В результате обстрела Херсона ранены 3 человека, в том числе ребенок. Повреждены дома
В Херсоне в результате вражеских обстрелов ранен 6-летний ребенок. Ему оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Впоследствии он добавил, что на этот час в больницы Херсона доставлены две женщины, одна в тяжелом состоянии. Они получили ранения в результате недавнего обстрела города со стороны российских оккупационных войск.
"В больнице и 6-летняя девочка с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Ее состояние оценивается как среднее", - уточнил Мрочко.
Кроме того, есть поврежденные дома. Информация уточняется.
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Чайка Київ
показать весь комментарий19.11.2023 12:35 Ответить Мне нравится 0
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