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Враг атаковал дронами Киев, над городом и на подступах к нему уничтожено около десятка "Шахедов", - КГВА

шахед

Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей. (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы). По текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения (данные оперативных сведений будут уточняться.)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Атака дронами на Киев: все воздушные цели поражены на подступах к столице, - КГВА

"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - добавляет Попко.

Автор: 

Киев (25502) дроны (3887) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+12
Тільки лінивий не казав що московія накопичує ракети та шахеди, будує заводи з їх виробництва, а що наше керівництво, крали на асфальті і нічогісінько не зробили.
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19.11.2023 07:28
+10
Дивні тут коменти- з Німеччини роздають "совєти" й Попку(що "він проспав" й особисто пальем ті грьобані Шахєди не збивав), і ЗСУ(щоб з Києва ППО зняли й в Нікополь відправили- до речі, значну частину того ППО ще Порошенко за свої гроші купляв, коли ви зе пА пріколу обрали), і наїзд на киян- що вони собі усе ППО, типу, ЗАБРАЛИ з Харькова і Нікополя. А також коменти з вимогами вклонитися писАкам з, типу, Німеччини за те, що Німеччина дає нам захисну зброю, хоча до цього ці писаки точно не мають ЖОДНОГО відношення. Українці, фільтруйте коменти, будь ласка, тут є багато рснявих.
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19.11.2023 09:19
+8
І завтра буде така ж сама новина...
І післязавтра...
І післяпісля...
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19.11.2023 07:38
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Попко проспав ніч спокійно, а вранці повідомив про дронову атаку. Добре,що хрч повідомив,бо тепер тривога іде тільки з радіо, телефони мовчать. Нікополь тричі дрони атакували, там захисту не має
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19.11.2023 07:25 Ответить
Додаток Київ цифровий сповіщає. Добре, хоч повідомленнями. А не як на початку - виттям сирен з телефонів.
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19.11.2023 07:37 Ответить
А якщо радіо не має, а тільки телефон? І додатків в селі не має,то як бути. Мене столиця не хвилює,бо нашпигована ППО, як індюк, тому попко і спав спокійно. Я подивилася карту тривоги за 10 годин Київська область. Слово про злиття дронів якось звучить дивно та і кількість явно з голови взята.
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19.11.2023 07:41 Ответить
Яке радіо??? Де я про радіо писала?? Ви там у Німеччині дуже боїтесь, що Вас не сповістять??
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19.11.2023 08:14 Ответить
В очі довбитесь??? Новина про Київ. Дивина??
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19.11.2023 08:28 Ответить
Так, і збивають спеціально! Кличко наказав, щоб люди тікали до Києва жити.
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19.11.2023 08:43 Ответить
І справді. Нащо збивати? Може, воно на Львів транзитом летіло, хай би там і збивали
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19.11.2023 09:14 Ответить
Та ви знайшли кому відповідати, це місцева дурочка, яка з серйозною міною пропонувала ППО від Києва прибрати і поставити в село з населенням 4,5 тисячі. При цьому сидить сама в Німеччині, і роздає отакі шикарні поради...
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19.11.2023 12:12 Ответить
Тільки лінивий не казав що московія накопичує ракети та шахеди, будує заводи з їх виробництва, а що наше керівництво, крали на асфальті і нічогісінько не зробили.
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19.11.2023 07:28 Ответить
Працюю і оплачую налоги,щоб ви мали зброю,поки асфальт і шашлики готували. Не біженка, не кацапка, пишу коли маю час, а не як нечаєва по замовленню оп. Усю інформацію, як думають прості, черпаю з висловів жителів села ,а не з листків подоляка. Можете ображати,але коли будете писати з під Бахмут, або коли переможите без Німеччини.
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19.11.2023 08:26 Ответить
Дивна риторика, самі як з налогами і Бахмут? Відносно зе,то мабуть я чи не єдина,яка свою позицію не на Цензорі пише,а на відповідних ресурсах відповідних органів влади. Ви самі хоч щось написали тому ж зе відносно війни,зброї і весіль? Так що тільки дякуючи бугру,ви ще не в окупації.
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19.11.2023 08:34 Ответить
Тоді автомат виробництва тих хто ніхто і в окоп ,а то писати про Україну і воювати за Україну це не одне і те саме. Звучить фальшиво.
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19.11.2023 08:44 Ответить
воюють не автомати а люди
скільки німців воює в україні?

