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Новости атака на АЭС
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МАГАТЭ подтвердила утечку борированной воды из первого контура пятого энергоблока Запорожской АЭС

заес

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки". Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

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Согласно МАГАТЭ, на станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

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Как отмечает МАГАТЭ, российская оккупационная администрация ЗАЭС удерживает реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Также было отмечено, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины еще в июне издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

Автор: 

МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702) атака на ЗАЭС (80)


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Стрілка на шкалі стурбометра сягнула небачених досі величин - 10 Меркелей
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19.11.2023 00:22 Ответить
Все одно вони виведуть станцію з ладу і кинуть в передаварійному стані, що аварії буде не уникнути і всі енергоблоки вийдуть з ладу, або розплавиться активна зона і вона її відновлення буде неможливим. Це вони зроблять, як тільки побачать, що доведеться покинути Енергодар. Так що результат відомий на 90% що буде зі станцією, якщо рашисти драпануть. Я навіть не знаю чим це їх треба таким налякати, щоб вони таке не зробили.
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19.11.2023 00:24 Ответить
Нажаль, ви правий (((
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19.11.2023 02:06 Ответить
Знаючи, з ким ми воюємо, не треба бути Вангою. Згадаємо Карачунівську та Каховську дамби... Ми воюємо з андрофагами.
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19.11.2023 02:14 Ответить
Та це зрозуміло
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19.11.2023 02:19 Ответить
Саме так. Вони навмистно тримають 4 i 5 енергоблоки в станi гарячої зупинки.
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19.11.2023 06:12 Ответить
.магатэ бесполезная контора ..Ищите и найдете больше утечек
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19.11.2023 11:25 Ответить
 
 