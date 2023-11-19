ВСУ оттеснили оккупантов на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсонщины, - Гуменюк
Украинские войска отодвинули оккупантов в 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Цифры отличаются от 3 до 8 км, в зависимости от специфики, географии левого берега. Работы еще много, враг продолжает артиллерийский огонь правым берегом. Это значит, что они могут подтягивать резервы. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы ", – рассказала Гуменюк.
По ее словам, украинские защитники продолжают укрепляться на левом берегу.
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Дивилася фільм"Батальйони просять вогню". Там приблизно те саме, але в ході масштабної наступальної операції через Дніпро, а не просто так.
На відміну від "незручних" напрямків.
Американці в Тихому океагі показали яка має бути логістика для десантних операцій.
Підказка "ні одного мосту збудовано не було".
Чи може нам треба на океанські острови в сотнях кілометрів від берега висаджуватись?
За винятком Японії та Британії.
Це стратегічна операція, мета якої продемонструвати західним спонсорам "потужну діяльність" і таки поновити потік кеша. Бо ж інакше посадовцям нічого буде "асваівать"-а це вже дійсно нісенітниця.
Сама ж операція-аналог керченсько-феодосійських десантів Другої світової. Для офіцерів оперативних відділів штабів-безглузда маячня, а ось замполітам-НРАВІЦЦА!
про "збереження тишу" вже написали, тож черговий перл від авторки: "наступлєніє-ета кагда ми ні атступаєм".
Насолоджуйтесь!