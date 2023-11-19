ВСУ по-прежнему удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и наносят огневое поражение противнику, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ходе наступательной силы обороны в течение 19 ноября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику".

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