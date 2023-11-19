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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковщины, без пострадавших

харківщина

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под огнем находились Казачья Лопань Харьковского района, Огурцово, Гатище, Плетеновка Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Купянского района и другие населенные пункты.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Также читайте: Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома. ФОТО

Автор: 

обстрел (27057) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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