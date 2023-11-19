Дронов много не бывает, Украина в относительно лучшей позиции в вопросе беспилотников, чем РФ, - Игнат
Благодаря наличию западных технологий, Украина находится в лучшей позиции в вопросе разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов, чем Российская Федерация.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем россия. В частности, из-за наличия западных технологий.
"Дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же россия, потому что имеем доступ к западным технологиям", - объяснил Игнат.
Он отметил, что западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов. Это в свою очередь позволит совершать атаки на российскую территорию.
Игнат также отметил, что россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку запас ракет истощился по сравнению с прошлым годом. Он заявил, что у Украины есть средства противодействия с беспилотниками, в частности, зенитки Gepard и мобильные огневые группы.
По словам спикера, именно мобильные группы могут "рационально" уничтожать российские дроны. Да, вчера две трети "Шахедов" были уничтожены бойцами таких огневых групп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давышооо? А я и не знал что ето Украина каждый день запускает по рашке пол сотни Шахедов треть из которых достигают цели
ігнат чи бійці з передової???
догадайтесь з трох разів...
хлопці кажуть що нікуя не вистачає а орки мають в рази більше цього "добра"
ігнат каже 50*50 але рохи в нашу сторону.
як це розуміти???
Серьезно?
С начала войны РФ построила уже 3 (три) завода по производству БПЛА (малых) и на 200% увеличила производство среднеразмерных БПЛА и среднеразмерных дронов-камикадзе. И это в условиях санкций.
А что сделала Украина кроме того, что энтузиасты "на коленке" дроны клепают? Вот ВВС что сделало, например? Ну, кроме разговоров?
Моя думка ..не потрібно повторювати бредні маленького дурка.