РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 947 53

ВСУ оттеснили оккупантов на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсонщины, - Гуменюк

гуменюк,наталя

Украинские войска отодвинули оккупантов в 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Цифры отличаются от 3 до 8 км, в зависимости от специфики, географии левого берега. Работы еще много, враг продолжает артиллерийский огонь правым берегом. Это значит, что они могут подтягивать резервы. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы ", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, украинские защитники продолжают укрепляться на левом берегу.

Читайте: ОК "Південь" об обстановке на левобережье Херсонщины: есть разница между "закрепились" и "закрепляются". Продолжаем боевую работу

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6577) Херсонская область (4745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Тільки но попросили не звиздіти, бо шкодить нашим воїнам! І тут як завжди...
показать весь комментарий
19.11.2023 00:34
+18
головна проблема - не давати там кацапам піднімати голову, бо треба звести до мінімуму втрати на еваку та підвозі б\к.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:27
+16
навесні позиції вже будуть не на березі Дніпра, а під Енергодаром
показать весь комментарий
19.11.2023 00:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головна проблема - не давати там кацапам піднімати голову, бо треба звести до мінімуму втрати на еваку та підвозі б\к.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:27 Ответить
Безглуздість утримання плацдарму на іншому березі Дніпра зрозуміли навіть кацапи. Логістика ризикована, а навесні взагалі всі позиції затопить. Сенс?
показать весь комментарий
19.11.2023 00:29 Ответить
навесні позиції вже будуть не на березі Дніпра, а під Енергодаром
показать весь комментарий
19.11.2023 00:41 Ответить
Швидше орки дочекаються поки переправиться достатня кількість військ і перекинуть туди резерви. Ускладнять "ланцетами" та іншою приблудою логістику через Дніпро і почнуть планомірно кошмарити наші частини на лівому березі обстрілами і бомбами.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:49 Ответить
Це буде означати фінал обсеру орків в Авдіївці і нові можливості по просуванню під Роботиним
показать весь комментарий
19.11.2023 00:52 Ответить
всі резерви уходять туди, власне тому і вдалося на лівому закрепитися
показать весь комментарий
19.11.2023 00:54 Ответить
Навіщо ж вибирати для відволікаючого маневру настільки незручну з точки зору логістики (та й в іншому) позицію? Адже це веде до безглуздих втрат.
Дивилася фільм"Батальйони просять вогню". Там приблизно те саме, але в ході масштабної наступальної операції через Дніпро, а не просто так.
показать весь комментарий
19.11.2023 01:02 Ответить
Тому що вона не безглузда. Після підриву ГЕС там радикально змінилась топографія, полегшилась логістика. Плюс росіяне туди не спрямовують зараз резерви, тому там їх оборона зараз просідає.
показать весь комментарий
19.11.2023 01:10 Ответить
Чому "полегшилась логістика"?.Нижче плотини не змінилось нічого. Тільки погіршало - бо вода не зійшла повністю.Заход на лівий беріг вважаю катастрофічной помилкою з поганими наслідками.Наврядчи це дії Залужного - скоріше це банкова керує.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:09 Ответить
Та й це не зовсім відволікаючий маневр. Це може насправді розгорнутись взагалі в основний напрямок удару. Все буде залежати от розвитку подій і зміщень акцентів русні. Наприклад, звільнення Харьківщини не можна назвати відволікаючим маневром від звільнення Херсону.
показать весь комментарий
19.11.2023 01:25 Ответить
Генерал!?
показать весь комментарий
19.11.2023 01:48 Ответить
Я Вам страшну таємницю відкрию, тільки Ви не ображайтесь - на зручних напрямках якраз і сидять війська, чекаючи наступу.

