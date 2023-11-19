На оккупированных территориях снова усилились проверки местного населения: россияне ищут своих дезертиров и украинских партизан, - Федоров

Оккупанты усиливают проверки, обыски и допросы, потому что не могут справиться ни с сопротивлением гражданских украинцев, ни с дезертирством своих военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

На днях в поселке Новое возле Мелитополя вражеский патруль проверял у мужчин в авто не документы, а возможность сказать слово "паляница".

"У рашистов на "палянице" язык ломается, так что вероятно искали переодетых дезертиров", - предположил Федоров.

Он напомнил, что по данным Генштаба недавно на левобережье Херсонщины только из одной бригады сбежали 20 российских военных.

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Кроме того, на оккупированных территориях усилились поиски украинского подполья.