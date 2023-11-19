ВСУ оттеснили оккупантов на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсонщины, - Гуменюк

Украинские войска отодвинули оккупантов в 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Цифры отличаются от 3 до 8 км, в зависимости от специфики, географии левого берега. Работы еще много, враг продолжает артиллерийский огонь правым берегом. Это значит, что они могут подтягивать резервы. То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы ", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, украинские защитники продолжают укрепляться на левом берегу.

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