РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости Голодомор. День памяти
1 616 8

Декларацию по случаю 90-й годовщины Голодомора подписали 45 государств ООН, - Кислица

кислица

Украинская делегация в ООН инициировала подписание государствами-членами Декларации по случаю 90-й годовщины Голодомора, к которой присоединилось уже 45 стран.

Об этом сказал в субботу постпред Украины при ООН Сергей Кислица в память жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Инициируя эту декларацию, проводя дискуссии между государствами-членами ООН, мы продолжаем повышать осведомленность об ужасах Голодомора", - объяснил Кислица.

По его словам, сейчас Россия использует голод как метод ведения войны, блокируя украинский экспорт продовольствия, обстреливая украинские порты и зернохранилища, превращая плодородную украинскую землю в поле боя.

Читайте также: Кислица в ООН: Украина борется с тем же агрессором, который 90 лет назад организовал Голодомор

"Поэтому государства-члены ООН подчеркивают в декларации, что память о прошлых ужасах и зверствах должна укреплять усилия международного сообщества, направленные на обеспечение безусловного соблюдения прав человека и основных свобод, а также на предотвращение превращения продовольствия в оружие", - сказал постпред.

Он также подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать над международным признанием Голодомора геноцидом.

Читайте также: В Нью-Йорке прошли мероприятия по увековечиванию памяти жертв Голодомора. ФОТО

Сталин и его приспешники так и не были привлечены к ответственности за геноцид, но "мы не должны допустить, чтобы безнаказанность снова возобладала", - добавил Кислица.

Автор: 

Голодомор (1055) ООН (4165) Кислица Сергей (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я бы остальным и не предлагал больше подписывать...
уже и так видно,шо гниды идут другой дорогой...
показать весь комментарий
18.11.2023 23:31 Ответить
а ще можно похвалитися тим, що зелена влада. від якої вже починає смердіти сталінізмом не випустила з України колишнього політв'язня радянських концтаборів Мустафу Джемілєва на зустріч колишніх дисидентів із соціалістичного блоку, що мала відбутися в Брюсселі..
показать весь комментарий
18.11.2023 23:34 Ответить
це такий йому подарунок від влади на 80-річчя.
показать весь комментарий
18.11.2023 23:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
загиблим під час голодоморів в Україні!
показать весь комментарий
18.11.2023 23:54 Ответить
Прізвища тих, хто організував Голодомор в Україні

https://bastion.tv/izrayil-ne-viznaye-golodomor-genocidom-**********-cherez-prichetnist-yevreyiv_n54281#:~:text=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%CC%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2,-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
показать весь комментарий
19.11.2023 00:09 Ответить
Сталін не був притягнутий до відповідальності ? Так суду не було ! Потрібен суд , суд над комунізмом , на зразок Нюрнбергського військового трибуналу.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:15 Ответить
Наркоман
показать весь комментарий
19.11.2023 08:05 Ответить
 
 