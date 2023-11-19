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Новости Война
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Дроновая война сейчас на самом пике. Россияне пытаются работать FPV ночью, - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

дрони

Применение дронов на поле боя находится в "самом пиковом" состоянии как со стороны оккупантов, так и со стороны украинских войск. При этом россияне пытаются применять против Сил обороны FPV-дроны ночью.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении сейчас самым сложным для украинских войск является противостояние российской артиллерии, авиации и дронам.

"Дроновая война сейчас находится на самом пике с обеих сторон", – сказал Бородин.

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Он отметил, что россияне запускают "много" дронов, однако конкретное количество подсчитать сложно. Это могут быть "десятки" FPV-дронов, запускаемых с определенного участка фронта, на котором сосредоточена одна российская рота.

"Я уже не говорю о дронах более сложных, работающих по САУ и танкам. FPV у них достаточно много, и они уже натренировались, но надо отметить, что и у нас… По FPV – в каком-то плане паритет. Но это такая гонка с осложнениями – кто лучше подготовится, у кого будет лучше РЭБ, кто лучше понял какие-то новые фишки. К примеру, сейчас россияне пытаются работать FPV ночью. Они ставят соответствующие камеры. Это пока у них на низком уровне, но они работают над этим", – сказал Бородин.

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дроны (3887)


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Вони більше залежать від своєї промисловості (і будують нові заводи), ми від допомоги США і Європи.
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18.11.2023 23:39 Ответить
Що чудово - своя промисловість завжди програє спільній промисловості групи найрозвинутіших країн.
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19.11.2023 00:05 Ответить
дурню ляпнули. у росії окрім своєї промисловості ще додається промисловість кндр, ірану, китаю + промисловість Заходу (за рахунок обходу санкцій)
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19.11.2023 01:23 Ответить
Майже 50 країн де-факто є нашим тилом, в якому виробляються і яким постачається значна частина зброї та ***********, убезпечуються жінки, діти та люди похилого віку.
Зрозуміло, що цей тил не є сталінським чи гітлерівським тилом диктатора, в якому піддані та громадяни 3 рейху, в тому числі неповнолітні діти та люди похилого віку працювали на військових виробництвах 24/7/12/365 у напівголодному стані, у холоді, під наглядом НКВД/ гестапо, під загрозою отримати покарання вʼязницею за запізнення на роботу... Сталін і Гітлер в тилу примушували працювати полонених та вивезених з окупованих територій громадян у військовому виробництві.
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19.11.2023 12:03 Ответить
Вони вже залежать від Ірану і Північної Кореї . Я вже мовчу про Китай .
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19.11.2023 00:24 Ответить
ФПВ- дрони з нічним баченням та самонаведенням на ціль можуть змінити хід війни на користь того, хто перший робитиме їх великими серіями (масштабує виробництво).

Джерело: https://t.me/serhii_flash/1597

"Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", - сказав Бородін.

Джерело:
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19.11.2023 11:37 Ответить
 
 