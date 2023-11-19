Ткач о нападении: Чья это охрана – не знаем. Ударили в шею и по камере, пытаемся восстановить видеофайл

Журналист Михаил Ткач поблагодарил за поддержку в ситуации с нападением на него во время съемок возле элитного ресторана в Козине на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Ткача.

Он напоминает, что в пятницу, 17 ноября, около 22:20 на парковке ресторана "Тандыр" в Козине (Киевская область) съемочная группа заметила много автомобилей премиум класса.

"В 23 ресторана покинули несколько человек, среди которых бывший заместитель генерального прокурора. Нам стало интересно и мы еще подождали, чтобы увидеть других гостей заведения. В 23:30 ресторан начали покидать последние посетители. Большая компания с охраной. Поскольку наше авто не очень отвечает уровню заведения, охрана обратила на него внимание и начала ходить вокруг", - отмечает журналист.

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"Дальше, понимая что в нашем авто есть люди, они поключили дальний свет на расстоянии двадцати метров. Впоследствии, когда посетители пошли на выход, на дальнем свете один из автомобилей подъехал вообще вплотную к нашему. Понимая, что я никого не увижу, потому что нас ослепили, я вышел во двор. Сразу сообщил охране, что я журналист "Украинской правды" и продолжил снимать. Два охранника начали закрывать камеру.

Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась. Скорее всего, камера была повреждена при ударе. А ведь видеофайл, который я снимал в тот момент, не открывается. Пытаемся восстановить", - добавляет Ткач.

Мы не знаем, с кем связана охрана. Знаем, что это охрана кого-то из гостей. О чем отметили в новости на УП. Ряд машин имеет оперативные или поддельные номерные знаки. Поэтому это затрудняет ответ на вопрос: чья охрана? Но мы работаем, чтобы на него ответить", – говорится в сообщении.

Ткач также поблагодарил полицию за оперативную реакцию.

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"Надеюсь, видео с камер заведения еще существует и поможет ответить на вопрос, кто эта толпа с охраной, почему для них работает заведение после 23-й, на каких основаниях некоторые из них используют поддельные номерные знаки или номерные знаки прикрытия и почему их охрана считает , что применение силы к журналисту будет иметь меньшие последствия, чем съемка журналистом тех, кого они охраняют. Это важно. Важно для того, чтобы люди, которые думают, что имеют исключительное право так поступать - осознали, что так поступать они не имеют исключительного права. Такого права не имеет никто", - резюмирует он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.