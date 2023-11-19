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Новости
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В Болгарии опасаются, что Россия прибегнет к новым диверсиям на территории страны, чтобы сорвать поставки оружия Украине, - СМИ

болгарія

Болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев выразил обеспокоенность по поводу диверсионной кампании, которую ведет РФ, пытаясь сорвать поставки оружия в Украину. Он призвал принять меры на национальном уровне и на уровне НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Гебрева, российские диверсанты активно атаковали заводы и склады его компании Emco, производящей значительную часть болгарской военной продукции, которая затем доставляется в Украину.

"Российские угрозы (означают – Ред.), что следует принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне Альянса", – считает Гебрев.

Он подчеркнул, что ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к уголовной ответственности из-за его отравления вероятно "Новичком" в 2015 году и взрывов на объектах Emco в 2011 и 2022 годах. Гебрев считает это следствием неизменного влияния Москвы на болгарское правительство.

"Не было ни одного результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – отметил он.

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Как отмечается, около 40% пуль и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии.

Аналитики и болгарские чиновники считают, что российское влияние чревато стремлением Болгарии увеличить производство оружия и боеприпасов советского образца.

По мнению Гебрева и источников в оборонной отрасли страны, Болгария остается основной сферой деятельности российских агентов.

"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, которые их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства – это проблема", – отметил на условиях анонимности болгарский чиновник.

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Автор: 

Болгария (655) оружие (10210) россия (95467) диверсия (297)


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Топ комментарии
+5
То давайте разом учворимо диверсії на кацапській території!
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19.11.2023 21:28
+2
П'ята служба ФСБ РФ постійно проводить операції по вербуванню чиновників, політиків, військових, працівників оборонних підприємств, та інших - по всьому світу.
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19.11.2023 21:34
+2
Якесь дежавю , таке враження , що читав про Україну.
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19.11.2023 21:50
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То давайте разом учворимо диверсії на кацапській території!
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19.11.2023 21:28 Ответить
сексологиню Єрмака послицю треба в діло запускати за прфесією
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19.11.2023 21:30 Ответить
На одному з москітних корабликів
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19.11.2023 21:33 Ответить
П'ята служба ФСБ РФ постійно проводить операції по вербуванню чиновників, політиків, військових, працівників оборонних підприємств, та інших - по всьому світу.
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19.11.2023 21:34 Ответить
Це ви їх рекламуєте чи боїтесь, чи шо?
Стандартні речі для будь-яких розвідок. Ну, які мають гроші, звісно
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19.11.2023 21:37 Ответить
Я інформую тих хто непоінформований.
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19.11.2023 21:39 Ответить
Всі такі тупі ...
Не тре створювати якусь "легендарну крутизну" кацапам.
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19.11.2023 21:41 Ответить
То ви розумний й не змогли пройти повз щоби не заявити про це? Казка "жабка-мандрівниця" - вас нічому не навчила?
Ви хочете навчити українців недооцінювати ворога?
Це дивно...
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19.11.2023 22:03 Ответить
Якесь дежавю , таке враження , що читав про Україну.
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19.11.2023 21:50 Ответить
Нужно организовать спецслужбу с обменом информацией между Украиной, Польшей и Болгарией, которая без лишнего шума и ненавязчиво убирает агентов москвы в Европе.
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19.11.2023 22:06 Ответить
шось не пойняв, балгари, ви що терпіли кацапів ? Не можете в себе порядку навести ?
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19.11.2023 22:17 Ответить
Братушки вдруг прозревать стали!? А когда лет с 20 назад недвижимость кацапам продавали целыми побережьями, тогда думали! По 10--17 тыс евро дома и квартиры 4- комнатные! Теперь ждите спасителей русского мира. Они придут. Скоро .
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20.11.2023 02:07 Ответить
..."побоюються", а що ви там зробили щоб перестати "побоюватись". Тим більше, випадків було вже достатньо. А відсидіти вже не вдасться бо москаль ще та сволота-буде гадити де тільки зможе.
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20.11.2023 06:15 Ответить
 
 