Минветеранов: До конца года компенсацию на собственное жилье получат 2,5 тыс. защитников Украины

По программам Минветеранов до конца этого года компенсацию за жилье получат в общей сложности около 2500 ветеранов и ветеранок. На сегодняшний день 1750 ветеранов и членов их семей уже получили компенсацию за жилье на свои личные банковские счета, более 200 из них уже приобрели собственные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом рассказала руководитель отдела по разработке и реализации жилищных программ Управления развития инфраструктурных проектов Минветеранов Елена Недыба в прямом эфире "Суспільного".

Она напомнила, что получить средства для жилья или улучшения жилищных условий вправе участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших.

Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление и документы в исполнительный отдел органа местного самоуправления. Его должны подписать все члены семьи.

Справка с места жительства, о составе семьи, прописке.

Копия удостоверения УБД/ лица с инвалидностью в результате войны/ члена семьи погибшего

справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы

Копии паспорта или свидетельства о рождения и идентификационного кода всех членов семьи.

Следующий шаг – подать документы в орган соцзащиты.

заявление о назначении денежной компенсации.

копию паспорта заявителя

копию удостоверения УБД (или др.)

копию справки о непосредственном участии в боевых действиях

письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи

копии документов, удостоверяющих родственные отношения между заявителем и членами их семей

копию решения о взятии на квартирный учет

справку о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье до 31 декабря 2012 г.

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В течение 10 дней орган соцзащиты должен принять решение о назначении денежной компенсации. После этого следует открыть специальный счет в Сбербанке и предоставить копию договора с банком в орган соцзащиты. Когда поступят средства, заявитель должен использовать их по назначению в течение года во время военного положения или 6 месяцев после его завершения.

После того, как человек выбрал жилье, необходимо заключить договор о купле-продаже и предоставить его копию в орган соцзащиты. Там должны дать письменное согласие на перечисление средств со специального счета продавцу. Его с соответствующим заявлением необходимо предоставить Сбербанку и в течение 30 дней оформить право на жилье.

Недыба отметила, что на следующий год предусмотрено финансирование в объеме 5,7 млрд, этим можно обеспечить более 2 тысяч ветеранов.