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Ткач о нападении: Чья это охрана – не знаем. Ударили в шею и по камере, пытаемся восстановить видеофайл

ткач

Журналист Михаил Ткач поблагодарил за поддержку в ситуации с нападением на него во время съемок возле элитного ресторана в Козине на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткача.

Он напоминает, что в пятницу, 17 ноября, около 22:20 на парковке ресторана "Тандыр" в Козине (Киевская область) съемочная группа заметила много автомобилей премиум класса.

"В 23 ресторана покинули несколько человек, среди которых бывший заместитель генерального прокурора. Нам стало интересно и мы еще подождали, чтобы увидеть других гостей заведения. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители. Большая компания с охраной. Поскольку наше авто не очень отвечает уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг", - отмечает журналист.

Смотрите: На журналиста Ткача напали во время съемок возле элитного ресторана в Козине Киевской области. ВИДЕО

"Дальше, понимая что в нашем авто есть люди, они поключили дальний свет на расстоянии двадцати метров. Впоследствии, когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вообще вплотную к нашему. Понимая, что я никого не увижу, потому что нас ослепили, я вышел во двор. Сразу сообщил охране, что я журналист "Украинской правды" и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру.

Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась. Скорее всего, камера была повреждена при ударе. А ведь видеофайл, который я снимал в тот момент, не открывается. Пытаемся восстановить", - добавляет Ткач.

Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана кого-то из гостей. О чем отметили в новости на УП. Ряд машин имеет оперативные или поддельные номерные знаки. Поэтому это затрудняет ответ на вопрос: чья охрана? Но мы работаем, чтобы на него ответить", – говорится в сообщении.

Ткач также поблагодарил полицию за оперативную реакцию.

Читайте: По факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом открыто уголовное производство, - Нацполиция

"Надеюсь, видео с камер заведения еще существует и поможет ответить на вопрос, кто эта толпа с охраной, почему для них работает заведение после 23-й, на каких основаниях некоторые из них используют поддельные номерные знаки или номерные знаки прикрытия и почему их охрана считает , что применение силы к журналисту будет иметь меньшие последствия, чем съемка журналистом тех, кого они охраняют. Это важно. Важно для того, чтобы люди, которые думают, что имеют исключительное право так поступать - осознали, что так поступать они не имеют исключительного права. Такого права не имеет никто", - резюмирует он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.

Автор: 

