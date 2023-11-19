В течение 11 ноября россияне вели безуспешные штурмовые действия по 5 направлениям, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 19 ноября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот тридцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 из 20 "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Читайте также: В течение 18 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 7 районов сосредоточения, оккупантов, 1 артиллерийское средство, 1 состав и пункт управления, - Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Михальчина Слобода, Леоновка Черниговской области; Ходыно, Голышевское, Басовка, Миропольское, Новодмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак. Нанес авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ночь на 19 ноября уничтожены 15 из 20 вражеских "Шахедов", - Генштаб (обновлено)

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отбиты 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг проводил штурмы на 7 направлениях, за сутки - 71 боеприкосновение, - Генштаб