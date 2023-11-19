Ткач о нападении: Чья это охрана – не знаем. Ударили в шею и по камере, пытаемся восстановить видеофайл
Журналист Михаил Ткач поблагодарил за поддержку в ситуации с нападением на него во время съемок возле элитного ресторана в Козине на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткача.
Он напоминает, что в пятницу, 17 ноября, около 22:20 на парковке ресторана "Тандыр" в Козине (Киевская область) съемочная группа заметила много автомобилей премиум класса.
"В 23 ресторана покинули несколько человек, среди которых бывший заместитель генерального прокурора. Нам стало интересно и мы еще подождали, чтобы увидеть других гостей заведения. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители. Большая компания с охраной. Поскольку наше авто не очень отвечает уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг", - отмечает журналист.
"Дальше, понимая что в нашем авто есть люди, они поключили дальний свет на расстоянии двадцати метров. Впоследствии, когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вообще вплотную к нашему. Понимая, что я никого не увижу, потому что нас ослепили, я вышел во двор. Сразу сообщил охране, что я журналист "Украинской правды" и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру.
Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась. Скорее всего, камера была повреждена при ударе. А ведь видеофайл, который я снимал в тот момент, не открывается. Пытаемся восстановить", - добавляет Ткач.
Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана кого-то из гостей. О чем отметили в новости на УП. Ряд машин имеет оперативные или поддельные номерные знаки. Поэтому это затрудняет ответ на вопрос: чья охрана? Но мы работаем, чтобы на него ответить", – говорится в сообщении.
Ткач также поблагодарил полицию за оперативную реакцию.
"Надеюсь, видео с камер заведения еще существует и поможет ответить на вопрос, кто эта толпа с охраной, почему для них работает заведение после 23-й, на каких основаниях некоторые из них используют поддельные номерные знаки или номерные знаки прикрытия и почему их охрана считает , что применение силы к журналисту будет иметь меньшие последствия, чем съемка журналистом тех, кого они охраняют. Это важно. Важно для того, чтобы люди, которые думают, что имеют исключительное право так поступать - осознали, что так поступать они не имеют исключительного права. Такого права не имеет никто", - резюмирует он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.
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Якщо ти вважаєш, що твої права поррушені- набираєш 102, чи їдеш у райвідділок і пишеш заяву у поліцію. "Правник, блін"
Не захищаю Ткача, але, заради справедливості, він же не бухать і танцювать в кафе поперся, на відміну від бикуватих чуваків. Він же ж типу працює. А що там роблять оті дядьки призивного віку вночі? Працюють офіціантам та баристами? Ні, бо кафе має закриватись мінімум за годину до комендантського часу. І щось мені здається, що це якраз людішкі слуг і ригів відпочивають.
В конкретному випадку мені був би цікавим жабогадюкінг між Ткачем і тими гостями.
ракети.та немає депутатів опозиції.ніякого внутрішнього опору.ми як раби захищаємо панів щоб їм було добре ресторані
Х
подивіться скільки дітей топ чиновників Ізраілю воює зараз в Газі: діти міністрів, прокурорів, депутатів вищих рангів. А діточки нашої топ-бидлоти?
Ви боти провладні чи просто у вас з народження голова динєподібна?
Їхнє завдання одне - руйнування державності суверенної Россії, та повернення самої Россії під контроль Пекіну.
🤡
"О 23 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. ... 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною.
"Далі, ... журналіст "Української правди" .. продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. ... камеру було пошкоджено під час удару.
"... не знаємо, з ким пов'язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. ...Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона?.
Чому в таких місцях не відловлюють ухилянтів від мобілізації в ЗСУ? Чому тільки селах відловлюють молодиків ? Чому хоча з охорони не можна зібрати військовий підрозділ?
Так званий
нахер воно треба? в чому сенс?
чому, воно катається по монакам, вільно?
шо саме воно висвітлює, і як що, дуже особисте, то чому ткач ще живий?
В Козині розводив срач...
Охоронці там бродили,
Й писок халую набили.
То що робити з цим знанням?