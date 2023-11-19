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Новости
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До проведения выборов в рф захватчики планируют выдать российские паспорта каждому жителю оккупированных территорий.

паспорт,рф

Оккупанты к предстоящим президентским выборам проводят принудительную паспортизацию в Луганской области

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лисогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Не прошло и двух месяцев после так называемых "первых выборов", как оккупационные власти Луганщины признали проблему с паспортизацией населения отдаленных районов региона", - отметил глава ОВА.

Теперь у регионов будут проводить принудительную паспортизацию, чтобы до предстоящих президентских выборов рф российские документы получили все жители Луганской области.

"О том, каким образом жители Луганщины без паспорта рф отдали голоса на сентябрьском не волеизъявлении, никто не спрашивает", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне усилили изъятие гражданской техники на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Глава ОВА также рассказывает, что в оккупированных регионах россияне увеличили объемы изъятия гражданской техники по соответствующему распоряжению Кремля, согласно которому представители предприятий обязаны безвозмездно передавать транспортные средства по договору пожертвования.

Когда потребностей стало не хватать, оккупанты прибегли к изъятию техники из гаражных кооперативов и частных домовладений, пишет Лысогор.

Автор: 

оккупация (10133) паспорт (1179) Луганская область (6494)


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19.11.2023 10:01 Ответить
Москалі кляті , а в дупі вашій не залипне від грандіозних планів ?

Бидло кацапське є бидо 😡
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19.11.2023 10:33 Ответить
 
 