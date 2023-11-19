За прошедшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковщины, без пострадавших
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под огнем находились Казачья Лопань Харьковского района, Огурцово, Гатище, Плетеновка Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Купянского района и другие населенные пункты.
Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.
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