Декларацию по случаю 90-й годовщины Голодомора подписали 45 государств ООН, - Кислица

Украинская делегация в ООН инициировала подписание государствами-членами Декларации по случаю 90-й годовщины Голодомора, к которой присоединилось уже 45 стран.

Об этом сказал в субботу постпред Украины при ООН Сергей Кислица в память жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Инициируя эту декларацию, проводя дискуссии между государствами-членами ООН, мы продолжаем повышать осведомленность об ужасах Голодомора", - объяснил Кислица.

По его словам, сейчас Россия использует голод как метод ведения войны, блокируя украинский экспорт продовольствия, обстреливая украинские порты и зернохранилища, превращая плодородную украинскую землю в поле боя.

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"Поэтому государства-члены ООН подчеркивают в декларации, что память о прошлых ужасах и зверствах должна укреплять усилия международного сообщества, направленные на обеспечение безусловного соблюдения прав человека и основных свобод, а также на предотвращение превращения продовольствия в оружие", - сказал постпред.

Он также подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать над международным признанием Голодомора геноцидом.

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Сталин и его приспешники так и не были привлечены к ответственности за геноцид, но "мы не должны допустить, чтобы безнаказанность снова возобладала", - добавил Кислица.