журналистика (3289) нападение (2208) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+41
Охорона , скоріш за все , була або ,, слуг наріда ",
або ОПЗЖ
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19.11.2023 09:38
+23
Хочеться сказати тільки одне: ,, щоб ці відвідувачи повиздихали разом з охороною!" Амінь.
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19.11.2023 09:41
+23
Журналісти самі привели до влади цю зелену банду, а тепер жаліються. В 19 році були останні вільні вибори в історії України, тепер будуть вибори без вибору, бо ці баньдюки просто так владу не віддадуть..
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19.11.2023 09:44
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Правила форума Совет форумчан
Охорона , скоріш за все , була або ,, слуг наріда ",
або ОПЗЖ
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19.11.2023 09:38 Ответить
усі розважальні заклади мають бути закриті в комендантську годину.... звідки взялись в кафе ті мордаті люди?
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19.11.2023 11:12 Ответить
Я конкретно написала. Припиніть свій словесний понос.
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19.11.2023 12:04 Ответить
Припини морозити чухню, в 307 написано, що Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці
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19.11.2023 12:15 Ответить
А ще будь-яка людина може знімати протиправні дії, а саме роботу закладу після початку комендантської години. Якийсь у вас підхід вибірковий... Крім того, у журналістів, на відміну у рядових громадян, значно більше прав у тому, що вони можуть знімати. В тому числі ', вони мають право знімати у зоні, де оголошено військовий або назпзвичайний стан. В Україні наразі такий стан є чинним. Так що перед тим, як ******* про закон, варто його знати.
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19.11.2023 13:01 Ответить
Для припинення порушення та відновлення прав бородатих персон в Україні наче існує поліція з судом. Вирішувати такі суперечки з журналістами кулаками виглядає цілком злочинно.
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19.11.2023 13:32 Ответить
тобто ти згоден висіти на одному стовпі разом з цими бородатими громадянами?
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19.11.2023 19:46 Ответить
Ти хоячш сказати, що вибивання камери із руки журналіста і застосування до нього фізичної сили регламентовано в статті 307?
Якщо ти вважаєш, що твої права поррушені- набираєш 102, чи їдеш у райвідділок і пишеш заяву у поліцію. "Правник, блін"
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19.11.2023 20:00 Ответить
Так по дебільному бикувать дозволяють собі тільки міліонери- прокурори, та судді бо живуть як криси на нечесно зороблених грошах прикриваючись владой якій вони служать а не суспільству, явно один з них, якась хрень мабуть з перепою про псевдо-журналіста псевдо законнік хренов піди проспись
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19.11.2023 12:00 Ответить
А що робив журналіст під час комендантської години біля ресторану, чи жуоналістам і "слугам" з "ригами" можна?
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19.11.2023 18:48 Ответить
Ну, цей журналіст (місцями добряче підзеленений) взяв спеціальну корочку, щоб пересуватися під час комендантської години і проводити розслідування.
Не захищаю Ткача, але, заради справедливості, він же не бухать і танцювать в кафе поперся, на відміну від бикуватих чуваків. Він же ж типу працює. А що там роблять оті дядьки призивного віку вночі? Працюють офіціантам та баристами? Ні, бо кафе має закриватись мінімум за годину до комендантського часу. І щось мені здається, що це якраз людішкі слуг і ригів відпочивають.
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19.11.2023 19:50 Ответить
Взагалі-то в цій жеж статті і написано: Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці
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19.11.2023 12:10 Ответить
для зустрічей посадових осіб держава передбачила кабінети, та службові приміщення! а ресторани та кафе з елітними авто та номерами прикриття-це зіичайна "Сходка перевертнів" з охоронцями від звичайних людей
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19.11.2023 12:37 Ответить
Написали таке, Ви що? Де Ви побачили при чєстном мальчіке при владі перевертнів? Їх давно немає, як і олігархів. А ще за Саакашвілі щезли, як роса на сонці і грузинські бандити.
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19.11.2023 18:53 Ответить
Чому вони не на фронті ?!!!
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19.11.2023 11:51 Ответить
Знову ОП закриває глаза на якусь проблему українців підсовуючи Ткача. Ткач це цепний пудель Єрмака. Він по команді і наводці з ОП знімає сюжети про неугодних і вилизує Єрмака на українській правді.
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19.11.2023 09:39 Ответить
я так розумію що оті ублюдки які охороняли таких самих ублюдків є угодними угоднікамі...
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19.11.2023 09:44 Ответить
Вибачте' шановний але Все і далі мають по повній як у 2019 році а ви того не бачите. Головне створити атмосферу що є хтось гірший за бубочку та Єрмака з шоблою. Ті хто в сюжеті не хороші, просто треба народу в черговий раз насипати у мізки поки оп в черговий раз мутитиь якийсь черговий договорняк з кацапами в Омані
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19.11.2023 12:17 Ответить
ублюдків де коли та до кого б вони не мали приналежності у всі часи потрібно називати ублюдками-бо вони саме ними і є...
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19.11.2023 12:20 Ответить
Не треба підсовувати подібні висери на замовлення подоляка.
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19.11.2023 09:48 Ответить
А шо по Монакам дарма катався. Батальонери враз з Дерьмаком прибігали рішати після сюжетів Ткача. А опофеозом є аукціон з майбахом. Власник ховався в Польщі аткач з Притулою машину продають. Геть гнилий персонаж.
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19.11.2023 10:47 Ответить
https://t.me/RostyslavS/3071 Як раз про той майбаз
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19.11.2023 12:22 Ответить
Хочеться сказати тільки одне: ,, щоб ці відвідувачи повиздихали разом з охороною!" Амінь.
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19.11.2023 09:41 Ответить
ну навіщо так жорстоко? у нас стільки територій замінованих, вони могли б саперам допомагати...
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19.11.2023 11:15 Ответить
аби якийсь ткач ліз мені межи очі і знімав без дозволу я би йому також дав по шиї (без вагань)
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19.11.2023 09:42 Ответить
Дивний журналіст.Про якісь права згадує.
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19.11.2023 09:43 Ответить
Журналісти самі привели до влади цю зелену банду, а тепер жаліються. В 19 році були останні вільні вибори в історії України, тепер будуть вибори без вибору, бо ці баньдюки просто так владу не віддадуть..
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19.11.2023 09:44 Ответить
По вашому бити журналіста можна в залежності, подобається він мені чи не подобається?
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19.11.2023 11:05 Ответить
Ми доречі коментуємо статтю на Цензорі яка подана в рубриці новин в якій написано що єдині двері які відкрив Ткач це двері автомобіля в якому він перебував. Звідки ваші висновки про ноги і двері?
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19.11.2023 12:59 Ответить
Реальні бандюки були при владі у 2013 році, але Україна і їх перемолола. А нинішні це так, -шпана. Їх виплюнуть і не помітять.
