу
Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів
Показово, що цей постріл здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію»
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19.11.2023 06:47 Ответить
орк был жирный ,не промахнешься
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19.11.2023 06:57 Ответить
толстий русскій робка прячєт тєла жирнає в акопє...
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19.11.2023 12:38 Ответить
Здається у Швеця бачив нове визначення сьогодення, під назвою "гостероризм", українською "держтероризм". Тобто тероризм, який здійснює не якась купка шизоїдів, а ціла держава. Влучно, як на мене.
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19.11.2023 07:48 Ответить
Бла...бла...бла... 50 країн не може впоратися з одним кацапським уйобком...
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19.11.2023 07:58 Ответить
Так роби вже щось конкретне, щоб цю гниду задавити, а так це просто патякало, котре призведе до перемоги трампа в наступних році.
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19.11.2023 08:02 Ответить
Ну всё, теперь путин устыдится и прекратит войну
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19.11.2023 08:11 Ответить
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19.11.2023 08:44 Ответить
Ты прав, не устыдится не только потому, что привык к своему "величанию" террористом (и Президентом Байденом), а и потому, что понимает, что его "вставание с колен" привело на посиделки на коленях у Си - не до смеху.
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19.11.2023 18:04 Ответить
Судячи по коментам, люди вважають що Байден несе особисту відповідальність за хід війни. Коли ви вже усвідомите, що США та Україна- це різні країни, наші проблеми - це наші проблеми. США нам допомагають, і в тому числі, завдяки цьому, ми ще тримаємося. Потрібно бути вдячним, та не розраховувати лише на США. Інфантілізм та перекладання відповідальності на інші держави - призведе до поразки. Нам ніхто, нічого не винен, докори у бік Байдена- це прояв дурісті та невдячністі.
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19.11.2023 09:23 Ответить
Різниця в тому що Ізраїль бомбить хамас з першого дня конфлікту, а Україні латакі ще досі не дали щоб кацапи не програли.
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19.11.2023 13:08 Ответить
Вообще пох что говорит этот старикан, на деле получается обратное.
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19.11.2023 14:09 Ответить
Ты экспроприацией на оккупированных территориях? - тогда понятно, обратное желаемому путлером.
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19.11.2023 18:07 Ответить
Януковичу облегчал карманы, в то время когда тебе мамка сопли вытирала.
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19.11.2023 18:18 Ответить
Роиссия распространяет свои метастазы по всему миру, поддерживая наиболее тёмные и бесчеловечные политические режимы и террористические организации, но называя это миролюбивой политикой и защитой угнетённых.Птн хло.
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19.11.2023 14:55 Ответить
Так, це війна диктаторських режимів з демократичними. Чому ж тоді нам так мало дають зброї?????
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19.11.2023 18:37 Ответить
Рівень схвалення американцями діяльності Джо Байдена на посаді президента США на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАСу впав до 40%. Це найнижчий показник за весь термін перебування демократа на посаді глави держави. Такими є дані загальнонаціонального опитування NBC News, яке було опубліковано у неділю, 19 листопада.

На думку авторів дослідження, такі результати пов'язані насамперед з низьким рівнем схвалення американцями зовнішньої політики Джо Байдена, насамперед його позиції щодо дій Ізраїлю у війні проти ХАМАСу. Лише 33% опитаних схвалювали зовнішню політику адміністрації Джо Байдена. Протилежної думки висловили 62% опитаних. Що стосується Ізраїлю, то 34% опитаних виборців схвалили позицію Байдена, а 56% - не схвалили.
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20.11.2023 07:09 Ответить
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