На відміну від "незручних" напрямків.
показать весь комментарий
19.11.2023 02:17 Ответить
Це у "дідів" в 40-х була безглузда логістика.
Американці в Тихому океагі показали яка має бути логістика для десантних операцій.
Підказка "ні одного мосту збудовано не було".
показать весь комментарий
19.11.2023 06:56 Ответить
те що змогли амереканці, зовсім не стосується України.
показать весь комментарий
19.11.2023 17:50 Ответить
Тут живуть "недолюди"?
Чи може нам треба на океанські острови в сотнях кілометрів від берега висаджуватись?
показать весь комментарий
21.11.2023 17:07 Ответить
Чому "недолюди"? є безліч країн з низьким рівнем розвитку!!! просто не потрібно наводити в приклад, передову країну світу.
показать весь комментарий
21.11.2023 19:34 Ответить
А "не передові" не проводили аналогічних десантних операцій.
За винятком Японії та Британії.
показать весь комментарий
21.11.2023 19:43 Ответить
це безсенсова розмова. є таке добре прислівя: "дай Бог, нашому теляті, вовка зїсти".
показать весь комментарий
23.11.2023 12:52 Ответить
А чи є на війні "глузді втрати"?
показать весь комментарий
19.11.2023 16:13 Ответить
"Стратегіня" ти наша!
показать весь комментарий
19.11.2023 03:16 Ответить
Швидше за все якась кацапська шльондра.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:37 Ответить
Таке враження, що Ви більший стратег аніж вище військове керівництво, маєте всю інфу, в тому числі і від розвідки, мабуть Ваше місце в генштабі.
показать весь комментарий
19.11.2023 03:33 Ответить
А що вони до цього часу робили? Чи роблять?
показать весь комментарий
19.11.2023 07:31 Ответить
Не гадай дураче-Бог переiначе... Все буде так, як має бути і свого часу!
показать весь комментарий
19.11.2023 18:12 Ответить
Сенс є!
Це стратегічна операція, мета якої продемонструвати західним спонсорам "потужну діяльність" і таки поновити потік кеша. Бо ж інакше посадовцям нічого буде "асваівать"-а це вже дійсно нісенітниця.
Сама ж операція-аналог керченсько-феодосійських десантів Другої світової. Для офіцерів оперативних відділів штабів-безглузда маячня, а ось замполітам-НРАВІЦЦА!
показать весь комментарий
19.11.2023 04:50 Ответить
Вам звідти не видно, а тут кацапи кожного дня обстрілюють Херсон всим, що мають, а тому наші ЗСУ мають їх відагнати подалі від міста. В місті живуть пожилі люди, жіночки та дітки. Діють лікарні, пекарні, магазини та інше.
показать весь комментарий
19.11.2023 07:53 Ответить
Чим навесні затопить, Каховського моря уже немає і паводків на Дніпрі уже давно немає
показать весь комментарий
19.11.2023 09:20 Ответить
не треба гучних слів, вони тільки здригають повітря, як буде 38 кілометрів тоді вже буде зрозуміло чий Крим.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:34 Ответить
Тільки но попросили не звиздіти, бо шкодить нашим воїнам! І тут як завжди...
показать весь комментарий
19.11.2023 00:34 Ответить
Попросили не звиздіти, а першим почав звиздіти бункерний єлдак, який поїхав до США і почав там розповідати, що ми вже маємо плацдарм на лавому березі, щоб нам дали зброю і гроші. Те, що він зашкодив морській піхоті - йому пополам, вони з Боневтіком великі стратеги, навіть у сраліна не було такої "Ставки", де приймають рішення ветеринари і охоронники борців.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:00 Ответить
А чим чийсь звездьож млже зашкодити??? Кацапи про це, 3 місяці розповідають, всі західні змі про це вже написали, а ви не звездіть))))
показать весь комментарий
19.11.2023 11:49 Ответить
Що таке "перемохи", кицюню? Ти впевнений що зараз про ЗСУ і плацдарм питаєш, а не про якусь свою маячню, яку ти по телехмарафону надивився?
показать весь комментарий
19.11.2023 00:43 Ответить
твій дід пітар, кицюню. твоїх москалів ви1пали на правому березі, зараз 1путь в усі дири на лівому березі Дніпра і 1пати будуть, поки жодного в кордонах 91 року не залишиться.

показать весь комментарий
19.11.2023 00:49 Ответить
ну тобто пітар ти, раз очками цікавишься. весь в дідуся свого. я кращє твоє очко поставлю: коли всіх москалів викинемо з кордонів 91го, я тобі літрову пляшку затовкаю, а швабру (чи що там у вас в топі зараз, гантеля?) я тобі затовкаю як на оці кордони вийдемо:

показать весь комментарий
19.11.2023 01:17 Ответить
Кицюню: на пляшку - скок.
показать весь комментарий
19.11.2023 01:21 Ответить
Кацапи тупо кабанами все рівняють, нереально важко там хлопцям.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:44 Ответить
І так наче недавно якась птзда просила інформаційну тишу стосовно лівого берега...
показать весь комментарий
19.11.2023 00:45 Ответить
Інститут вивчення війни кожен день рапортує москалям.чого ти до Гуменюк причепився?
показать весь комментарий
19.11.2023 01:15 Ответить
А толку рапортувати москалям їх жеж донесення. Подивиться джерела, які використовує Інститут вивчення війни...
показать весь комментарий
19.11.2023 01:19 Ответить
та той інститут вивчення для своїх щоденних звітів інфу бере від кацапських зет-блохерів..
показать весь комментарий
19.11.2023 08:42 Ответить
Це про ці 3-8 кілометрів, про яки ще вчора зранку тут розповідала якась Наталя Гуменюк? Та ні, мабуть про інши. Бо вчора вдень така ж сама Наталя Гуменюк саме тут вимагала інформаційної тиши щодо дій ЗСУ на лівоберіжжі.
показать весь комментарий
19.11.2023 01:18 Ответить
"Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили",-
про "збереження тишу" вже написали, тож черговий перл від авторки: "наступлєніє-ета кагда ми ні атступаєм".
Насолоджуйтесь!
показать весь комментарий
19.11.2023 04:58 Ответить
Гуменюк багато болтає лишнього,тому її треба сократити.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:35 Ответить
Опять гуменит!
показать весь комментарий
19.11.2023 13:49 Ответить
Замінниця Маляр на чілє.
показать весь комментарий
19.11.2023 17:56 Ответить
 
 