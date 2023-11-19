Украинские порты на Дунае за 10 месяцев вдвое увеличили обработку грузов

За 10 месяцев 2023 года порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск увеличили обработку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза – с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По сравнению с январем-октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано всего 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза.

Литвин уточнил, что из 40,2 млн тонн грузов за январь – октябрь этого и прошлого года 18,3 млн тонн пришлось на зерновые грузы, 3,6 млн тонн – на руду, 3,2 млн тонн – на масло, 2,6 млн тонн – на нефтепродукты и 12,4 млн тонн – на другие грузы.

Количество обработанных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3% - до 12 тыс.

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