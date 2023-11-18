Декларацию по случаю 90-й годовщины Голодомора подписали 45 государств ООН, - Кислица
Украинская делегация в ООН инициировала подписание государствами-членами Декларации по случаю 90-й годовщины Голодомора, к которой присоединилось уже 45 стран.
Об этом сказал в субботу постпред Украины при ООН Сергей Кислица в память жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Инициируя эту декларацию, проводя дискуссии между государствами-членами ООН, мы продолжаем повышать осведомленность об ужасах Голодомора", - объяснил Кислица.
По его словам, сейчас Россия использует голод как метод ведения войны, блокируя украинский экспорт продовольствия, обстреливая украинские порты и зернохранилища, превращая плодородную украинскую землю в поле боя.
"Поэтому государства-члены ООН подчеркивают в декларации, что память о прошлых ужасах и зверствах должна укреплять усилия международного сообщества, направленные на обеспечение безусловного соблюдения прав человека и основных свобод, а также на предотвращение превращения продовольствия в оружие", - сказал постпред.
Он также подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать над международным признанием Голодомора геноцидом.
Сталин и его приспешники так и не были привлечены к ответственности за геноцид, но "мы не должны допустить, чтобы безнаказанность снова возобладала", - добавил Кислица.
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уже и так видно,шо гниды идут другой дорогой...
Вічна пам'ять...
загиблим під час голодоморів в Україні!
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