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Враг не уменьшает активность под Авдеевкой, продолжает пополнять обескровленные подразделения, - Силы обороны

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За сутки враг под Авдеевкой нанес 10 авиационных и четыре ракетных удара, совершил 51 атаку и более 800 артиллерийских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини.

"Несут значительные потери, но продолжают восполнять обескровленные подразделения. Российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри". Растет количество дезертиров, командование оккупантов практикует заградительные отряды и даже расстрелы своих подчиненных", - сказал Штупун.

Он отметил, что за сутки захватчики потеряли 531 человека и 36 единиц техники.

Читайте: Оккупационные отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери. Враг готовит очередную волну наступления на Авдеевку, - Силы обороны

"Пленные россияне рассказывают, что их обманывают, говорят, что на наших позициях никого нет. В Авдеевке идут пехотные штурмы, сейчас действия рф можно назвать разведкой боем, мы ожидаем ужесточения атак", - заявил спикер ВСУ.

Автор: 

боевые действия (4009) Авдеевка (2444) Штупун Александр (82)


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Число іде. Всі дороги забиті числом. В одній історичній книзі про Кримську війну описувались митарства колони підвод яка доставляла з Луганська під Севастополь пушки та ядра.Два з половиню місяці чимчикували. Постійно лапті рвались. Йшли разом з числом. Половина числа вибула по хворобах. Вся ця наруга тривала два роки а потім цар
отруївся і все скінчилось.
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19.11.2023 10:57 Ответить
Кого цікавить думка орків. Воїни ЗСУ без ротації, а споруди АТО взяті в лоб цим м'ясом ворога. Далі що? Марафон чи таки мобілізація усіх ,бронь на війні має бути тільки в інвалідів
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19.11.2023 11:03 Ответить
Інваліди будуть обслуговувати інфраструктуру міст?!Ремонтувати лінії електромереж,рити траншеї та міняти труби тепло,та водопостачання,обслуговувати каналізацію,ремонтувати будівлі?!А в логістиці хто працювати буде?Сліпі та безрукі будуть водити фури з продуктами,ліками,паливом?Чи ви думаєте,що то все само по собі працює та з неба падає?!Наче вже людина в літах,а такі дурниці пишите...
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19.11.2023 11:23 Ответить
 
 