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На Черкасщине работала ПВО, в результате падения обломков дрона повреждены 5 домов

шахед

В ночь на 19 ноября на территории Черкасщины работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь с тревогой более 4 часов. Враг устроил очередной террор с воздуха. По предварительным данным, наши защитники минуснули в небе над Звенигородщиной вражеский БпЛА", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

"Берегите себя и не игнорируйте предупреждение об опасности!", - обращается Табурец к жителям региона.

Также читайте: Обломки шахедов повредили дома на Черкащине

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 ноября уничтожено 15 из 20 вражеских "Шахедов".

Автор: 

дроны (3887) Черниговская область (1127)


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Кожного разу коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на них хвилю щахедів у відповідь, може тоді припинять, нехай іхні жителі теж брояться, може почнуть чинити тиска на путіна,
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19.11.2023 09:04 Ответить
Ті ваші хвилі дронів потрібні на фронті ЗСУ, а не для якихось міфічних попадання в поле. Чому вас не хвилює інше, чому такий захищений Київ пропустив дрони аж до Золотоноші? Канів?
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19.11.2023 09:17 Ответить
Питання точно не до мене, до воєнного керівництва, збирайтесь мітингом та запитуйте, де ППО
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19.11.2023 09:19 Ответить
Як на мене, то кожне місто повинно придбати ППО, запитайте у свого мера
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19.11.2023 09:25 Ответить
Ага, після того як зелені забрали в міст військовий податок сильно розженешся щось таке дороге купувати. Та й таку техніку у ''воєнторзі'' не купиш
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19.11.2023 09:36 Ответить
 
 