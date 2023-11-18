И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент, - Байден

Российский диктатор Владимир Путин и террористы ХАМАС преследуют в войне одну и ту же цель – стереть с карты соседнюю демократию.

Об этом в колонке для Washington Post заявил президент США Джо Байден, акцентируя на том, что нужно противодействовать как ХАМАСу, так и РФ – ради безопасного будущего для всего мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Байден заявил, что сегодня мир переживает переломный момент, когда принимаемые решения – в том числе во время кризисов в Европе и на Ближнем Востоке – будут определять направление для будущих поколений.

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"Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?" – написал Байден.

Главным вопросом он назвал то, будут ли следовать Штаты неизменно позитивному видению будущего, позволят ли тем, кто не разделяет эти ценности, "перетащить мир в более опасное и разделенное место".

Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС.

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"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться беспорядком. Америка не может позволить и не позволит этому произойти. В интересах нашей национальной безопасности и во благо всего мира", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что мир ожидает от США "решения проблем нашего времени" – это "долг лидера", и Америка возьмет на себя эту обязанность, поскольку, в противном случае, риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение будут только расти.

"Мы не позволим этому произойти <…> Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе", – отметил Байден.

Он отметил, что это напрямую вовлекает США, поэтому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность.

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Байден подчеркнул, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но предоставляют оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.

Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более чем 50 странами.