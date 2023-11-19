Рашисты за прошедшие сутки 71 раз обстреляли Херсонщину, били по жилым кварталам
За сутки оккупанты выпустили 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23, БПЛА и авиации по территории Херсонщины.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию сельскохозяйственного предприятия в Херсонском районе", - говорится в сообщении.
По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочка, в Херсонской городской городской территориальной громаде поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке и Садовом. По населённым пунктам Херсонской ТГ враг выпустил 20 снарядов.
В сутки 4 жителя Херсонщины получили ранения.
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