Армия рф за сутки нанесла удары по 25 населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки военные российской армии нанесли 132 удара из разного вида вооружения по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушены 20 домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

115 артобстрелов пришлись по территории Новодаровки, Новоандреевки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Луговского, Темировки, Каменского, Пятихаток, Плавней, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Чаривному, Малиновке, Малым Щербакам и Степовому, 2 ракетных удара по Таврическому, а также 5 РСЗО-обстрелов Работино, Малой Токмачки и Левадного.

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