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19.11.2023 14:06 Ответить
можна, і навіть потрібно - тільки морально, а не фізично.
В конкретному випадку мені був би цікавим жабогадюкінг між Ткачем і тими гостями.
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19.11.2023 13:25 Ответить
Тільки потрібно уточнювати - які саме журики сприяли приходу до влади ЄрЗе. Уточнення що Ткач один з них, - було б доцільним.
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19.11.2023 13:22 Ответить
Сраколиза не шкода зовсім.
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19.11.2023 09:44 Ответить
Чомусь по тому шоблу не летять
ракети.та немає депутатів опозиції.ніякого внутрішнього опору.ми як раби захищаємо панів щоб їм було добре ресторані
Х
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19.11.2023 09:45 Ответить
"УП" - "зєлєна" помийка ОПи. Немає про що розмовляти. Ткач - дешевий самопіарник та підлабузник на бюджетному утриманні . доведено низкою інших його публікацій з прикритим та не дуже, вихвалянням влади.
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19.11.2023 09:45 Ответить
Оприлюдніть,будь ласка,весь список гостей тих що з охоронцями.Якщо весь їх злочин-що вони догулювали після 23 ї,то напад на журналіста-це набагато важчий проступок.Потрібна додаткова деталізація того що відбулось.
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19.11.2023 09:46 Ответить
Пацани не впізнали свого сраколиза. А може то охорона Серлєща дала колишеьому колезі лєща?
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19.11.2023 10:00 Ответить
Минуточку, тов. Ткач! "використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття" - так это может для секретности, а не для того, чтобы какой-то журналист всё снимал и выкладывал?
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19.11.2023 10:01 Ответить
Якщо використовує номери прикриття, то нєфіг по ресторанах дорогих шастати!
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19.11.2023 10:20 Ответить
А это почему?
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19.11.2023 10:23 Ответить
Придворный журналист Ткач снова разыгрывает из себя жертву режима.
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19.11.2023 10:02 Ответить
нема кому воювати?
подивіться скільки дітей топ чиновників Ізраілю воює зараз в Газі: діти міністрів, прокурорів, депутатів вищих рангів. А діточки нашої топ-бидлоти?
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19.11.2023 10:10 Ответить
бідненькі дітки з калашами... . То може поїдеш, та допоможеш їм..!?
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19.11.2023 10:22 Ответить
поцілуй Леніна в засмок
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20.11.2023 14:50 Ответить
Странная история, которую могут раздуть до никчемной новости с Фарион. Пока всех колотили в СМИ о Фарион , как то смазалась действительно важная информация , о том что Военный Вождь прогундосил, что скоро будем выбирать - или затраты на военные нужды , или социальные выплаты ... мол, США денег не дают. Тут полный КРАХ надвигается - и военный ( где боеприпасы,техника и прочее для обороны ? ), и экономический , и социальный , и гуманитарный , и террриториальный ( не дай БОГ! ) ... а из каждого утюга трахкатят о Фарион ... а теперь и про Ткача будут?
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19.11.2023 10:27 Ответить
О, я тільки що зі сторінки Ткача. Дякую за відповіді на мої питання-а хто такий цей Ткач.
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19.11.2023 10:29 Ответить
Ткач это новый Лещенко. Такое же дерьмо с фоточками, типа, оппозиционер. На самом деле нет.
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19.11.2023 10:42 Ответить
УП і всілякі журналістські вкиди ,цілком "жовтий туман" в українському інформпросторі" ще з часів небіжчика Гонгадзе .Вони єдля того,щоб відвертати суспільну думку ,від дій влади, в певний момент часу...
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19.11.2023 10:40 Ответить
Може то в тебе з дупи виходить жовтий туман після бургерів? Ткач нормально ставить питання. Чи ти під прокурорськими *********?
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19.11.2023 10:57 Ответить
Гонгадзе був взірцем української журналістики, кицюню. Воровська влада його боялась до всирачки.
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19.11.2023 12:23 Ответить
я б сказав так: покійний не встиг особливо засвітитися. Тобто точно вже сказати не вдасться. Тоді ще Укр. правда лише набирала обороти. А вже із вбивством притула перехопила управління повністю на себе і газета з часом стала помийкою для інфозливів по замовленню. А вільне дітище Гонгадзе "Народну Правду" змаргіналізувала з допомогою москалів, які цілодобово з неї не вилазили. А потім і зовсім прикрила. Нашо за свій рахунок утримувати те, шо не приносить доходів. а доходи там немалі - серлещ із своєю квартирою не дасть збрехати. Скільки смертей навколо тієї зміючки оленки. грузин і білорус - це не всі. Там ще пару чоловік загинуло у колибі від чадного газу.
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19.11.2023 13:27 Ответить
Так, справжя чорна вдова. І на місце вибуху миттєво прибігла, і вимагала не фотографуватиїї, як наче сама замінувала. Тим більше, що в неї був мотив і можливість.
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19.11.2023 18:46 Ответить
Якіїсь балбєси замість того, щоб ставити питання про ет, що є пани, і є кріпаки, почали бризкати лайно на Ткача.
Ви боти провладні чи просто у вас з народження голова динєподібна?
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19.11.2023 10:56 Ответить
"динєподібна голова ".що конкретного. довідався український народ із цієї новини???не ******** з бургерами ,жуй ось це-Важливо. Ми не знаємо, з ким пов'язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП. Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона? Але ми працюємо, щоб на нього відповісти", - йдеться у повідомленні. (балбес є балбес)
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19.11.2023 11:06 Ответить
..разве не знаете чья охрана???? Что это за цирк....
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19.11.2023 11:22 Ответить
для себе він знає, що то за компанія була.
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19.11.2023 13:16 Ответить
Сцикливе холуйське тецекашне падло мабуть більше боїться відвудувачів Тандиру,а ніж москалів)))
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19.11.2023 11:44 Ответить
сюди працівники воєнкомату не ходять... А які б з тих охоронців були штурмовики!
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19.11.2023 12:11 Ответить
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19.11.2023 12:22 Ответить
Окреме питання, що про це може знати москальський емігрант у США, але то таке...
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19.11.2023 12:52 Ответить
ну, вони типу один про одного багато знають. але що саме є правда, а що маніпуляції довірливими простаками, ніхто з ас впевненими бути не може. Я взагалі таких "американських" обминаю.
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19.11.2023 13:30 Ответить
Россією керують чотири людини- бандит, його адвокат, акгент Китаю, та найнятий *****, якому відведена роль дурника.
Їхнє завдання одне - руйнування державності суверенної Россії, та повернення самої Россії під контроль Пекіну.
🤡
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19.11.2023 15:45 Ответить
Приклад тектонічного розлому між фронтом і тилом: другий (десятий !) рік кровопролитної руйнівної війни, а на парковці ресторану "Тандир" в Козині ... багато автомобілів преміум класу.

