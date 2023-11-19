Сутки на Донетчине: под обстрелом оказались по меньшей мере 11 населенных пунктов, 2 человека получили ранения
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1775 человек.
Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.
"На Донецком направлении в Марьинской громаде 1 человек ранен в Максимильяновке, обстреляны Красногоровка, Зоряное и Константиновка. В Селидовской громаде Украинск подвергся ракетным ударам: повреждено 14 многоэтажек, 2 админздания и 3 нежилых помещения. В Новогродовке 1 человек домов и 7 объектов инфраструктуры. В Кураховской громаде обстреляны Курахово и Острое. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Очеретинской громады", - говорится в сообщении.
Оккупанты за сутки дважды обстреляли Торское Лиманской громады.
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