Умеров и Остин обсудили планы относительно следующей контактной группы по вопросам обороны Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя в Украине.

Они также обсудили планы по следующей контактной группе по вопросам обороны Украины, которая состоится фактически на этой неделе", - говорится в сообщении.

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