то не пишить херні шановна

за допомогу хочь якусь (але насправді ганебно малу як для багатшої країни ЕС !!!) дякуємо але не пишить що без вас би ми програли бо то є брехня
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19.11.2023 10:19 Ответить
Воює ЗСУ, а інші в ресторанах. Досить себе до захисників приписувати.
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19.11.2023 10:31 Ответить
не блазнюйте шановна
я й не приписую, що за фантазії, я мав на увазі країну а не себе особисто
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19.11.2023 10:38 Ответить
Більшість країни не пам'ятає коли на зсу гроші скидала. Може якусь гривню з кави
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19.11.2023 10:47 Ответить
Надсилайте президенту. Що вам той захід допоміг. Якби він втік, то нас точно би всіх убили. Поки живий зе , здатний красти і знімати потєшні відосики, ми точно війну не програємо.
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19.11.2023 08:47 Ответить
Так ти сам не справляєшся ні з податками ні з Бахмутом. Он Зеленський і Єрмак по Америкам їздять і просять гроші. А де фортеця Бахмут?
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19.11.2023 10:17 Ответить
Ви знову в запої?)))))
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19.11.2023 08:15 Ответить
Це ви в загулі! Питання звідки бабці в Переяславі мати вашу київську прошивку? Як вона її загрузить. Що спати під охороною зеленського приємно вночі? Ви карту тривоги відкрийте і вийдіть з ейфорії захищеності тільки себе,а подумайте і про інших. Бо Україна це не тільки Київ, а усі населені пункти. І не забудьте свій голос за зе віддати,бо дякуючи Одесі,Нікополь, Тернопіль, ви спите спокійно. Досить дискусії зі мною, інших почитай,зелена гнида
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19.11.2023 08:22 Ответить
Очі протріть й похмеліться. Новина про Київ. Доречі, не Ви одна податки сплачуєте.
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19.11.2023 08:30 Ответить
Доречі, отакі як Ви спочатку обрали Зелідора, потім звалили за кордон і волають - про те, що всі навкруги зелені, а вони білі й пухнасті. Причому свою провину за це бидло при владі активно на інших перекладають.
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19.11.2023 08:33 Ответить
Хто ти є? Якщо інших бидло рахуєш? Ти претензії до зе пиши,а не до мене,активна ти наша захисниця своєї сраки
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19.11.2023 08:39 Ответить
Ооо..я не тикала. Що, опохмел пройшов невдало??? Ти запам'ятай. Невдалий опохмел веде до довгого запою
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19.11.2023 09:14 Ответить
Ненормальна, йди вже проспись. Новина про Київ. Я бачу тобі дуже болить з Німеччини за Україну. Добре на відстані Батьківщину любити?

Бб. Немає бажання спілкуватись з такою як ти. Бухій та несповна розуму - нічого не довести.
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19.11.2023 09:54 Ответить
Глупости изволите писать, Валентина! ПВО на всех не хватает, что прикажете делать? Распределить его статистически равномерно по всей территории или сконцентрировать у важнейших скоплений потенциальных целей? Например в Киеве кроме Зели ещё и собрано в одном месте 3 миллиона граждан Украины.
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19.11.2023 10:16 Ответить
3 млн кацапів україни
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19.11.2023 10:28 Ответить
І що ж Вам кияни зробили?? Пальці дверима прищемили? Все Вам кацапи ввадаються..може Вас тойво..вже білка наздогнала?
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19.11.2023 10:37 Ответить
Ви знову про наболіле?
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19.11.2023 10:42 Ответить
Дорогая моя, мне не нужно читать про ПВО, я там служил. А относительно "сховища з барабанами" - это не аргумент. В Киеве в день совершается больше преступлений, чем в Очакове - дык там народу меньше.
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19.11.2023 10:42 Ответить
Перше, що пишуть боти, якщо немає аргументів, це горілка
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19.11.2023 09:03 Ответить
Броньовані баристи, наприклад
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19.11.2023 08:40 Ответить
3.14*е*аси !
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19.11.2023 07:36 Ответить
І завтра буде така ж сама новина...
І післязавтра...
І післяпісля...
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19.11.2023 07:38 Ответить
Невже ви починаєте підозрювати, що зараз не мирний час?
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19.11.2023 11:32 Ответить
Де наша відповідь по мацкві? Чи мохнориле хрипате чмо боїться "третього Майдану" й переключились на заготівлю "********** паличок"?
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19.11.2023 08:09 Ответить
Воно вкладає гроші в марафон і свій рейтинг, а не у зброю. Щоб красти, а не перемагати.
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19.11.2023 08:44 Ответить
Грощі на наші шахеди вкврав Розенблат, а поліція нічого
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 09:11 Ответить
А ви ж не ціните відповіді по Москві, одразу кукуріки про "тіко шибки повибивало" починаєте. Хоча це відповідь на те, що навіть шибок в Києві не повибивало.
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19.11.2023 11:49 Ответить
Кожного разу, коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж брояться, може почнуть чинити тиска на путіна, та припинять обстріли
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19.11.2023 09:08 Ответить
Ще й як повинні, але їх немає
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19.11.2023 09:17 Ответить
Гроші на безпілотники вкврав Розенблат, а поліція нічого
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 09:28 Ответить
Поки не має чим запускати по росії... перероблені сг дрони не показують ефективності,
тому нам треба пробувати збивати їх бойовими вертольотами, навісивши на них хороший тепловізор, думаю що може бути ефективніше мобільних патрулів..... щоб не витрачати на них ракети і ресурс винищувальної авіації...
та так чи інакше судячи що люди сидять без світла ті дрони кудись попадають... та і вчора в завод попали..

