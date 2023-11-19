Враг атаковал дронами Киев, над городом и на подступах к нему уничтожено около десятка "Шахедов", - КГВА

Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей. (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы). По текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения (данные оперативных сведений будут уточняться.)", - говорится в сообщении.

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"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - добавляет Попко.