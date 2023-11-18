И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент, - Байден
Российский диктатор Владимир Путин и террористы ХАМАС преследуют в войне одну и ту же цель – стереть с карты соседнюю демократию.
Об этом в колонке для Washington Post заявил президент США Джо Байден, акцентируя на том, что нужно противодействовать как ХАМАСу, так и РФ – ради безопасного будущего для всего мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Байден заявил, что сегодня мир переживает переломный момент, когда принимаемые решения – в том числе во время кризисов в Европе и на Ближнем Востоке – будут определять направление для будущих поколений.
"Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?" – написал Байден.
Главным вопросом он назвал то, будут ли следовать Штаты неизменно позитивному видению будущего, позволят ли тем, кто не разделяет эти ценности, "перетащить мир в более опасное и разделенное место".
Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС.
"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться беспорядком. Америка не может позволить и не позволит этому произойти. В интересах нашей национальной безопасности и во благо всего мира", – заявил Байден.
Он подчеркнул, что мир ожидает от США "решения проблем нашего времени" – это "долг лидера", и Америка возьмет на себя эту обязанность, поскольку, в противном случае, риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.
"Мы не позволим этому произойти <…> Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе", – отметил Байден.
Он отметил, что это напрямую вовлекает США, поэтому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность.
Байден подчеркнул, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но предоставляют оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.
Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более чем 50 странами.
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Звісно, що конкретики узгоджують військові, з дозволу адміністрації
Проте перед ними є політична складова - затверджений бюджет Конгресом.
Конгрес затвердив лендліз - то чому адміністрація не виконувала?
Військові би узгодили конкретики
А що в законі про лендліз - потрібно прописувати номенклатуру та об'єм?
Чомусь в законі немає такого
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim)
тому що це узгоджується в рамках запитів, котрі підтверджує або ні - президент
рахували техніку як нову, а передали бувшу у використанні - тому виникла ця різниця
Вірно?
Так об'єм поставок не збільшили - а навпаки зменшили.
Було 1.1 млрд в місяць, стало 400-500млн
Де збільшення?
А 1.6млрд котрі повернулись в бюджет в 2022 - як пояснити?
Я сказав, що і подарунки зброї/техніки від Байдена, і зброя по ленд-лізу нам надходитимуть виключно з-за бажання згаданих інституцій США цю зброю надавати, у визначеній ними же номенклатурі та об'ємах. І це очевидний і безперечний факт.
Все.
Лендліз - залежить від адміністрації
Начебто є різниця - "І це очевидний і безперечний факт."
Від кого залежить ця поправка?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
або любий договір - де конкретно це перелічується
або любий договір про оборону або союз - де вказується чіткий перелік допомоги зброєю, номенклатурою та кількістю.
якщо такого немає - то це саме фантазії та забаганки
коли видумують, що виправдадати чому "халява" краще - "
діти" "жертви" арестовича
Та не маючи аргументів проти цих доказів
Ви висунули нову вимогу надати докази, де вказано скільки F35 та іншої зброї пообіцяли згідно лендліза.
Такого не існує, бо такі обіцянки ніде не прописуються, а вирішуються по факту.
В якості прикладу наведена, ст.5 НАТО, та допомога Ізраїлю - котрі не мають переліку зброї якою будуть допомагати
Інші фантазії - що все рівно нічого не дали - це дитячі фантазії
Щоб перевірити - треба було для початку попросити
А потім радіти, або казати "бачити все рівно нічого не дали"
Коли прийняли лендліз - всі стверджували, що коли закінчаться кошти, то будуть надавати лендліз.
Тобто для лендліза не потрібно виділення коштів.
Так вийшло - що разом з коштами, завершився також лендліз
В законі немає обмежень
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title22/html/USCODE-2017-title22-chap39-subchapVI.htm
В довідці також - вказується, що невідомо скільки надасть адміністрація - тому не можуть порахувати видатки. Все залежить від адміністрації, а не від бюджета або Конгреса
Because CBO has insufficient information about how the Administration would use the
authorities under S. 3522, we have no basis to estimate its effects on federal spending.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
закон для України - також не має обмежень
for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
як тільки запрацювали "пекельні санкції" на імпорт
то єкспорт різко зріс, та дав додатково більше 100млрд$
на графіку, в масштабі 5 років - це чітко видно
а якщо подивитись 25 років - то ніколи санкції із ада, так не допомагали єкспорту
https://tradingeconomics.com/russia/exports
Якесь фарисейство. Все этого хотят. Но Израиль и США главные противники создания Палестинского государства.
Сравните оба "государства", их "современную историю" с 1947 года. Вывод "кто есть кто" очевиден ...
тот же wsj это безос/амазон, а амазон, который уже имеет монополию на рынке сша и постепенно наращивает силы в ес, заинтересован в присутствии на рынках условного китая. поэтому им выгодно даже за счет потерь сша иметь бизнес в деспотиях. если не ошибаюсь уже. aws там присутствует. и им насрать к чему это всё может привести, их бог это current account.
Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів
Показово, що цей постріл здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію»
На думку авторів дослідження, такі результати пов'язані насамперед з низьким рівнем схвалення американцями зовнішньої політики Джо Байдена, насамперед його позиції щодо дій Ізраїлю у війні проти ХАМАСу. Лише 33% опитаних схвалювали зовнішню політику адміністрації Джо Байдена. Протилежної думки висловили 62% опитаних. Що стосується Ізраїлю, то 34% опитаних виборців схвалили позицію Байдена, а 56% - не схвалили.