МАГАТЭ подтвердила утечку борированной воды из первого контура пятого энергоблока Запорожской АЭС

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки". Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

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Согласно МАГАТЭ, на станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

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Как отмечает МАГАТЭ, российская оккупационная администрация ЗАЭС удерживает реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Также было отмечено, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины еще в июне издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".