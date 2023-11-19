За эти сутки враг нанес 16 авиационных ударов и произвел 41 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов, - Генштаб ВС

Сегодня враг нанес 16 авиационных ударов, произвел 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 из 20 "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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