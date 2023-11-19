Дроновая война сейчас на самом пике. Россияне пытаются работать FPV ночью, - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин
Применение дронов на поле боя находится в "самом пиковом" состоянии как со стороны оккупантов, так и со стороны украинских войск. При этом россияне пытаются применять против Сил обороны FPV-дроны ночью.
Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении сейчас самым сложным для украинских войск является противостояние российской артиллерии, авиации и дронам.
"Дроновая война сейчас находится на самом пике с обеих сторон", – сказал Бородин.
Он отметил, что россияне запускают "много" дронов, однако конкретное количество подсчитать сложно. Это могут быть "десятки" FPV-дронов, запускаемых с определенного участка фронта, на котором сосредоточена одна российская рота.
"Я уже не говорю о дронах более сложных, работающих по САУ и танкам. FPV у них достаточно много, и они уже натренировались, но надо отметить, что и у нас… По FPV – в каком-то плане паритет. Но это такая гонка с осложнениями – кто лучше подготовится, у кого будет лучше РЭБ, кто лучше понял какие-то новые фишки. К примеру, сейчас россияне пытаются работать FPV ночью. Они ставят соответствующие камеры. Это пока у них на низком уровне, но они работают над этим", – сказал Бородин.
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Зрозуміло, що цей тил не є сталінським чи гітлерівським тилом диктатора, в якому піддані та громадяни 3 рейху, в тому числі неповнолітні діти та люди похилого віку працювали на військових виробництвах 24/7/12/365 у напівголодному стані, у холоді, під наглядом НКВД/ гестапо, під загрозою отримати покарання вʼязницею за запізнення на роботу... Сталін і Гітлер в тилу примушували працювати полонених та вивезених з окупованих територій громадян у військовому виробництві.
Джерело: https://t.me/serhii_flash/1597
"Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", - сказав Бородін.
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