Закарпатские таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд в Украину из Словакии и Венгрии

Закарпатские таможенники на утро 19 ноября фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд в Украину со стороны Словакии и Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

"По состоянию на утро 19 ноября Закарпатская таможня фиксирует, что очереди на въезд в Украину уменьшились. Сейчас со стороны Словакии перед КПП "Ужгород" стоят 370 фур, со стороны Венгрии перед КПП "Тиса" ожидают оформление 400 грузовиков", - рассказала Сенгетовская.

По ее словам, за последние трое суток на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" оформлено и пропущено 643 грузовика, на КПП "Тиса-Загонь" - 939 фур.

"Стоит отметить слаженную работу коллег сопредельных государств Венгрии и Словакии, и таможенников, и пограничников, и полицию. Коллеги с пониманием относятся к сложной ситуации из-за забастовки польских перевозчиков и идут Украине навстречу в решении острой проблемы - разгрузить очереди на польской границе", – добавила она.

Читайте: Выезда из Польши ждут до 2500 грузовиков, - Госпогранслужба