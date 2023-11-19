Лидеры Конгресса США намерены одобрить помощь для Украины и Израиля до Рождества, - СМИ

Принятие дополнительной помощи для Украины и Израиля является одним из главных приоритетов лидеров Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он предусматривает значительные сокращения финансирования налоговой службы и исключает гуманитарную помощь – оба пункта Белый дом и демократы в Сенате считают неприемлемыми.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к разработке закона, который будет иметь шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет проходить через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

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Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством.

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения", - заявил он.