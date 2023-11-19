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Новости Помощь Украине
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Лидеры Конгресса США намерены одобрить помощь для Украины и Израиля до Рождества, - СМИ

сша,сенат

Принятие дополнительной помощи для Украины и Израиля является одним из главных приоритетов лидеров Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он предусматривает значительные сокращения финансирования налоговой службы и исключает гуманитарную помощь – оба пункта Белый дом и демократы в Сенате считают неприемлемыми.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к разработке закона, который будет иметь шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет проходить через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

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Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством.

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения", - заявил он.

Автор: 

Конгресс США (1232) США (26564) помощь и поддержка (868) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+10
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19.11.2023 18:06
+5
Ні звісно, його ще з початку війни після шашликів яких всі обожрались в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харкові,Маріуполі,Херсоні, Бердяньску і т.д. треба було запроторити в буцюгарню а не дозволяти цьому буратині коломойского продовжувати знущатись над арміею і розавливати ГУР, саджати в тюрму героя розвідника Червінського якому він в подмітки не годиться
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19.11.2023 17:48
+3
до Різдва якого року?
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19.11.2023 17:42
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Ні звісно, його ще з початку війни після шашликів яких всі обожрались в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харкові,Маріуполі,Херсоні, Бердяньску і т.д. треба було запроторити в буцюгарню а не дозволяти цьому буратині коломойского продовжувати знущатись над арміею і розавливати ГУР, саджати в тюрму героя розвідника Червінського якому він в подмітки не годиться
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19.11.2023 17:48 Ответить
Те шо ви написали - ви самі це написали чи ви виконали ше один рядок в сценарії ?
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19.11.2023 18:00 Ответить
Тобто ви в нас Нео - ну шож вітаю ви вирвалися з матриці ( напевно тяжко вертатися в реальний світ - бо звичайних телефонів все менше і менше ) і як там в реальному світі?
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19.11.2023 18:08 Ответить
На цю дурню про Чонгар даже невдобно відповідати, спитайте у Верещук вона теж наплете про волю божью. Якщо про бога, то в нарді прислівья гарне "Береженого бог береже" а "дурень думкою багатіе". ото зараз і маемо наслідки керування дурнем .

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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19.11.2023 18:20 Ответить
Але тендер на "благоустрій" ПП "Чонгар" проводив ще рєзніков. До того, як став міністром оборони.
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19.11.2023 20:25 Ответить
Це тих війскових що массово зрадили Україну і перешли до параши ?
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19.11.2023 18:21 Ответить
Ітог якщо про якби - якби 73:% зеленоухіх не вибрали буратіно коломойского президентом воїни зараз не було б від слова "взаголі"
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19.11.2023 18:25 Ответить
Довго мовчав Байден про корупцію у Вовчиному Єрмакоборделі - домовчався... Тепер треба офшорні запаси ОПУМАРОДЕРІВ разом з замороженим Рашистським баблом Україні передвати.
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19.11.2023 19:04 Ответить
до Різдва якого року?
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19.11.2023 17:42 Ответить
і Вам не хворіти
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19.11.2023 17:47 Ответить
Не поспішайте, українці почекають.
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19.11.2023 17:47 Ответить
Спасибо товарищу пану Байдину за наше светлое будущее!
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19.11.2023 17:53 Ответить
а таварищу ЗЄльонському за розмінування Чонгару і провал підготовки до війни ти нічого не хочеш сказати ?

курва....

.
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19.11.2023 19:18 Ответить
У тій Газі сама невинність та ... ну не знаю.
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19.11.2023 17:57 Ответить
‎18.‎11.‎2023

Група невідомих нам осіб (3 особи) на чолі з одним з лідерів ХАМАСу Яхья Ібрагімом Хассан Сінваром (араб. يحيى إبراهيم حسن السنوار‎) перебуває в м. Москва (РФ) за адресою: Ленінградский проспект, будинок. 5, будівля 8. Відомча приналежність даної будівлі нам невідома.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.11.2023 18:23 Ответить
а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази Джерело:

....які обрали хамас демократичним шляхом

.
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19.11.2023 19:20 Ответить
Спікер Конгресу обіцяв Байдену, що допомогу Україні Ізраїлю і Тайваню проголосують до голосування Бюджету. Це було умовою підписання Президентом США "тимчасового бюджету", який діє до 1 січня 24 року.
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19.11.2023 17:59 Ответить
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19.11.2023 18:06 Ответить
+ 100 !!!

і попереджав тебе, уйобка ЗЄльоного про агресію за півроку до її початку
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19.11.2023 19:22 Ответить
Це на до Коляд. А Ізраїлеві -- до Хануки
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19.11.2023 18:50 Ответить
Опять зрада не прошла.
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19.11.2023 19:05 Ответить
 
 