ну або штуровиками су24
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19.11.2023 09:35 Ответить
штурмова авіація, що гелікоптер, що літак, не обладнані радарами для наведення на повітряні цілі, особливо маленькі. Щоб попасти за допомогою візуального наведення, треба знати звідки буде летіти і заздалегідь стояти на шляху. Якщо стріляти по візуальному наведенню рухаючись - нікуди не влучиш.
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19.11.2023 11:41 Ответить
А мобільні патрулі на пікапах як знаходять дрони.... вертоліт всерівно швидший за авто на порядок...
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19.11.2023 15:51 Ответить
Всрати під 300,000-500,000 баксів тільки на те, щоб "жителі теж брояться" півтори години? Якась москальска логіка.
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19.11.2023 11:51 Ответить
Дивні тут коменти- з Німеччини роздають "совєти" й Попку(що "він проспав" й особисто пальем ті грьобані Шахєди не збивав), і ЗСУ(щоб з Києва ППО зняли й в Нікополь відправили- до речі, значну частину того ППО ще Порошенко за свої гроші купляв, коли ви зе пА пріколу обрали), і наїзд на киян- що вони собі усе ППО, типу, ЗАБРАЛИ з Харькова і Нікополя. А також коменти з вимогами вклонитися писАкам з, типу, Німеччини за те, що Німеччина дає нам захисну зброю, хоча до цього ці писаки точно не мають ЖОДНОГО відношення. Українці, фільтруйте коменти, будь ласка, тут є багато рснявих.
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19.11.2023 09:19 Ответить
ППО на границях мабуть втратили в перші дні війни, не було чим збивати балістику ті ж Іскандери, 7 дивізіонів С300 була на старих клістронах. нові вилучило ДБР і мала занижені ТТХ, особливо щодо таких цілей як крилаті ракети....
Ще частина була взагалі не розвернута... як с300 знищені під Херсоном, про які згадують ті хто воював там або Буки що на тралах були спалені... бачив відео на самому початку війни із спаленими буками... вроді в Сумській області...
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19.11.2023 09:42 Ответить
Балістику не було чим збивати, поки Патріоти не передали, кицю. Радянське гівно не здатне збивати балістику. І ппо на самому кордоні ніхто ніколи не ставить.
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19.11.2023 11:30 Ответить
Кицю будеш свою голову без мозку називати...
Я написав що не було чим збивати без претензій... За всі роки незалежності ніхто не подумав його пробувати модернізувати... один був орками модернізований до можливого збиття балістики але його лишили в Криму...

