Костин - спецпредставителю США Прицкер: Наш приоритет - как можно быстрее начать конфискацию российских активов

Генеральный прокурор Андрей Костин и спецпредставитель США Пенни Прицкер обсудили вопросы конфискации российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, на полях международного форума по безопасности в Галифаксе Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу со специальной представительницей США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.

В ходе встречи обсудили важнейший вопрос конфискации суверенных активов рф и направление их на помощь Украине.

"Наш приоритет - как можно быстрее начать их конфискацию. Люди не должны ждать справедливости десятилетиями", - отметил Костин.

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Генеральный прокурор также отметил, что стратегическая поддержка Соединенных Штатов Америки жизненно важна для Украины.

Он подчеркнул, что Украина решительно настроена продолжать реформы и поддерживать полную прозрачность в использовании оказываемой помощи. Также достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием.

"Я твердо уверен, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и других союзников Украины мы остановим россию и заставим агрессора заплатить за все совершенные преступления", - подчеркнул генпрокурор.

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