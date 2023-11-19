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За эти сутки враг нанес 16 авиационных ударов и произвел 41 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов, - Генштаб ВС

рф,окупанти

Сегодня враг нанес 16 авиационных ударов, произвел 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 из 20 "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Автор: 

Генштаб ВС (6250) обстрел (27057)


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JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1726177527121707370 7 ч

Перше завіксоване застосування кацапом п'ятисот кілограмових касетних авіабомб РБК-500 в Донецькій області!!! Так про який ви там **** гуманізм до цих мразот говорили?
https://twitter.com/i/status/1726177527121707370
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19.11.2023 19:45 Ответить
ВСУ "банят" чурок кацапских тысячами каждый день, или тебе мало?
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19.11.2023 20:42 Ответить
 
 