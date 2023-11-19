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В течение 18 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 7 районов сосредоточения, оккупантов, 1 артиллерийское средство, 1 склад и пункт управления, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 18 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и складу боеприпасов противника".

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Автор: 

авиация (2823) Генштаб ВС (6250) артиллерия (632)


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