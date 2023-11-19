За 2023 год в Украине в ДТП погибли почти 2,5 тысячи человек, - патрульная полиция
За 10 месяцев текущего года в Украине в результате ДТП погибли 2 492 человека и травмированы 24 774.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774", - говорится в сообщении.
Белошицкий напомнил, что, согласно Резолюции ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.
"Конечно, что враг уносит значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей ежедневно… Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП… На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии", - добавил он.
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Треба лишати прав. Назавжди.
І конфісковувати авто.
Таке враження, що втратили останні крихти здорового глузду
в Україні, в дтп загинуло БІЛЬШЕ 2700 людей.
по всій території були зняті знаки, не працювали виїзні мусара з радарами
в НП не було знаків населений пункт...
як Вам приклад?????
з мусарами на трасах та дорогах!!!
з знаками та вказівниками!!!
а ще 40 діб...до кінця року.
то ж результат буде нольовий
тепер питання...
а накуя нам тих 100к дармоїдів що на дорогах????
це ж ***** цілих 20 бойвих бригад!!!!!
українці самі себе вбивають