Дронов много не бывает, Украина в относительно лучшей позиции в вопросе беспилотников, чем РФ, - Игнат

Благодаря наличию западных технологий, Украина находится в лучшей позиции в вопросе разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов, чем Российская Федерация.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

"Дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", - объяснил Игнат.

Он отметил, что западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов. Это в свою очередь позволит совершать атаки на российскую территорию.

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Игнат также отметил, что россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку запас ракет истощился по сравнению с прошлым годом. Он заявил, что у Украины есть средства противодействия с беспилотниками, в частности, зенитки Gepard и мобильные огневые группы.

По словам спикера, именно мобильные группы могут "рационально" уничтожать российские дроны. Да, вчера две трети "Шахедов" были уничтожены бойцами таких огневых групп.