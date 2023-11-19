На Черкасщине работала ПВО, в результате падения обломков дрона повреждены 5 домов

В ночь на 19 ноября на территории Черкасщины работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь с тревогой более 4 часов. Враг устроил очередной террор с воздуха. По предварительным данным, наши защитники минуснули в небе над Звенигородщиной вражеский БпЛА", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

"Берегите себя и не игнорируйте предупреждение об опасности!", - обращается Табурец к жителям региона.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 19 ноября уничтожено 15 из 20 вражеских "Шахедов".