Умеров и Остин обсудили планы относительно следующей контактной группы по вопросам обороны Украины
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя в Украине.
Они также обсудили планы по следующей контактной группе по вопросам обороны Украины, которая состоится фактически на этой неделе", - говорится в сообщении.
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+3 Evgeny N
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показать весь комментарий19.11.2023 18:59
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І ще раз: якщо наш міністр оборони громадянин України, він Умеров, а не Умєров.
я би пішов в агенти, але я не із його команди.
Це ж так СЕКСКОНСУЛЬТАНТША Єрмака послиця?
https://focus.ua/*******-novosti/607061-menshe-bk-dlya-tankov-i-arty-v-bolgarii-zayavili-o-specagentah-rf-v-pravitelstve-i-smi-ft