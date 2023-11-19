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Украинские порты на Дунае за 10 месяцев вдвое увеличили обработку грузов

зерно,коридор,зерновий

За 10 месяцев 2023 года порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск увеличили обработку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза – с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По сравнению с январем-октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано всего 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза.

Литвин уточнил, что из 40,2 млн тонн грузов за январь – октябрь этого и прошлого года 18,3 млн тонн пришлось на зерновые грузы, 3,6 млн тонн – на руду, 3,2 млн тонн – на масло, 2,6 млн тонн – на нефтепродукты и 12,4 млн тонн – на другие грузы.

Количество обработанных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3% - до 12 тыс.

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Автор: 

Дунай (92) зерно (1070) порт (733)


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владою України можна буде назвати тих людей,
які будуть доповідати не про переробку вантажу (свого збіжжя)
а про переробку саме збіжжя, та відправку готового продукта
а до тих пір, це не влада а ****** торгаші, та скоробагаті ворюги.
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19.11.2023 16:04 Ответить
я за те, щоб вивозити готове борошно, макарони...
а не зерно.....
не ліс а хоча б дошку, а краще шотові вироби...
а трейдерам та владі поххх.й
а Ви про що???
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19.11.2023 17:37 Ответить
Скажіть, нахріна ця "новина"??
Навіщо акцентувати увагу ворога на таких речах?
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19.11.2023 16:07 Ответить
як це не дивно, але ворог про все це відає навіть ліпше, ніж громадяни України...
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19.11.2023 16:20 Ответить
"Реакция офиса премьер-министра Израиля на захват корабля йеменскими хуситами

Стала известна реакция офиса премьер-министра Израиля на происшествие в Красном море.

Израильский грузовой корабль Galaxy Leader с международным экипажем на борту был захвачен проиранской группой йеменских хуситов.

"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международный корабль.

Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено иранскими доверенными лицами - ополченцами-хуситами в Йемене.

На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе: украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. На корабле не было израильтян.

Это еще один акт иранского терроризма, который выражает шаг вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности маршрутов глобального судоходства", - говорится в заявлении офиса Нетаниягу."
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19.11.2023 17:09 Ответить
 
 