А ППО під Херсоном втратили на марші, тому що були не розвернуті 23 числа і їх вивели тільки 24 зранку....Причому є інтерв'ю учасникаТРО навіть тут на цензорі що деякі розбомбила сушка ще прямо в частині....
а буки так само їх везли з частини тільки 24 числа під вогнем орківської авіації... а не стояли вночі вже на чергуванні
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19.11.2023 11:53 Ответить
В перші дні було багато уражень, до того, як в прикордонних зонах почали втрачати щось на марші спочатку були удари по розгорнутим в бойове чергування рлс. Більшість з ппо яке вижило це якраз те, що не було розгорнуте.
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19.11.2023 11:59 Ответить
Ви би бачили як активно транслюють київське життя закордоном. Розмірене, сите, без війни. Багаті автівки, ресторани, будинки, корупція.
Тому підтримка західних платників податків меншає.
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19.11.2023 10:49 Ответить
підтримка західних платників податків меншає коли у того західного платника починаються вибори і правопопулісти починають маніпулювати темою допомоги Україні.
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19.11.2023 11:54 Ответить
Ні. Можливість для маніпуляцій починається з крадівництва і корупції української влади.
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19.11.2023 13:54 Ответить
Ну то прикормлені кацапами журнашлюхи стараються. Звісно, десять тисяч мажорів при бюджетному кориті живуть шикарно, і жили, і житимуть. А чого не транслюють на захід як шикарно живуть люди в Авдіївці зараз? Чого не транслюють, як мордують українців на тимчасово окупованих територіях? Бо за це грошей не платять, на відміну від роликів про шикарне життя десяти тисяч дегенератів, які ніколи не були українцями і ніколи не стануть?
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19.11.2023 12:17 Ответить
Хто вам сказав? Всі соцмережі забиті тим контентом. І саркастичними коментами
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19.11.2023 13:53 Ответить
Це прекрасно, що в країні існує життя. Нам що, треба самим підпалити Київ, щоб західній аудиторії було на що витріщатися в телевізор?
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19.11.2023 14:27 Ответить
Да, але як пояснити платникам податків , чому їхні гроші йдуть нам, коли самі українці на армію не дуже тратяться, мають свої гроші і витрачають їх на розваги та дорогі речі
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19.11.2023 18:12 Ответить
Я згоден із коментаторами вище. Журналістські сюжети з акцентом, що українці жирують за гроші Заходу - це явна маніпуляція. Ми так само можемо зняти сюжет про ситих європейців, які возять свої дупи, купуючи нафту на 1 мільярд євро в день, а потім за ці гроші русня робить ракети для нашого вбивства. Розкачка тупого стада на емоції.
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19.11.2023 19:01 Ответить
Нє, ви не зрозуміли.
Вони бачать що у нас є гроші. Тому виникає питання чому вони мають віддавати свої на нашу армію, коли українці вже і забули коли донатили.
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19.11.2023 19:49 Ответить
То ви не зрозуміли.
Люди є різні. Багаті теж є різні. Є величезна купа багатих людей, які від початку війни постійно вкладаються в армію, і серйозно. Є й купа гандонів типу гудка, що терміново оце зараз будують яхти і піднімають побори. Якщо відосікі знімають виключно про других, повністю ігноруючи перших - що це, як не тупорила, проплачена орками журнахлюхівська маніпуляція?
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20.11.2023 09:23 Ответить
Не розказуйте казки в які самі не вірите.
Яким чином ви працюєте на перемогу ? Та аж ніяк. На нашу перемогу працює захід і ЗСУ
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20.11.2023 09:26 Ответить
Я виробляю ліки, які передаються на ЗСУ. Воюватимете без ліків? Чи у мразії купите по 17?
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20.11.2023 09:27 Ответить
То ви у сфері забезпечення. Це мінімум людей у країні.
Добре. А як щодо ваших родичів ?
Щодо сусідів ? Вони якось долучились ? Чи встигли нагнати автівок що аж у двір не зайдеш, поки розмитнення безплатне було.
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20.11.2023 09:30 Ответить
Поясніть американцям що це таке.
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20.11.2023 13:22 Ответить
Ну ви якось мабуть починайте читати коментарі які вам пишуть. Маєтки, на кшталт стефанчука, мають всі українці? Чи десять тисяч гандонів, які поколіннями пасуться у бюджетного корита? Очевидна заказуха, причому маніпулювання явно ногами росте в застінки кремля.

Щодо вашого попереднього поста - всі мої знайомі мінімум 10% від доходів щомісячно донатять на ЗСУ. А також допомагають з технікою. За всіх українців розписуватися не буду, але думаю що всі притомні українці допомагають як можуть. Тому що або ми підтримуємо наше військо, або чужі солдати все силою заберуть.

Що стосується нульового розмитнення, тут питання складне. Я вважаю, що держава не має права здирати за розмитнення ті гроші, які вона здирає. Тим більше, враховуючи, що гроші з розмитнення йдуть аж ніяк не на ЗСУ, а на маєтки степанчуків. Тому, хто зміг розмитнити машину за нуль - молодці, правильно зробили. Це вже не кажучи про кількість людей, які втратили свої автівки на початку війни.
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21.11.2023 09:15 Ответить
Ви спочатку почитайте каменти і претензії до нас всіх. Тоді до вас дійде.
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21.11.2023 09:34 Ответить
Ні, не дійде, бо бачив багато всякого, в тому числі і маразм на кшталт "а пачіму ані сідят в рєстаранах і празднуйут дніраждєній єслі в странє вайна? зєлєнскій запрєті!!1адін".

Які претензії? До кого? Хай висловлюють претензії до свого висеру в 2019 році. А то як голосувати, то за дегенерата, а потім порохоботи у всьому винуваті, ага.
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21.11.2023 14:07 Ответить
Якби тих дронів знищили близько тисячі чи близько сотні, то можна було б застосувати термін "близько". Але якщо їх чи вісім, чи дев'ять, то можна було б і вказати точну цифру.
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19.11.2023 14:13 Ответить
 
 