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Костин - спецпредставителю США Прицкер: Наш приоритет - как можно быстрее начать конфискацию российских активов

рф,росія,заморожені,актив

Генеральный прокурор Андрей Костин и спецпредставитель США Пенни Прицкер обсудили вопросы конфискации российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, на полях международного форума по безопасности в Галифаксе Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу со специальной представительницей США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер.

В ходе встречи обсудили важнейший вопрос конфискации суверенных активов рф и направление их на помощь Украине.

"Наш приоритет - как можно быстрее начать их конфискацию. Люди не должны ждать справедливости десятилетиями", - отметил Костин.

Читайте: Спецпредставитель США Прицкер призвала думать, как Украине экономически устоять, если помощи от Штатов не будет, - СМИ

Генеральный прокурор также отметил, что стратегическая поддержка Соединенных Штатов Америки жизненно важна для Украины.

Он подчеркнул, что Украина решительно настроена продолжать реформы и поддерживать полную прозрачность в использовании оказываемой помощи. Также достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией и олигархическим влиянием.

"Я твердо уверен, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и других союзников Украины мы остановим россию и заставим агрессора заплатить за все совершенные преступления", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфискованы активы российского оборонного предприятия "Роствертол" почти на $5,5 млн, - СБУ

Автор: 

Костин Андрей (181) актив (92) Офис Генпрокурора (2463) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+25
Дивно. Піоритетом Костіна (тобто перщочерговим завданням) мало б бути виявлення і знешкодження ворожої агентури у владі і розкрадачів українських активів для захисту української держави, а про кацапські активи можна вести мову після того, як їх не буде кому розкрадати після їх передачі Україні.
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19.11.2023 10:19
+14
Пріцкер даунам рекомендує знизити витрати на чиновників, суддів, прокурорів і їх дебільним радникам і скоротити цей корупційний апарат. А ця сволота розкриває хлєбало на чужі гроші.
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19.11.2023 10:44
+11
Костин, начинай с этих 300 парашных компашек, а потом кизди.
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19.11.2023 10:20
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Дивно. Піоритетом Костіна (тобто перщочерговим завданням) мало б бути виявлення і знешкодження ворожої агентури у владі і розкрадачів українських активів для захисту української держави, а про кацапські активи можна вести мову після того, як їх не буде кому розкрадати після їх передачі Україні.
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19.11.2023 10:19 Ответить
Пріцкер даунам рекомендує знизити витрати на чиновників, суддів, прокурорів і їх дебільним радникам і скоротити цей корупційний апарат. А ця сволота розкриває хлєбало на чужі гроші.
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19.11.2023 10:44 Ответить
Його пріоритет повинен бути навести порядок з прокурорами які всі міліонери на державній посаді і працюють не на державу, а на власне збагачення і виконання репресивних вказівок влади.
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19.11.2023 11:31 Ответить
І це теж.
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19.11.2023 11:53 Ответить
Костин, начинай с этих 300 парашных компашек, а потом кизди.
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19.11.2023 10:20 Ответить
То не на часі, то партнери.
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19.11.2023 10:47 Ответить
Т рвзкогояорящі українці. Не вносіть розбрат, бо підете по одній чи вірніше чотирьох справах з Фаріон. Це сарказм. А тепер серйозно. Я думаю, мислячі вже зрзуміли, що пояиннч прикривати "справа" Фаріон.
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19.11.2023 11:57 Ответить
-"Також досягнуто значного прогресу в боротьбі з корупцією та олігархічним впливом."...он як...і в чому то проявилося...?!
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19.11.2023 10:24 Ответить
І цей хоче щось собі урвати
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19.11.2023 10:25 Ответить
Де його родичі і діти? - Діти та родичі 19 міністрів уряду Ізраїлю воюють у складі ЦАХАЛ
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19.11.2023 11:54 Ответить
Спішать кацапам повернути?
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19.11.2023 10:31 Ответить
Костін до Пріцкер: "Дай мільйон, дай мільйон, ну дай мільйон!»
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19.11.2023 10:32 Ответить
Головне, щоб Костін не забув у цій справі і про ОФШОРНИКІВ з України!!
Це буде логічно і законно! Тільки один Резніков, насхематозив вивести з України 32 млрд грн, з весни 2022 роки, «для обороноздатності» !!
Рахункова палата знає більше з нацБанком!! БЗДІЖенців у Монако та Відні - Лондоні - Ніцці і так далі, це теж стосується! Кучма із зятьком знають це
Західні партнери, можуть посприяти в УТОЧНЕННІ та КОНКРЕТИЗАЦІЇ сум, авторів та адрес, виведених млрд з України!!

Голови Нацбанку можуть це офіційно підтвердити
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19.11.2023 10:32 Ответить
Зеленський зі своїма офшорами наворованих грошей разом з беней, заробітки від мгновенного як тільки дорвався до влади показу руцьких сватів на телебачені
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19.11.2023 11:39 Ответить
І усьо . А про повернення викрадених Альхенами та Дітьми лейтенанта Шмідта грошових знаків з бюджет мови не було
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19.11.2023 10:36 Ответить
Черговий генпридурок "не помічає" рашистських вбивць за кордоном та не вимагає їх екстрадиції до України. Він поглинутий "евакуацієй" своєї доньки з ненависної їй Фінляндії "дамой в Монако".
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19.11.2023 10:43 Ответить
За даними Єдиного державного реєстру України, у 2020 році в Україні працювало майже 13 тисяч компаній, які мали російських засновників або бенефіціарів.

Джерело: https://biz.censor.net/r3249308
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19.11.2023 10:49 Ответить
"Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати їх конфіскацію. Люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями", - зазначив Костін. "зелене бажання грабити гроші,українців ,приписує на українських людей.Український народ мабуть зможе почекати поки в Україні не залишиться і сліду від "зеленої саранчі".
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19.11.2023 10:49 Ответить
Просто треба владі України перестати безсоромно красти і красти. НЕОБХІДНО Розслідувати, терміново, розкрадання в Міністерстві оборони та інших структурах БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ , ЗАСОБІВ НА ОБОРОНУ , ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ... ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ ЩЕ НЕМАЄ НАЛЕЖНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІГУРАНТА ЗОЛОТИХ ЯЄЦЬ ... Резнікова і К®,?! Терміново посадити всіх чинуш причетних до вже виявлених злочинів. Посадити а не тягнути лямку. Державні службовці не повинні мати законного права виходити з СІЗО під заставу. Бо в них хватить накраденого відкупитись в суді. Судді в Україні ще дуже ласі на хабарі. Це треба зробити негайно БО КОНФІСКОВАНІ АКТИВИ ТЕЖ РОЗКРАДУТЬ І ВОНИ БЕЗПЛІДНО ЗНИКНУТЬ В ОФШОРАХ
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19.11.2023 11:17 Ответить
Я думаю,що усім стало зрозуміло,що костіна треба гнати в шию.Дармоїд і балабол іще той.
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19.11.2023 11:26 Ответить
Костін вірішив що Пріцкер приїхала сюди його забаганки слухати.
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19.11.2023 12:24 Ответить
Корупціонер костін сказав, що він досяг великих успіхів у боротьбі із корупцією .
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19.11.2023 13:53 Ответить
 
 