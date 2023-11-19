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Дронов много не бывает, Украина в относительно лучшей позиции в вопросе беспилотников, чем РФ, - Игнат

український,безпілотник

Благодаря наличию западных технологий, Украина находится в лучшей позиции в вопросе разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов, чем Российская Федерация.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

"Дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", - объяснил Игнат.

Он отметил, что западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов. Это в свою очередь позволит совершать атаки на российскую территорию.

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Игнат также отметил, что россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку запас ракет истощился по сравнению с прошлым годом. Он заявил, что у Украины есть средства противодействия с беспилотниками, в частности, зенитки Gepard и мобильные огневые группы.

По словам спикера, именно мобильные группы могут "рационально" уничтожать российские дроны. Да, вчера две трети "Шахедов" были уничтожены бойцами таких огневых групп.

Автор: 

беспилотник (3576) дроны (3887) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+22
Телемарафон нічого спільного з реальністю не має
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19.11.2023 11:58
+22
Це ти типу Україна по мордору запускає більше дронів чим кацапи по Україні? Це правда? Ні! Ігнат-брехло , іди звідси!
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19.11.2023 12:05
+19
Да уж, "хорошая позиция"... Каждый день по нам по несколько десятков шахедов запускают, часть долетает до точки назначения. А мы в ответ, хорошо если несколько штук запустим и то окна, да крыши пострадают.
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19.11.2023 11:57
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Не кажи гоп... А взагалі деяким людям краще жувати, ніж говорити
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19.11.2023 11:53 Ответить
башта кремля в небезпеці ?
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19.11.2023 11:54 Ответить
я більше довіряю оцінці ситуації Берлінської (висловленою в Рандеву з Соколовою) ніж Ігнату...Воюють не технології, а КОНКРЕТНІ дрони, а тут біда...Та й до технологій росія має доступ, приклад канадської системи виявлення дронів -яскравий приклад
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19.11.2023 11:55 Ответить
Да уж, "хорошая позиция"... Каждый день по нам по несколько десятков шахедов запускают, часть долетает до точки назначения. А мы в ответ, хорошо если несколько штук запустим и то окна, да крыши пострадают.
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19.11.2023 11:57 Ответить
Телемарафон нічого спільного з реальністю не має
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19.11.2023 11:58 Ответить
Рашисти запускають по кілька десятків за ніч, а ми один на мацкву, який сам там впав - нє асіліл...
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19.11.2023 12:04 Ответить
Це ти типу Україна по мордору запускає більше дронів чим кацапи по Україні? Це правда? Ні! Ігнат-брехло , іди звідси!
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19.11.2023 12:05 Ответить
А детальніше про співвідношення виробництва дронів на московії (під санкціями) і в Україні (з міжнародною допомогою) можна? Чи "ета другоє", бо співвідношення буде не на користь України?
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19.11.2023 12:09 Ответить
Україна знаходиться дещо у кращій позиції у питанні безпілотників, ніж РФ
Давышооо? А я и не знал что ето Украина каждый день запускает по рашке пол сотни Шахедов треть из которых достигают цели
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19.11.2023 12:12 Ответить
В Ігната якась своя реальність в якій Україна має перевагу над кацапам в дронах. Кожного місяця випускає по тилам Московії сотні Шахедів з бойовою частиною від 30 до 90 кг. На фронті щодня використовує десятки Ланцетів з якими дуже важко боротися. На місяць виготовляє сотні Орланів та Суперкамів та десятки тисяч фпв-дронів. Чим більше людина ляпає язиком, тим більша ймовірність того що вона буде розказувати повну зерню.
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19.11.2023 12:16 Ответить
А як же ланцети, орлани, шахеди? НАВІЩО ТИ БРЕШЕШ, ГНИДА?!
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19.11.2023 12:17 Ответить
П..здуняра
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19.11.2023 12:20 Ответить
А что этот зеленожопый придурок курит?
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19.11.2023 12:21 Ответить
Що воно меле?
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19.11.2023 12:26 Ответить
Хлопці з фронту кажуть, що неможливо голову підняти, бо рашисти масово застосовують безпілотники, а у нас їх бракує, відтак, доводиться скидатися та відправляти. Кожну ніч тривоги, бо атакують "шахедами" в кілька хвиль. І це називається перебувати в кращій позиції? Самим хоч не гидко озвучувати подібну маячню?
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19.11.2023 12:43 Ответить
Тока в наш бік три десятки, а в їхній один штука.
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19.11.2023 12:50 Ответить
хто писдить????
ігнат чи бійці з передової???
догадайтесь з трох разів...
хлопці кажуть що нікуя не вистачає а орки мають в рази більше цього "добра"
ігнат каже 50*50 але рохи в нашу сторону.
як це розуміти???
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19.11.2023 12:56 Ответить
В несколько лучшем положении?
Серьезно?
С начала войны РФ построила уже 3 (три) завода по производству БПЛА (малых) и на 200% увеличила производство среднеразмерных БПЛА и среднеразмерных дронов-камикадзе. И это в условиях санкций.
А что сделала Украина кроме того, что энтузиасты "на коленке" дроны клепают? Вот ВВС что сделало, например? Ну, кроме разговоров?
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19.11.2023 12:57 Ответить
https://ibb.co/9pmGxKv
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19.11.2023 13:04 Ответить
sho vono mle! De Ukrains'ki shahedy?
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19.11.2023 13:30 Ответить
😷 їгнат воює на тілімарахфоні, а там куди не ткни "перемога"
Моя думка ..не потрібно повторювати бредні маленького дурка.
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19.11.2023 13:57 Ответить
Я сподіваюся воно читає Цензор, і не тільки воно.....
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19.11.2023 14:03 Ответить
шо воно несе
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19.11.2023 16:10 Ответить
Серйозно? А чтого ж це паРаша нас кожну ніч шахедами завалює, а не ми її? Щось я не бачу ніякої переваги в дронах, судячи по постійним зборам волонтерів на дрони, та по "потужних відповідях" (яких немає) по Масквє. Ви там взагалі як, з реальністю дружите?
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19.11.2023 16:32 Ответить
інат,гнат чи як там тебе,ти зеленожопа мерзота може хорош брехати,чи ти придурок тримаеш Українців за дурнів,дивися добалакаешся.
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19.11.2023 19:27 Ответить
 
 