Сутки на Таврическом направлении: враг нанес 10 авиаударов. Потери противника – 531 человек и 36 единиц техники

На Таврическом направлении враг нанес 10 авиаударов, 4 ракетных удара, провел 51 боевое столкновение и совершил 839 артобстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Он также отмечает, что наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага составили 531 человек. 5 оккупантов сдались в плен.

Уничтожены 36 единиц военной техники. В частности, 9 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 13 БпЛА, 6 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Еще 11 единиц военной техники врага повреждены.

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В то же время, как сообщает Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.