В ночь на 19 ноября уничтожены 15 из 20 вражеских "Шахедов", - Генштаб (обновлено)

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 29 из 38 ударных БПЛА. Кроме того, в ночь на 19 ноября враг снова атаковал нашу страну ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожено 15 из 20 вражеских дронов.

Как позже уточнили в Воздушных силах, в ночь на 19 ноября 2023 года оккупанты атаковали с севера (Курская область - рф) ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг атаковал дронами Киев, над городом и на подступах к нему уничтожено около десятка "Шахедов".

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