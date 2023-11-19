Враг не уменьшает активность под Авдеевкой, продолжает пополнять обескровленные подразделения, - Силы обороны

За сутки враг под Авдеевкой нанес 10 авиационных и четыре ракетных удара, совершил 51 атаку и более 800 артиллерийских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новини.

"Несут значительные потери, но продолжают восполнять обескровленные подразделения. Российский генералитет использует тактику "возьми позицию или умри". Растет количество дезертиров, командование оккупантов практикует заградительные отряды и даже расстрелы своих подчиненных", - сказал Штупун.

Он отметил, что за сутки захватчики потеряли 531 человека и 36 единиц техники.

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"Пленные россияне рассказывают, что их обманывают, говорят, что на наших позициях никого нет. В Авдеевке идут пехотные штурмы, сейчас действия рф можно назвать разведкой боем, мы ожидаем ужесточения атак", - заявил спикер ВСУ.