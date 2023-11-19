Враг атаковал дронами Киев, над городом и на подступах к нему уничтожено около десятка "Шахедов", - КГВА
Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed".
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз.
"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей. (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы). По текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения (данные оперативных сведений будут уточняться.)", - говорится в сообщении.
"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - добавляет Попко.
Пожалуйста, подождите...
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скільки німців воює в україні?
то не пишить херні шановна
за допомогу хочь якусь (але насправді ганебно малу як для багатшої країни ЕС !!!) дякуємо але не пишить що без вас би ми програли бо то є брехня
я й не приписую, що за фантазії, я мав на увазі країну а не себе особисто
Бб. Немає бажання спілкуватись з такою як ти. Бухій та несповна розуму - нічого не довести.
І післязавтра...
І післяпісля...
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
тому нам треба пробувати збивати їх бойовими вертольотами, навісивши на них хороший тепловізор, думаю що може бути ефективніше мобільних патрулів..... щоб не витрачати на них ракети і ресурс винищувальної авіації...
та так чи інакше судячи що люди сидять без світла ті дрони кудись попадають... та і вчора в завод попали..
ну або штуровиками су24
Ще частина була взагалі не розвернута... як с300 знищені під Херсоном, про які згадують ті хто воював там або Буки що на тралах були спалені... бачив відео на самому початку війни із спаленими буками... вроді в Сумській області...
Я написав що не було чим збивати без претензій... За всі роки незалежності ніхто не подумав його пробувати модернізувати... один був орками модернізований до можливого збиття балістики але його лишили в Криму...
А ППО під Херсоном втратили на марші, тому що були не розвернуті 23 числа і їх вивели тільки 24 зранку....Причому є інтерв'ю учасникаТРО навіть тут на цензорі що деякі розбомбила сушка ще прямо в частині....
а буки так само їх везли з частини тільки 24 числа під вогнем орківської авіації... а не стояли вночі вже на чергуванні
Тому підтримка західних платників податків меншає.
Вони бачать що у нас є гроші. Тому виникає питання чому вони мають віддавати свої на нашу армію, коли українці вже і забули коли донатили.
Люди є різні. Багаті теж є різні. Є величезна купа багатих людей, які від початку війни постійно вкладаються в армію, і серйозно. Є й купа гандонів типу гудка, що терміново оце зараз будують яхти і піднімають побори. Якщо відосікі знімають виключно про других, повністю ігноруючи перших - що це, як не тупорила, проплачена орками журнахлюхівська маніпуляція?
Яким чином ви працюєте на перемогу ? Та аж ніяк. На нашу перемогу працює захід і ЗСУ
Добре. А як щодо ваших родичів ?
Щодо сусідів ? Вони якось долучились ? Чи встигли нагнати автівок що аж у двір не зайдеш, поки розмитнення безплатне було.
Щодо вашого попереднього поста - всі мої знайомі мінімум 10% від доходів щомісячно донатять на ЗСУ. А також допомагають з технікою. За всіх українців розписуватися не буду, але думаю що всі притомні українці допомагають як можуть. Тому що або ми підтримуємо наше військо, або чужі солдати все силою заберуть.
Що стосується нульового розмитнення, тут питання складне. Я вважаю, що держава не має права здирати за розмитнення ті гроші, які вона здирає. Тим більше, враховуючи, що гроші з розмитнення йдуть аж ніяк не на ЗСУ, а на маєтки степанчуків. Тому, хто зміг розмитнити машину за нуль - молодці, правильно зробили. Це вже не кажучи про кількість людей, які втратили свої автівки на початку війни.
Які претензії? До кого? Хай висловлюють претензії до свого висеру в 2019 році. А то як голосувати, то за дегенерата, а потім порохоботи у всьому винуваті, ага.