РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11579 посетителей онлайн
Новости
654 3

На оккупированных территориях снова усилились проверки местного населения: россияне ищут своих дезертиров и украинских партизан, - Федоров

окупанти

Оккупанты усиливают проверки, обыски и допросы, потому что не могут справиться ни с сопротивлением гражданских украинцев, ни с дезертирством своих военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

На днях в поселке Новое возле Мелитополя вражеский патруль проверял у мужчин в авто не документы, а возможность сказать слово "паляница".

"У рашистов на "палянице" язык ломается, так что вероятно искали переодетых дезертиров", - предположил Федоров.

Он напомнил, что по данным Генштаба недавно на левобережье Херсонщины только из одной бригады сбежали 20 российских военных.

Читайте: До проведения выборов в рф захватчики планируют выдать российские паспорта каждому жителю оккупированных территорий.

Кроме того, на оккупированных территориях усилились поиски украинского подполья.

Автор: 

оккупация (10133) проверка (819)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
росіяни шукають українських партизанів

Цікаво, як вони можуть зрозуміти, що то партизани: у них же партизанські документи - українською мовою!
)))
показать весь комментарий
19.11.2023 13:41 Ответить
А їм не треба доказів. І хто «попав на око» не буде мати можливості довести щось. Щось здасться підозрілим - на підвал, а там…. або вийшов потім або ні…
показать весь комментарий
19.11.2023 15:26 Ответить
рузьге золдатен, краще здавайся!
всюди бандерівці!
кара народна, тебе не мине!
показать весь комментарий
19.11.2023 17:16 Ответить
 
 