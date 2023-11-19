Лидеры Конгресса США намерены одобрить помощь для Украины и Израиля до Рождества, - СМИ
Принятие дополнительной помощи для Украины и Израиля является одним из главных приоритетов лидеров Конгресса Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он предусматривает значительные сокращения финансирования налоговой службы и исключает гуманитарную помощь – оба пункта Белый дом и демократы в Сенате считают неприемлемыми.
Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к разработке закона, который будет иметь шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет проходить через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.
Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством.
"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения", - заявил он.
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"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
товарищупану Байдину за наше светлое будущее!
курва....
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Група невідомих нам осіб (3 особи) на чолі з одним з лідерів ХАМАСу Яхья Ібрагімом Хассан Сінваром (араб. يحيى إبراهيم حسن السنوار) перебуває в м. Москва (РФ) за адресою: Ленінградский проспект, будинок. 5, будівля 8. Відомча приналежність даної будівлі нам невідома.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
....які обрали хамас демократичним шляхом
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і попереджав тебе, уйобка ЗЄльоного про агресію за півроку до її початку