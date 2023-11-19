Костин - спецпредставителю США Прицкер: Наш приоритет - как можно быстрее начать конфискацию российских активов
Генеральный прокурор Андрей Костин и спецпредставитель США Пенни Прицкер обсудили вопросы конфискации российских активов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, на полях международного форума по безопасности в Галифаксе Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу со специальной представительницей США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.
В ходе встречи обсудили важнейший вопрос конфискации суверенных активов рф и направление их на помощь Украине.
"Наш приоритет - как можно быстрее начать их конфискацию. Люди не должны ждать справедливости десятилетиями", - отметил Костин.
Генеральный прокурор также отметил, что стратегическая поддержка Соединенных Штатов Америки жизненно важна для Украины.
Он подчеркнул, что Украина решительно настроена продолжать реформы и поддерживать полную прозрачность в использовании оказываемой помощи. Также достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием.
"Я твердо уверен, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и других союзников Украины мы остановим россию и заставим агрессора заплатить за все совершенные преступления", - подчеркнул генпрокурор.
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Джерело: https://biz.censor.net/r3249308