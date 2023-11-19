В Болгарии опасаются, что Россия прибегнет к новым диверсиям на территории страны, чтобы сорвать поставки оружия Украине, - СМИ

Болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев выразил обеспокоенность по поводу диверсионной кампании, которую ведет РФ, пытаясь сорвать поставки оружия в Украину. Он призвал принять меры на национальном уровне и на уровне НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Гебрева, российские диверсанты активно атаковали заводы и склады его компании Emco, производящей значительную часть болгарской военной продукции, которая затем доставляется в Украину.

"Российские угрозы (означают – Ред.), что следует принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне Альянса", – считает Гебрев.

Он подчеркнул, что ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к уголовной ответственности из-за его отравления вероятно "Новичком" в 2015 году и взрывов на объектах Emco в 2011 и 2022 годах. Гебрев считает это следствием неизменного влияния Москвы на болгарское правительство.

"Не было ни одного результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – отметил он.

Читайте также: Поддержка Украины является национальным стратегическим интересом Болгарии, - министр обороны Тагарев

Как отмечается, около 40% пуль и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии.

Аналитики и болгарские чиновники считают, что российское влияние чревато стремлением Болгарии увеличить производство оружия и боеприпасов советского образца.

По мнению Гебрева и источников в оборонной отрасли страны, Болгария остается основной сферой деятельности российских агентов.

"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, которые их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства – это проблема", – отметил на условиях анонимности болгарский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Болгарии задержали 12 участников преступной сети, поставлявшей в Россию товары военного назначения