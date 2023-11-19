На Бахмутском направлении россияне "забрасывают" ВСУ штурмовыми группами и пытаются восстановить утраченное положение

На Бахмутском направлении враги не прекращают попыток атаковать, совершают авиационные удары. Они используют пехоту, боевые машины при поддержке танков.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении враг был в обороне, ориентировочно две недели назад перешел к активным наступательным действиям, пытается вернуть утраченные позиции. Украинские военные были в активной обороне и при лучшем случае переходили к атакующим действиям, улучшали свое тактическое положение. За минувшие сутки были отбиты восемь вражеских атак", - говорится в сообщении.

Боевые действия происходили в районе Клещиевки и Андреевки. Там противник активно применяет ударные дроны, совершено 465 обстрелов. Несмотря на это ВСУ ликвидировали 142 оккупанта и уничтожили 29 единиц военной техники, в том числе 2 танка.

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"Только за две первые недели ноября потери в человеческой силе РФ - более 4000 военнослужащих только на нашем участке фронта. Мы видим, что человеческая жизнь для россиян абсолютно неважна. Они продолжают забрасывать штурмовыми группами наши позиции, их ликвидируют - они хорошенько ложатся друг рядом с другом, чтобы весной удобрить украинскую землю", - добавил Фитьо.