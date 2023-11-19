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Новости
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За 2023 год в Украине в ДТП погибли почти 2,5 тысячи человек, - патрульная полиция

дтп

За 10 месяцев текущего года в Украине в результате ДТП погибли 2 492 человека и травмированы 24 774.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774", - говорится в сообщении.

Белошицкий напомнил, что, согласно Резолюции ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.

"Конечно, что враг уносит значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей ежедневно… Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП… На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии", - добавил он.

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Автор: 

ДТП (7673) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+4
мабуть пора штрафи піднімати
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19.11.2023 20:00
+4
А коли, нарешті, українцям скажуть правду та назвуть скільки загинуло на фронті? З 2014 по 2019 Україна щомісяця знала поіменно своїх загиблих Героїв та віддавала їм шану. З цього тоді ніхто не робив тайни. Так само Ізраїль чесно каже своїм громадянам скільки ізраїльтян загинуло. Чому теперішня офісно-преЗЕдентська влада вирішила, що має право приховувати від українського народу кількість загиблих українців - і військових і цивільних? Чому ця влада так зневажає український народ, який її вибра ? Невже українці не заслуговують на те, щоб знати скільки наших громадян віддали своє життя, щоб всі ми, включно з офісом преЗЕдента, могли жити далі?
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19.11.2023 20:40
+3
2022 рік!!!
в Україні, в дтп загинуло БІЛЬШЕ 2700 людей.
по всій території були зняті знаки, не працювали виїзні мусара з радарами
в НП не було знаків населений пункт...
як Вам приклад?????
з мусарами на трасах та дорогах!!!
з знаками та вказівниками!!!
а ще 40 діб...до кінця року.
то ж результат буде нольовий
тепер питання...
а накуя нам тих 100к дармоїдів що на дорогах????
це ж ***** цілих 20 бойвих бригад!!!!!
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19.11.2023 20:24
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Правила форума Совет форумчан
мабуть пора штрафи піднімати
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19.11.2023 20:00 Ответить
Та ні, нехай пьють собі на здоров'я
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19.11.2023 20:16 Ответить
Не допоможе.
Треба лишати прав. Назавжди.
І конфісковувати авто.
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19.11.2023 20:26 Ответить
пожиттєва заборона. А якщо вбив людину - пожиттєва зона. Але в тому випадку, коли винен водій. Бо пішоходи/водії в навушниках/телефонах - то тей ще ідіотизм.
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19.11.2023 20:33 Ответить
А де ж тоді судді столуватись будуть?
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20.11.2023 10:29 Ответить
Ви за них не хвилюйтесь. ДТП - то найменша частина, з якої вони прибуток мають.
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20.11.2023 10:41 Ответить
Чому аварії тому що порушують правила дорожнього руху,на жаль навіть війна нічому не вчить ,бидло продовжує бикувати і відчуває свою безкарність.
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19.11.2023 20:23 Ответить
Бабільше - з війною бидло почало биковати як дурне.
Таке враження, що втратили останні крихти здорового глузду
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19.11.2023 20:28 Ответить
2022 рік!!!
в Україні, в дтп загинуло БІЛЬШЕ 2700 людей.
по всій території були зняті знаки, не працювали виїзні мусара з радарами
в НП не було знаків населений пункт...
як Вам приклад?????
з мусарами на трасах та дорогах!!!
з знаками та вказівниками!!!
а ще 40 діб...до кінця року.
то ж результат буде нольовий
тепер питання...
а накуя нам тих 100к дармоїдів що на дорогах????
це ж ***** цілих 20 бойвих бригад!!!!!
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19.11.2023 20:24 Ответить
Щоб вони грабували через продажні та тупорилі суди населення, відбирали землі, по суті як завжди. Давно пора ліквідувати непризнаний та самопроголошений орган поліцію.
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19.11.2023 20:43 Ответить
Жизнь ворам!!)
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19.11.2023 20:52 Ответить
В 2020 году 3541 человек, в 2021 году на дорогах Украины погибли 2592 человек, в 2022 году 2161 человек
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19.11.2023 20:25 Ответить
Немає статистики по окупованих територіях.
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19.11.2023 22:54 Ответить
А коли, нарешті, українцям скажуть правду та назвуть скільки загинуло на фронті? З 2014 по 2019 Україна щомісяця знала поіменно своїх загиблих Героїв та віддавала їм шану. З цього тоді ніхто не робив тайни. Так само Ізраїль чесно каже своїм громадянам скільки ізраїльтян загинуло. Чому теперішня офісно-преЗЕдентська влада вирішила, що має право приховувати від українського народу кількість загиблих українців - і військових і цивільних? Чому ця влада так зневажає український народ, який її вибра ? Невже українці не заслуговують на те, щоб знати скільки наших громадян віддали своє життя, щоб всі ми, включно з офісом преЗЕдента, могли жити далі?
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19.11.2023 20:40 Ответить
та всі оху єють від того скільки загинуло від вибору 73% баранів
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19.11.2023 21:42 Ответить
ти таке тупе) хто про таке говорить під час війни?
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19.11.2023 21:46 Ответить
і війни не треба
українці самі себе вбивають
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19.11.2023 20:47 Ответить
Звичайно це трагедія, однак, на росії цей показник в 11 разів більший. Навіть в срср в 80-ті роки смертність в ДТП була 40-50 тис, тобто, в Україні приблизно 8-10 тис.
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19.11.2023 22:25 Ответить
 
 