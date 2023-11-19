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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ по-прежнему удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и наносят огневое поражение противнику, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ходе наступательной силы обороны в течение 19 ноября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику".

Читайте также: За эти сутки враг нанес 16 авиационных ударов и произвел 41 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов, - Генштаб ВС

Автор: 

Генштаб ВС (6250) Днепр (4410) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+8
Смерть кацапським загарбникам !!! https://youtu.be/rDdcw_p3eJg А вiд пинi танок маленьких гусакiв !!!
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19.11.2023 21:43
+5
https://www.youtube.com/watch?v=********-h8 ЗБІР на 100 комплектів штурмових човнів для Корпусу МП
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19.11.2023 22:08
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.11.2023 22:14
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Смерть кацапським загарбникам !!! https://youtu.be/rDdcw_p3eJg А вiд пинi танок маленьких гусакiв !!!
показать весь комментарий
19.11.2023 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=********-h8 ЗБІР на 100 комплектів штурмових човнів для Корпусу МП
показать весь комментарий
19.11.2023 22:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.11.2023 22:14 Ответить
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19.11.2023 22:42 Ответить
Чекаємо від Зеленського, як гаранта Конституції, звіт про ЗАХИСТ УКРАЇНИ дітьми привладних на ПОСАДАХ, як це зробили Ізраїльтяни!
Бо на єдиному марафоні, чомусь взагалі ЦЕ ПИТАННЯ ОБХОДЯТЬ впродовж двох років!

«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
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19.11.2023 22:59 Ответить
Діти привладних воюють в складі батольону " Монте- Карло",
або в штурмових ротах барделій Парижа.
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19.11.2023 23:58 Ответить
А у нас будь-чиї діти чомусь не воюють, призивають переважно дідів з безліччу хвороб, і ті вже закінчуються, особливо в селах і невеликих містечках. Чому не призивають молодих і здорових, на хєра той популізм?
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20.11.2023 07:40 Ответить
Це просування - на мій погляд,помилка.Нам треба мати сили для подолання лінії оборони,яку зробила рашка на відстані 15- 30 кілометрів від лівого берега.Створені раніше рашкой укріплення на березі Дніпра покинути через підтоплення.Ми можемо опиниться між іх обороною та річкою без можливості окопатись або відійти.Полоса завширшки від 15 км біля моря до 0 біля Нової Каховки прострілюеться наскрізь.Якщо в нас нема можливості подолати швідко рубеж - буде погано.Але ,здається,зараз керує політика.
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20.11.2023 09:46 Ответить
Москалюги вихваляються, що збили десант у воду.
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20.11.2023 10:42 Ответить
 
 