Украинские порты на Дунае за 10 месяцев вдвое увеличили обработку грузов
За 10 месяцев 2023 года порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск увеличили обработку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза – с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.
Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По сравнению с январем-октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано всего 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза.
Литвин уточнил, что из 40,2 млн тонн грузов за январь – октябрь этого и прошлого года 18,3 млн тонн пришлось на зерновые грузы, 3,6 млн тонн – на руду, 3,2 млн тонн – на масло, 2,6 млн тонн – на нефтепродукты и 12,4 млн тонн – на другие грузы.
Количество обработанных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3% - до 12 тыс.
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які будуть доповідати не про переробку вантажу (свого збіжжя)
а про переробку саме збіжжя, та відправку готового продукта
а до тих пір, це не влада а ****** торгаші, та скоробагаті ворюги.
а не зерно.....
не ліс а хоча б дошку, а краще шотові вироби...
а трейдерам та владі поххх.й
а Ви про що???
Навіщо акцентувати увагу ворога на таких речах?
Стала известна реакция офиса премьер-министра Израиля на происшествие в Красном море.
Израильский грузовой корабль Galaxy Leader с международным экипажем на борту был захвачен проиранской группой йеменских хуситов.
"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международный корабль.
Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено иранскими доверенными лицами - ополченцами-хуситами в Йемене.
На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе: украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. На корабле не было израильтян.
Это еще один акт иранского терроризма, который выражает шаг вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности маршрутов глобального судоходства", - говорится в заявлении офиса Нетаниягу."