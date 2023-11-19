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В ночь на 19 ноября уничтожены 15 из 20 вражеских "Шахедов", - Генштаб (обновлено)

шахед,шахєд

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 29 из 38 ударных БПЛА. Кроме того, в ночь на 19 ноября враг снова атаковал нашу страну ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожено 15 из 20 вражеских дронов.

Как позже уточнили в Воздушных силах, в ночь на 19 ноября 2023 года оккупанты атаковали с севера (Курская область - рф) ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг атаковал дронами Киев, над городом и на подступах к нему уничтожено около десятка "Шахедов".

Также читайте: Российские оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и 58 авиаударов по территории Украины, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6250) дроны (3887)


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Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Вночі над Сумщиною збили 3 ворожі безпілотники Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
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19.11.2023 08:34 Ответить
Нікополь також три атакували місто. Дивилася траєкторію польоту дронів, летять через усю країну і тільки повідомлення якій області ховатися, але чомусь не збивають. Тривога ж іде з запізненням, а то і зовсім відсутня
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19.11.2023 08:50 Ответить
Скоро два роки гарячої фази війни, і такі шахеди чи їм подібні мусили б пачками летіти на болота, а в Україні тільки дивляться як тільки чиновникам підвищити зарплатню.
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19.11.2023 08:41 Ответить
Санкції накладені на Московію, а таке враження що на Україну. Допомога розкрадається, снаряди та ракети не виробляються, чиновникам тільки гроші давай.
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19.11.2023 09:55 Ответить
Кожного разу коли рашисти запускають на нас шахеди, ми у відповідь теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж брояться, може почнуть чинити тиска на путіна, може тоді припинять
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19.11.2023 09:06 Ответить
Ми можемо запустити тільки яйця по 17, асфальт, тротуарну плитку,розкрадену допомогу та відосики.
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19.11.2023 10:06 Ответить
А скільки дронів полетіло на Донецьк,Луганськ,Сімферополь.. ?((Там "впаші люди"?А може там гріються та готуються терористи?((
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19.11.2023 09:19 Ответить
 
 