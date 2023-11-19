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В результате обстрела Херсона ранены 3 человека, в том числе ребенок. Повреждены дома

херсон

В Херсоне в результате вражеских обстрелов ранен 6-летний ребенок. Ему оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Впоследствии он добавил, что на этот час в больницы Херсона доставлены две женщины, одна в тяжелом состоянии. Они получили ранения в результате недавнего обстрела города со стороны российских оккупационных войск.

"В больнице и 6-летняя девочка с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Ее состояние оценивается как среднее", - уточнил Мрочко.

Читайте: Враг снова обстреливает Херсон, в городе мощные взрывы

Кроме того, есть поврежденные дома. Информация уточняется.

Автор: 

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19.11.2023 12:35 Ответить
 
 