"О 23 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. ... 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною.

"Далі, ... журналіст "Української правди" .. продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. ... камеру було пошкоджено під час удару.

"... не знаємо, з ким пов'язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. ...Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона?.

Чому в таких місцях не відловлюють ухилянтів від мобілізації в ЗСУ? Чому тільки селах відловлюють молодиків ? Чому хоча з охорони не можна зібрати військовий підрозділ?

Так званий

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19.11.2023 12:40 Ответить
А чому їх в бус не пакують? Посеред ночі,та ще й комендантську годину? Эх расцвела буйным цветом малина!!! Дякую пану Президенту, ти нелюдь,як тебе Українська земля носить,як ти міг все це допустити,ти ж тут народився!?!?
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19.11.2023 12:42 Ответить
Які кремезні впевнені в собі хлопці, саме таких армії не вистачає. Аууу, ТЦКшники ви де???
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19.11.2023 12:51 Ответить
Чесслово ! Вы как маленькие ! У них броня !
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19.11.2023 16:02 Ответить
я не розумію творчість ткача! чому тут всі претесь від цього уйобка?
нахер воно треба? в чому сенс?
чому, воно катається по монакам, вільно?
шо саме воно висвітлює, і як що, дуже особисте, то чому ткач ще живий?
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19.11.2023 13:45 Ответить
Токсиків жОпа випускає, щоб перебити новини про Залужного і про зменшення допомоги від союзників!
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19.11.2023 14:20 Ответить
Интересно , а менты уже ОТКРЫЛИ уголовное дело по ряду статей ? Тут как минимум 171 и 296.
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19.11.2023 14:39 Ответить
Єрмак готує тітушек до Майдану. Тому в них броня від призову !
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19.11.2023 16:00 Ответить
Єрмаковський такий Ткач,
В Козині розводив срач...
Охоронці там бродили,
Й писок халую набили.
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19.11.2023 18:58 Ответить
Свінарчюкі, бариґа, наживаєцца на краві... Дуже добре, що всмалили в твою тупу мармизу, Ткачь!
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19.11.2023 20:06 Ответить
Слабо!)
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19.11.2023 20:54 Ответить
Можливо вже відомо, хто там був, і тутешнім дали команду мочити Ткача.
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19.11.2023 22:51 Ответить
Я вибачаюсь, це вже європа? Думаю всі ми розуміємо, что конкретні прізвища не маютьб значення. Всі ми знаємо хто там був. Там та в іньших закладах, хто гуляє весілля. При цій владі, чи при попередній, чи ще раніше. То все ті самі люди
То що робити з цим знанням?
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19.11.2023 23:01 Ответить
Може то і не охорона була, а якісь вільнікідораси? Шо ти у тому ресторані робив а Ткач? Грошей багато маєш?
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20.11.2023 00:54 Ответить
 
 